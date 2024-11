ANO je čistě prozápadní a spojuje se s vládou. Tyto poměry chci změnit, říká šéfka KSČM Konečná

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná chce po úspěchu v evropských a krajských volbách za rok vrátit svou stranu do české Sněmovny. I proto tak opakuje „trik“ s kandidaturou pod značkou Stačilo!. „Už teď si troufnu říci, že máme jistotu překročení pěti procent,“ říká s tím, že chce zpět levicové voliče. I ty, které komunistům sebralo hnutí ANO. To je dle ní slabou opozicí. Třeba tím, že je „čistě prozápadní“. Rozhovor Praha 6:20 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letos v červnu byla už potřetí zvolena europoslankyní, pohrává si ale s myšlenkou, že se v příštím roce pokusí vrátit do Sněmovny za hnutí Stačilo!, pod jehož značkou bude KSČM kandidovat.

„Štve mě, co se u nás děje, a pokud to chci opravdu ovlivňovat, musím to dělat z Česka. Jsem připravena svým partnerům v rámci hnutí Stačilo! nabídnout, že budu kandidovat do Sněmovny,“ potvrdila už v minulém týdnu.

V rozhovoru pro iROZHLAS.cz rozebírá taktiku pro volby do Poslanecké sněmovny a nastiňuje i to, na co by se tam Stačilo! zaměřilo.

16. listopadu schválilo vedení KSČM, že do příštích sněmovních voleb půjdou vaši kandidáti pod hlavičkou nově založeného hnutí Stačilo! Jak moc velká debata o tom byla?

Jsem velký demokrat, proto jsem v září na jednání ústředního výboru předložila tři varianty, jak jít do sněmovních voleb.

První možností byla samostatná kandidátka KSČM, druhou přiznaná koalice dvou stran, přičemž by byla ještě otázka, kdo by měla být ta druhá strana a velkou brzdou by byla nutnost získat osm procent. Třetí a nakonec vítěznou variantou tak byla kandidatura pod značkou hnutí Stačilo!, kde by se opět mohlo integrovat více stran, ale bude třeba překonat jen pětiprocentní hranici.

To vám trvalo přes dva měsíce, než jste o tom uvnitř strany rozhodli?

Vůbec mě nenapadlo, že bychom rozhodli hned v září na ústředním výboru, proto jsem na listopad svolala mimořádné jednání, aby měli kolegové čas odjet do okresů, probrat to a pak se rozhodnout.

V červnových evropských volbách jste byli ve Stačilo! spolu s Českou stranou národně sociální (ČSNS) a Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých (SD-SN), v krajských pak šlo o různá ad hoc spojení s těmito dvěma straničkami a k nim i Českou suverenitou sociální demokracie (ČSSD), stranou Domov a v Ústeckém kraji i se SOCDEM. Kdo půjde v rámci Stačilo! za rok do Sněmovny?

Do definitivního rozhodnutí jsem neměla jakýkoliv mandát s kýmkoliv jednat, takže se jednání teprve rozbíhají.

Základ jsou pro mě strany, které před rokem Stačilo! spoluvytvářely: ČSNS a SD-SN. Přijde i jednání se SOCDEM, potažmo ČSSD.

Ať už se z těchto stran spojíte do Stačilo! s kýmkoliv, stále budete potřebovat získat jen pět procent, abyste se dostali do Sněmovny. Tím ale trochu obcházíte smysl navyšovacích klauzulí, které platí při řádné koaliční kandidátce. Třeba trojkoalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) bude muset získat 11 procent.

Když se mě ptali spolustraníci, tak jsem jim sama říkala, že bych rozhodně nechtěla zažít to, že bychom odvedli dobrou kampaň, rok bychom makali a pak bychom dostali 7,9 procenta a skončili mimo. To by bylo bolestivé.

Jako samostatná KSČM, ale i jako Stačilo!, už máme v průzkumech víc než pět procent. Troufnu si říci, že už dnes mám jistotu překročení pěti procent. Jsem o tom opravdu přesvědčena. Ale vůbec bych tu jistotu neměla u osmi procent. Této varianty jsem se obávala, protože bych neuměla říci, že hlas pro nás nebude vyhozený.

