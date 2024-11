Optimální vláda bychom byli my a ANO. Babiše bychom táhli doprava, tvrdí šéf Motoristů Macinka

Jejich první kongres proběhne teprve za dva týdny, už teď mají Motoristé sobě v prvních průzkumech samostatně přes pět procent. Nabízí se tak otázka, jestli pro sněmovní volby zopakují koalici s Přísahou Róberta Šlachty, nebo vsadí na samostatný postup. Třeba v čele s europoslancem Filipem Turkem. „Cílem je vybudovat samostatnou stranu. Předvolební koalice dává smysl jen u subjektů se stejnými programy,“ naznačuje předseda Motoristů Petr Macinka. Rozhovor Praha 5:00 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

Bývalý prezident Miloš Zeman si rád dopředu maluje příští vládní koalici. Opakuje, že by to měla být vláda ANO a k nim Motoristé, Přísaha, Stačilo, SOCDEM nebo SPD. Jak se na tuto Zemanovu vizi díváte?

Když se podíváme na poslední výstup měření společnosti Median a jejich přepočet na mandáty, tak z toho vyplýval scénář, že by mohla vzniknout vláda s těsnou většinou jednoho vlasu složená z poslanců hnutí ANO a Motoristé sobě. To by pro nás byla úplně nejoptimálnější kombinace.

Věřím, že Andrej Babiš (ANO) bude mít radši středopravou vládu než středolevou. Kdybychom s ním zasedli ve vládě, tak bychom ji určitě táhli doprava.

Poslední Median vás určitě musel potěšit. V září vám vyšlo 5,5 procenta u agentury NMS Market Research a u ostatních agentur se držíte zhruba mezi tří až pětiprocentní podporou. Máte už teď dostatečně velké sebevědomí na to, že si troufnete kandidovat samostatně?

Cílem naší transformace z politického startupu v politickou stranu je, aby strana byla na začátku prosince připravená na to se nejenom postavit samostatně, ale hlavně se dlouhodobě podílet na politickém životě v České republice. Opravdu se bavíme ve výhledu třeba deseti let.

Nejprve oznámíme vybudování silné strany a pak třeba budeme hledat formu, jakou se zúčastníme voleb, jestli se domluvíme na pokračování koalice s Přísahou, nebo jestli se třeba programově neshodneme a půjdeme přátelsky vedle sebe každý sám za sebe. To nevím, určitě vím, že o tom jednat budeme.

A je možné, že budete kandidovat i s někým jiným než s Přísahou? Slyšel jsem totiž i spekulaci, že byste mohli rovnou kandidovat i s ANO.

Tuto divokou spekulaci jsem taky slyšel. Nic o tom ale nevím a jako předseda si myslím, že pokud by to byla možnost nebo by se o tom dokonce jednalo, tak bych o tom musel vědět. Takže s klidným srdcem můžu říct, že se nic takového neděje. To by byl konec Motoristů.

Ale jsme na začátku, ne na konci, cílem je vybudovat samostatnou stranu, která by měla potenciál být samonosná a o předvolební koalici, pokud vůbec nějaká nastane, budeme jednat jedině s Přísahou. Spolupráce s nimi nebyla špatná a s Róbertem Šlachtou se máme lidsky rádi a určitě zůstaneme přáteli, ať to dopadne tak či onak.

Robert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Turek zpět z Bruselu?

Europoslanec Filip Turek zvolený za Přísahu a Motoristy v rozhovoru pro Seznam Zprávy zmínil, že na něj ze strany Motoristů tlačíte, aby vedl kandidátku do sněmovních voleb příští rok na podzim. Můžete to potvrdit? V červnovém rozhovoru pro iROZHLAS.cz jste říkal, že „tahat Turka zpátky z Bruselu by byl podvod na voliče“.

Žádné naléhání ani debaty o kandidátkách pro volby do Sněmovny, které budou za rok, u nás nyní neprobíhají.

Na druhou stranu musím přiznat, že se množí hlasy našich voličů a podporovatelů, kteří vyzdvihují potenciál osobnosti Filipa Turka, nadšeně sledují jeho veřejné vystupování i velké nasazení v Evropském parlamentu. Řada z těchto lidí nám zároveň píše, že mají strach, aby jeho energie a odhodlání bojovat za správnou věc a za české zájmy nebyly v europarlamentu utopeny, a tak logicky sílí poptávka veřejnosti mít raději Filipa Turka v české vládě než v evropské opozici. Je to organický proces.

A když se doptám na levicové subjekty, hlavně Stačilo! Kateřiny Konečné, jak by vám to spolu případně šlo? Označujete se za jasně pravicovou stranu.

Neumím si představit širší shodu s levicí. Oceňuji postoje některých levicových stran, které se týkají české identity, národních zájmů nebo státní suverenity. Ale to jsou fundamentální věci, o kterých se ve Sněmovně hlasuje jednou nebo dvakrát za rok, ale na vládnutí to nestačí.

Už tři roky vidíme, jak to dopadá, když se spojí nespojitelné. Pokud je spojovníkem pěti politických stran, dneska čtyř, jedna jediná věc, kterou je antibabiš, a když vidím umělé vyhlašování významné programové a ideologické shody mezi ODS a Piráty, což jsem slyšel od Petra Fialy (ODS), tak se nestačím divit. Je to suverénně nejhorší vláda, která tady byla. A to je daň za to, že se spojilo nespojitelné.

