22. 7. 2014 |Tomáš Mařas, Iva Menšíková |Regiony

V České Lípě je možné občas zahlédnout za okny přehřátého vozu psa. I když je tam zavřený jen na několik desítek minut, může to mít pro zvíře fatální následky. Přestože se to dnes už moc často neděje, českolipští strážníci museli před časem řešit případy zavírání psů do aut přes noc.