Není to ale účelové obcházení smyslu volebního zákona, kdy jeden subjekt musí získat pět procent, dva subjekty osm a tři a více jedenáct? Nemáte třeba jen trochu pocit, že děláte něco trochu nepravého?

Ne. Zaprvé, v evropských, krajských ani obecních volbách žádné vyšší kvorum pro koalice neexistuje.

Ano, takový je zákon.

A zadruhé, rozhodně neobcházíme zákon. Velmi otevřeně už při vzniku Stačilo! jsme věděli, že je to strana, která má integrovat na levicové vlastenecké scéně subjekty, které by jinak neměly šanci.

Ve sněmovních volbách 2021 propadl milion hlasů a kdokoliv, kdo nehledá cestu, jak to udělat tak, aby znovu nepropadly, je podle mě politický amatér.

Jeden nedělitelný klub

Součástí toho, co ústřední výbor KSČM schválil, je specifická podmínka, že všichni, kdo budou za rok za Stačilo! kandidovat, zasednou v jednom poslaneckém klubu. V tom byste se od zmiňované koalice Spolu lišili. Proč taková podmínka?

Je to právě proto, abychom ukázali, že to není účelové spojenectví. Všechny strany, které v rámci hnutí Stačilo! budou kandidovat, podepíší závazek, že budou mít jeden poslanecký klub. Takže si nebudeme hrát na to, že máme jednu kandidátku a pak se rozdělíme na tři nebo pět dílů, jak to vyjde.

Nová šéfka SOCDEM Jana Maláčová na jejich sjezdu ale řekla, že by chtěla v případě úspěchu mít vlastní poslanecký klub.

To se musíte ptát Jany Maláčové, jak se s tím popasuje.

Společný klub je pro vás skutečně nepřekročitelná podmínka?

Pokud lidem nechci lhát a pokud to nemá být účelové spojení, tak je to nepřekročitelná podmínka. Nevím, jak se s tím popasuje Jana Maláčová. Ona se mnou své vystoupení nekonzultovala, já s ní to své také ne.

Jste stále komunistka, nebo už jste sociální demokratka, jak o vás mluví exprezident Miloš Zeman?

Nejsem sociální demokratka. Jsem předsedkyně komunistické strany a ano, jsem komunistka. Tak to je a tak to i bude. Jsem politička, která má opravdové levicové cítění, ale zároveň i názory na mezinárodní politiku, se kterými se řada sociálních demokratů nikdy v životě neztotožní.

Třeba na téma Izrael a Palestina nebo na otázce vstupu do NATO a EU se s Milošem Zemanem určitě nepotkám. Sociální demokracie nás do obou organizací přivedla a já jsem vůči oběma velmi kritická.

Zpět pro levicové voliče

Co je pro příští sněmovní volby vaším cílem?

Cílem je rozbít to, co dnes v Poslanecké sněmovně existuje. Koalice s opozicí tam úspěšně spolupracují. Hoši a děvčata mají pocit, že to tak budou mít navždy.

Jestliže vidíme, že je ANO na krajské úrovni schopno se spojit s jakoukoli současnou vládní i opoziční silou, tak říkám velmi otevřeně, že mým cílem je tyto politické poměry změnit, a proto i velmi usiluji o to, aby Stačilo! mělo co nejširší záběr.

S tím, že vláda a opozice ve Sněmovně úspěšně spolupracují, bych polemizoval. Naopak jsou tam možné ty nejtvrdší obstrukce, co kdy byly…

Ale vy nemůžete jedněmi ústy říkat, že vám vadí Petr Fiala a pak se spojovat na krajích s ODS.

Říkají, že to je jiná úroveň politiky.

Ne, krajští politici ODS jsou prodlouženou rukou Fialy. Andrej Babiš má svoji catch-all party, ale to znamená i to, že se po volbách spojí s kýmkoliv. Ve chvíli, kdy říkám, že mi na vládě vadí to a ono, ale na krajích mi to nevadí, tak to je jako co? Nemůžeme oddělovat krajskou a celostátní úroveň.

