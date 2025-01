Pomůže Okamurovi policie? Trestní stíhání ukáže, zda už je šéf SPD ‚za zenitem‘, nebo se ‚dokáže vzkřísit‘

Policie chce kvůli nenávistné kampani stíhat Tomia Okamuru a žádá Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Na začátku volebního roku, kdy jeho SPD čelí zvýšené konkurenci ve svém voličském segmentu, se nabízí otázka, zda z Okamury bude pro část společnosti mučedník a bojovník za svobodu projevu, nebo se mu pokles preferencí a odliv podpory nepodaří zastavit. Praha 18:33 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okamura ve sněmovně reagoval prohlášením, že jde o útok na svobodu | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Billboardová kampaň SPD se objevila v září před krajskými volbami na Václavském náměstí. Zobrazovala třeba muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a nápisem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na dalším plakátu pak byli například romští chlapci kouřící cigarety.

Policejní stíhání opozičního politika přichází v situaci, kdy SPD z dřívějších pozic pevně kolem desetiprocentní hranice v souvislosti se špatným výsledkem ve volbách do Evropského parlamentu a nevalných ziscích v krajských volbách v celostátních preferencích v měření některých agentur pomalu klesá.

Politolog Aleš Michal považuje žádost policie o vydání Okamury za dobrou zprávu pro SPD. „V prostředí rostoucí konkurence potřebuje Okamura jakékoliv nové téma, případně moment, kterým by se odlišil od ostatních, a jeho deklarovaný boj za svobodu slova tímto dostává konkrétní podobu, což může imponovat voličům nacionalistických stran, případně těch stran široce reflektujících nespokojenost se současnou vládou,“ domnívá se.

S touto interpretací souhlasí i komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. „To, co se nyní děje, ty billboardy opět připomnělo a vytváří to pozici Tomia Okamury jako bojovníka za svobodu slova či mučedníka,“ myslí si.

Okamurovi může pomoci i sněmovní proces, celá věc se totiž potáhne několik měsíců, během kterých může dál budovat příběh o svém mučednictví. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne policejní žádostí o vydání Okamury zabývat začátkem února a plénum Sněmovny bude poté hlasovat o možném vydání v březnu.

„Myslím, že si užije další hodiny slávy v tom smyslu, že případné trestní stíhání využije k tomu, aby se zviditelnil a mobilizoval a získal zpět podporu, která jeho SPD v posledních měsících uvadala. Mohlo by jej to vzkřísit,“ doplnil Hartman.

Šéfovi SPD podle Michala může pomoci i to, že jedno z trestních oznámení na něj podal i náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil z vládní TOP 09, Okamura to tak celé může vykládat jako represi ze strany vládní koalice.

V létě jsem podal trestní oznámení na kampaň SPD. Dnes kvůli tomu policie požádala o vydání jejího šéfa Tomia Okamury k trestnímu stíhání‼️



Co z toho plyne? Že má smysl proti těmto lidem a jejich praktikám vždy bojovat! Jedině tak se nenávist vůči rase či etniku nestane normou — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 7, 2025

SPD vs. Stačilo!

Podle politologa Jakuba Lyska z Univerzity Palackého ale ani poloha mučedníka nemusí Okamurovu podporu zachránit. „Nemyslím si, že by jej návrh na vydání měl polít živou vodou. Tomio Okamura už je vyčpělý, je za zenitem a ani tohle už mu moc nepomůže. Jeho problémem je, že už to takhle vnímají i voliči. Naopak Stačilo! Kateřiny Konečné je mladší a čerstvější, takže k němu může přejít dost voličů SPD,“ popsal.

O tom, že už má SPD dost možná to nejlepší za sebou, mluvil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz koncem roku i Vladimír Naxera z Fakulty filozofické Západočeské univerzity: „SPD se možná do určité míry vyčerpala, ostatně jako její dlouhodobý lídr Tomio Okamura. Teď musí reagovat na nabídku nových potenciálních lídrů, ať už je to Jindřich Rajchl, Kateřina Konečná a další.“

Dle Lyska se ukázalo, že se změna značky komunistické lídryni podařila a Stačilo! se v zářijových v krajských volbách nadmíru dařilo kromě tradičních komunistických bašt i ve větších městech, především na Moravě, ale i na severu Čech. „Stačilo! cílí na voliče podobné SPD či ANO a jeho úspěch vysvětluje úpadek Okamurovy SPD,“ doplňuje Lysek.

Konečná si je vědoma, že bojují o typově velmi podobného voliče a snaží se tak držet krok. V reakci na policejní žádost o Okamurovo vydání reagovala tvrzením, že nejde jen o útok na Okamuru, ale na všechny oponenty vládní politiky. „Je to pokus zastrašit každého, kdo nesouhlasí. Dnes je to Okamura, zítra Konečná, příště třeba vy. Svoboda slova buď platí pro všechny, nebo neexistuje,“ uvedla.

Kriminalizace výroků SPD není jen útokem na Okamuru, ale na všechny oponenty vládní politiky. Je to pokus zastrašit každého, kdo nesouhlasí. Dnes je to Okamura, zítra Konečná, příště třeba vy.

Svoboda slova buď platí pro všechny, nebo neexistuje. — Kateřina Konečná (@Konecna_K) January 7, 2025

Politolog Michal hodnotí celou věc jako důležitou předvolební vzpruhu pro SPD, jako klíčové ale dle něj je to, zda toto téma dokáže promlouvat do předvolebního boje i v poslední fázi kampaně.

„Trend preferencí SPD je v tuto chvíli mírně klesající. Tomio Okamura samozřejmě může přitvrdit a tvořit drsnější a drsnější billboardy a plakáty související s hrozbou migrace. Je otázka, jak moc to ještě bude fungovat,“ je skeptický politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Extremisté, nebo radikálové?

Radikalizaci Okamurova hnutí řešil v prosinci i Obvodní soud pro Prahu 7, který zatím nepravomocně rozhodl, že lze SPD označit za extremistické sdružení. V tomto by byl ale politolog a odborník na extremismus Michal spíše zdrženlivý.

„SPD lze celkem bez problémů označit za nacionalistické, možná za krajně pravicové hnutí. S označením SPD za extremistické ale mám problém, protože funguje v rámci stranického systému a snaží se o spolupráci s jinými politickými stranami, což z ní činí spíš stranu radikální,“ popsal v Interview Plus. Zatímco extremisté usilují o nahrazení demokratického systému, radikálové jej kritizují zevnitř.

Označení za extremisty ale pro SPD dle něj nemá žádné velké důsledky. Prakticky to znamená, že strana zůstane monitorovaná ministerstvem vnitra. Na jejím postavení ve stranickém systému ani voličských preferencích se to ale neprojeví.