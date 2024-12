Politolog Jelínek: Vánoční projev premiéra? Polovičatý, bez hloubky a výraznější sebereflexe

Vánoční svátky přinesly do politiky zklidnění. Výrazněji byl vidět jen premiér Petr Fiala, který na druhý svátek vánoční promluvil k občanům. Ve vánočním projevu varoval před prodavači strachu a východním autoritářstvím. Jak celkově hodnotit jeho slova? Politolog Lukáš Jelínek se ještě ohlédne za adventním poselstvím předsedy Senátu a probere smysl a možné dopady cesty Roberta Fica za ruským prezidentem. Jak to vidí... Praha 11:16 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na tiskové konferenci vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„I když jsem k vystupování politiků u vánočního stromečku skeptický, proslovy Petra Fialy zapadají do vánoční atmosféry poměrně dobře. Letos bych ocenil především motivační část projevu, kdy premiér hovořil o naší schopnosti překonávat problémy, jenom je potřeba ji znovu objevit a trochu více si věřit. Na druhé straně jsem od premiéra čekal, že přistoupí i k vánoční sebereflexi toho, co se vládě za poslední rok nepovedlo. Toho jsme se ale bohužel nedočkali,“ hodnotí v pořadu Jak to vidí... politolog Lukáš Jelínek.

Posouvání republiky vpřed?

Premiér Petr Fiala sice přiznal, že vláda ještě nemá zdaleka hotovo, podle Jelínka by však za tříleté období již měly být věci rozpracovány natolik, že by Českou republiku skutečně posouvaly k lepšímu.

„V tomto má ale vláda velké zpoždění. Vánoční projev se sice týkal modernizace a posouvání republiky vpřed, ale stačí si jenom vzpomenout na letošní kauzu se zpackaným stavebním řízením a jeho digitalizací, kdy vidíme, že posouvání se k perspektivnějším nebo modernějším metám jde státu velmi pomalu.“

Výrazným posunem není podle politologa ani růst reálných mezd nebo stavba dálnic. „Růst mezd není věc, o kterou by se vláda zas až tak zasloužila. Kdykoli přijde řeč na navyšování platů, je vláda spíše zdrženlivá. Co se týče dálnic, tak se sice otevřelo několik úseků, ale všichni víme, jakým způsobem se u nás stavějí dálnice. Je to zdlouhavé, pomalé, drahé, staví se salámovou metodou, a to nemluvím ani o soudních průtazích, které svědčí o tom, že i podklady ke stavební činnosti nejsou úplně nejlépe připraveny.“

Premiér žádný z bodů neprobral důkladněji, naopak podle politologa využil příležitost promluvit k lidem o Vánocích, na prahu volebního roku, kdy mohl nastolit atmosféru, ze které potom bude vyrůstat i vládní politika v nadcházejících týdnech a měsících.

Úspěchy v zahraniční politice

Ve vánočním projevu premiéra zaznělo i to, že se vládě letos podařilo udělat kroky správným směrem k tomu, aby Česká republika překonala vše, co ji dosud brzdí a stala se ještě úspěšnější.

„To, co se vládě setrvale daří, je ukotvování státu v mezinárodních institucích. Ačkoli máme vládu relativně konzervativní a je v ní dost euroskeptiků, přece jenom je naše zahraniční politika stále ještě proevropská a snaží se kráčet západním směrem oproti možnosti východních despocií a autokracií. O to více jsem ale byl zklamán, že o zahraniční politice nemluvil premiér více.“

Podle Jelínka totiž občany trápí otázka, zda hrozí válka i nám. „V takové situaci by premiér měl hovořit více o tom, jak se máme na situaci v příštích měsících a letech připravit pro případ, že by atmosféra zhoustla natolik, že bychom skutečně museli více střežit svůj prostor nebo své životy. Premiérovi to zřejmě nepřišlo příliš vánoční, v takovém případě se ale stal jeho projev polovičním.“

Kladné hodnocení si podle Jelínka nezaslouží ani motivační úvahy premiéra v socioekonomické oblasti.

„Tam opravdu vláda žádný zvláštní výkon nepředvedla. Penzijní reforma se přijímala na poslední chvíli prostřednictvím pozměňovacích návrhů. A takto bychom mohli vzít jedno opatření vlády za druhým, kdy se ukazuje velmi výrazně nepřipravenost politiků a špičkových státních úředníků hýbat kormidlem. Česká republika zkrátka není země připravená na rychlý dynamický rozvoj v jakékoli oblasti. A pokud by chtěl premiér něco měnit, měl by začít především u sebe a u politické vrstvy,“ uzavírá Lukáš Jelínek.