Politici uctili památku Jana Palacha. Jeho odkaz je podle prezidenta i premiéra stále aktuální

Odkaz Jana Palacha, který se před 56 lety upálil na protest proti rezignaci lidí na vývoj společnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, je podle prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy (ODS) stále aktuální. Uctít Palachovu památku přišli k místu, kde událost připomíná dřevěný kříž v chodníku pod Národním muzeem, kromě Fialy i předsedové obou komor Parlamentu a další politici. Praha 13:22 16. ledna 2025

„Protest Jana Palacha dodnes vnímám jako nejvyšší možnou oběť jednotlivce pro ideály, kterým věří, a jako nejsilnější morální apel a vzpouru proti rezignované náladě společnosti. Jeho boj proti okupaci státu a akceptování lží ve veřejném prostoru je v dnešní době bohužel stále aktuální. Vzpomínejme proto nejen na jeho smrt, ale také na hodnoty, pro které ve prospěch svobody našeho státu obětoval svůj mladý život,“ uvedl na síti X prezident.

Premiér Fiala dopoledne uctil Palachovu památku u pomníku na pražském Václavském náměstí, ke kterému položil květiny. Novinářům řekl, že Palachova oběť promlouvá i do dnešní doby. „Pro nás to musí být memento. Nebuďme lhostejní, dívejme se na to, co se děje u nás a kolem nás. Bojujme každý den svou aktivitou za to, abychom byli svobodní a mohli žít v dobré společnosti,“ řekl Fiala.

Květiny a svíčku položila u pomníku i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), místopředseda ANO Karel Havlíček nebo bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Pekarová Adamová zopakovala, že Palach je připomenutím, že je nutné se ozvat proti letargii a bezpráví, a že záleží na každém hlasu. „To, co pomáhá lidem, kteří nemají dobré úmysly, je i apatie a mlčení těch, kteří sice nesouhlasí, ale nemají ochotu proti tomu cokoliv udělat,“ řekla. Demokracii je podle ní potřeba mít neustále v úctě, aby byla i nadále v dalších letech.

„Na dobu nesvobody a na dobu, kdy mezi námi byli i lidé, kteří byli ochotni obětovat za ochranu svobody a demokracie i svůj život, nebudeme zapomínat a budeme to brát jako jakýsi vzkaz pro tu odpovědnost, kterou neseme dneska my sami,“ řekl Vystrčil.

Na místě u památníku zároveň protestovali tři lidé z iniciativy Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě, podle které je nemístné, aby Palachův čin připomínali politici, kteří podle nich podporují izraelskou okupaci Gazy. Demonstranti měli cedule s nápisy „Upálil se na protest proti genocidě v Gaze“.

Palachovu památku připomněl na síti X i předseda nejsilnější opoziční strany Andrej Babiš (ANO). Palacha označil za hrdinu. „Před 56 lety protestoval proti okupaci Československa a neváhal obětovat cenu nejvyšší - svůj život. Nezapomeňme na jeho odvahu,“ napsal.

Jan Palach chtěl svým činem probudit národ z rezignace a vyburcovat ho k odporu proti nastupující normalizaci. Další student, Jan Zajíc, se po vzoru Palacha upálil na protest proti normalizaci 25. února 1969 - v průchodu domu v horní části Václavského náměstí, jen desítky metrů od místa, kde se polil hořlavinou a zapálil Palach.