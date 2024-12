Jako proslov kapitána Titaniku, komentuje Fialův projev Havlíček. ‚Balzám na duši,‘ hodnotí Pekarová

Premiér Petr Fiala (ODS) ve svém čtvrtečním vánočním projevu označil nadcházející rok za rok rozhodnutí, zda si budou Češi věřit a trpělivě pracovat na tom, aby se jim žilo lépe, nebo se nechají znechutit a vydají se k východnímu autoritářství. Varoval také před prodavači strachu, kteří podle něj schválně šíří „blbou náladu“. „V projevu chyběl mezinárodní aspekt, to ho dělá poloviční,“ hodnotil ve vysílání Radiožurnálu politolog Lukáš Jelínek.

Aktualizováno Praha 20:54 26. 12. 2024 (Aktualizováno: 21:15 26. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byl motivační, pěkně se poslouchal a hlavní byla snaha upozornit na schopnost překonávat problémy, která se projevila už několikrát v historii a na niž bychom mohli navázat. To asi bylo z projevu nejlepší,“ hodnotil ve vysílání Radiožurnálu politolog Lukáš Jelínek.

DOKUMENT: Nevěřme prodavačům strachu. Posílají nás k východnímu autoritářství, řekl premiér Fiala Číst článek

„V projevu mi ale nejvíc chyběla mezinárodní a bezpečnostní situace. Lidé už se ptají, jestli nám hrozí válka, jestli jsme ohroženi, a k tomu by se možná premiér měl vyjádřit včetně toho, co bychom měli dělat, abychom se cítili bezpečněji. Zvlášť když někteří vládní představitelé hovoří o tom, že ve třetí světové válce jsme. To, že premiér vynechal tento mezinárodní aspekt, dělá ten projev poloviční,“ podotkl.

Pozitivně se k premiérově projevu vyjádřila na síti X místopředsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Po nekonečných negativních vystoupeních opozičních politiků ve Sněmovně byl pro mě projev premiéra balzámem na duši – věcný, optimistický a sebevědomý,“ napsala.

„Vize Česka jako sebevědomé země a společnosti, která se umí semknout a nenechá se děsit od různých prodavačů strachu, souzní i s mojí představou o naší republice. Je na každém z nás, zda tomu chceme napomáhat a mít dobrý život, anebo budeme podléhat malomyslnosti a budeme se podílet na ziscích zmíněných prodavačů strachu,“ uvedla.

Po nekonečných negativních vystoupeních opozičních politiků ve Sněmovně byl pro mě projev premiéra @P_Fiala balzámem na duši - věcný, optimistický a sebevědomý.



V tom je největší rozdíl mezi státníkem a populistou, který nikdy žádnou pozitivní vizi neměl a šíří jen negativitu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) December 26, 2024

Naopak velmi kriticky se k němu staví předseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček. „Pan premiér snad ani nežije v České republice. Jeho projev mi připadal jako proslov kapitána Titaniku, který po nárazu zvěstuje všem členům posádky, že situace na lodi je nadmíru dobrá. To je nulová sebereflexe,“ řekl ve vysílání České televize.

50:02 Svobodný svět je na ústupu a naše moralizování nefunguje. Musíme se bránit, tvrdí poradce premiéra Číst článek

„Jako o prodavačích strachu stoprocentně mluvil o opozici. Byl to projev politický, někoho, kdo ví, že se mu krátí mandát a hraje o své osobní ambice nebo posty. Vláda se tváří, že má mandát k tomu rozhodovat, kdo je nebo není demokrat. Běžně ty, kdo s nimi nesouhlasí, označují jako nedemokraty,“ podotkl Havlíček.

Místopředseda SPD Fiala označil v souvislosti se slovy o prodávání strachu za svou povinnost pojmenovávat věci, které lidi trápí. „Nezaznělo nic, co by vláda dokázala, co by lidi mohlo uspokojit, že má dobrou vládu. Jmenoval například důchodovou reformu. To není něco, čím by se tato vláda mohla chlubit," řekl v České televizi.

Předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib napsal, že česká ekonomika stagnuje a potřebuje okamžitou podporu. Když Fiala zmínil, že chce pracovat na lepším vzdělávání a dostupném bydlení, měl by přispět ke schválení příslušných připravených zákonů, na nichž spolupracovali Piráti ještě jako vládní strana, dodal.

„Očekávám, že opravdu přestaneme jen přešlapovat na místě. Stále totiž zbývají důležité kroky, které je s trochou snahy možné dodat," uvedl.