Představovala bych si, aby byla politika opět daleko čistější a voliči věděli, že když někoho volí, takže volí i jasný politický směr. Po posledních rozhovorech s čelními představiteli ANO si ale nejsem jistá, jaký bude jejich směr.

Právě Babišovo ANO v minulosti vaší KSČM odsálo většinu podpory, i proto jste dnes mimoparlamentní strana. Půjdete si pro tyto voliče zpět?

Hnutí Stačilo! chce levicové voliče, kteří se nám rozutekli, zpět. V našem posledním sněmovním období KSČM nepostupovala dobře a nechala se hnutím ANO marketingově předčít. Naše pozitivní návrhy prodával někdo jiný.

Kromě toho si chceme uloupnout část z milionu propadlých hlasů a oslovit i nespokojené lidi žijící na hranici chudoby, kteří dnes ve Sněmovně nemají zastání.

Česko-americká smlouva

A jaký politický směr tedy dostanou vaši voliči?

Ve finanční a sociální oblasti je to zdanění nadnárodních korporací, zákaz vyvádění zisku do zahraničí. V domácí politice výstavba bytů, změna systému hypoték, který teď znamená spíše novodobé otroctví. Pak je to samozřejmě i zahraničněpolitický program, kdy jako jediná politicky relevantní česká síla o d začátku konfliktu na Ukrajině říkáme, že se to nedá řešit zbraněmi, odmítáme posílání zbraní a jakoukoliv vojenskou pomoc konfliktu.

Odmítáme ale třeba i česko-americkou smlouvu, která podle nás znamená ztrátu části suverenity naší země. Poslanci ANO ji podpořili, pro mě je ale nepřijatelná. Naše zahraniční politika by měla být politikou všech azimutů, třeba přehodnocení nesmyslného českého postoje vůči Číně, když Němci, Slováci, Maďaři i Poláci tam vysílají obrovské podnikatelské delegace.

ANO hlasováním o česko-americké smlouvě jasně ukázalo, že je čistě prozápadní a v těchto otázkách stojí na straně vlády. Mnozí voliči to tak ale necítí a na ně budeme cílit. Pro mě ale Andrej Babiš rozhodně není nepřítelem číslo jedna, chci sundat Fialovu vládu.

Když to není nepřítel, tak možná konkurent?

Každý je. V politice je každý konkurent, ale svůj volební boj rozhodně nepovedeme primárně proti Andreji Babišovi.

Zastavil bych se ještě u té smlouvy se Spojenými státy americkými. Když se dostanete do Sněmovny, budete ji chtít nějak revokovat?

Určitě se o tom budeme bavit. Ta revokace je sice poměrně zdlouhavá, ale je to jedna z věcí, kterou budeme chtít otevřít.

Třeba na Slovensku ji dlouhodobě kritizoval Směr dnešního premiéra Roberta Fica, ale od návratu k moci už jeho představitelé říkají, že jde o zahranou věc, se kterou nic dělat nebudou. Nedopadne to tak i u nás?

V té smlouvě je řada dodatků, ke kterým dnes samozřejmě nemám přístup, znám ji jen tak, jak si ji může každý najít na internetu. Nejde ale jen o tuto smlouvu, stejně mi vadí i nedávno uzavřená smlouva s Vatikánem.

Nevidím důvod, proč bychom měli upřednostňovat jednu církev nad ostatními. Tomáš Garrigue Masaryk, u jehož sochy se všichni na výročí fotí, by se v hrobě obracel. První republika byla totiž sekulární stát, to už teď neplatí? Respektuji všechny církve a všechny věřící, ale proč by měli mít katolíci výjimku?

Například zákaz výpovědi pro řeholní pracovníky opřená o zpovědní tajemství, což by dle té smlouvy mělo začít platit, je opravdu nad rámec. Zvlášť když vidíme všude kolem nás ty kauzy, které katolická církev má.