Přísaha se sama označuje za konzervativní střed, vy za pravici, o vaší společné eurokandidátce jste mluvili jako o středopravicové. Pokud chcete být pro své voliče srozumitelní, jak jim vysvětlíte programové kompromisy, pokud byste do voleb šli s Přísahou?

To je ale normální debata o koaliční spolupráci. Pro mě je skutečná koaliční spolupráce ta povolební. Před volbami dává smysl u subjektů, které mají úplně stejný program, a nedává smysl u subjektů, které ho mají úplně jiný.

Za programové kompromisy ale kritizujete i koalici Spolu…

Spolu je čistý marketingový produkt a strany v něm ustupují ze svých programových pozic. I kvůli tomu existují Motoristé, kteří dlouhodobě kritizují ODS a její obří úkrok směrem do středu.

A v čem se to liší od vaší koalice s Přísahou, to by nebyl úkrok do středu?

Ještě jsme se o tom s Přísahou nebavili, dostaneme se k tomu po našem kongresu.

Jedna věc jsou evropské volby, které nejsou volby o programu, jen o základních postojích. S Přísahou nebyl absolutně problém se domluvit, protože zastávají stejné pozice v klíčových věcech, které se týkají evropské politiky. Něco úplně jiného jsou volby do Poslanecké sněmovny, kde se očekává, že každá politická strana nabídne detailní nabídku voličům, jak bude přistupovat k řízení země.

O víkendu jste byli vy, Šlachta i šéf ANO Andrej Babiš v Paříži na sjezdu evropské strany Patrioti pro Evropu, jejímiž jste všichni členy. Tam jste postup do sněmovních voleb neřešili?

Domluvili jsme se, že to budeme řešit. Přísaha respektuje, že nejdřív musíme mít kongres, Róberta Šlachtu jsem na něj pozval, aby tam jako jeden z hostů taky něco řekl. Přísaha i my máme voličský potenciál a pokud se nedomluvíme na předvolební koalici, tak bude o to jednodušší se domluvit třeba na povolební koalici.

Nevím, jestli Přísaha vede jednání i s někým jiným. Určitě si nemůžu myslet, že se jejich život zastavil a čekají na to, co bude s Motoristy. Jsme oba nad věcí, je nám víceméně jedno, jak to dopadne a na našich vztazích to určitě nic nezmění.

„Všechno má přirozený vývoj. Do voleb zbývá ještě hodně času. Kandidátní listiny a jména budou podávány až v létě, a do té doby se může stát ještě ledasco. Jsme připraveni reagovat na aktuální vývoj a hledat taková řešení, která budou nejlepší pro občany.“ Róbert Šlachta (předseda Přísahy)

Nábor v ODS i SPD

Za dva týdny vás čeká první kongresu Motoristů. Co tam představíte?

Na kongresu 7. prosince vyvrcholí proces našeho přerodu z politického startupu v plnohodnotnou politickou stranu. V ten den představíme, že máme hotovou stranu, která má zastoupení ve všech 14 krajích, má asi tisíc nových členů, které na kongresu oficiálně přijmeme. Dále tam představíme základní ideová východiska, aby se veřejnost mohla snáze s Motoristy identifikovat.

Jestli budete mít tolik nových členů, jak jste si je zvládli prolustrovat? Přece jen jdete v podstatě z nuly na tisíc členů. Počítáte s tím, že si s sebou mohou nést nějaká břemena z minulosti, která na vás dopadnou?

To jsou porodní bolesti každé politické strany. Samozřejmě že si ty lidi trošku lustrujeme. Teď jsme tam třeba měli člověka, u kterého se ukázalo, že kdysi kandidoval za Dělnickou stranu a dokonce v minulosti pořádal protiromské akce. Tak s tím jsme se rozloučili, protože to opravdu není směřování, které bychom chtěli, a to není člověk, který by byl dobrým zástupcem Motoristů.

Musím ale říct, že se k nám hlásí docela kultivovaní lidé. Jsou to třeba lidé, kteří sledovali zblízka politiku a Motoristé jsou pro ně čerstvou nadějí na pozitivní změnu. Druhá část jsou ti, kteří už třeba nějakou politickou minulost mají.

Takže pro nové členy není a priori diskvalifikující, když mají politické zkušenosti? Berete i přeběhlíky?

To určitě není. Mně jako celoživotnímu voliči ODS rozhodně nevadí člověk, který se po třiceti letech v ODS definitivně rozhodl, že tam své členství ukončí, protože je dlouhodobě nespokojený a zůstával tam jen ze setrvačnosti.

Už od začátku se označujete za „ODS revival“. Míří k vám hodně členů ODS?

Musím říct, že k nám míří hodně členů nebo hodně bývalých členů ODS. To bude asi největší skupina. Pak jsou tam ale i ti, kteří ODS opustili už dříve, protože se jim hrubě nelíbilo, kam Petr Fiala a současné vedení stranu vede a svůj osobní politický projekt směřovali spíše do protestního proudu, proto byli třeba nějakou dobu blízcí SPD.

Ne ale že by úplně souhlasili se vším, ale spíš na protest proti směřování ODS. Teď už se nemusí z nouze uchylovat k SPD, ale protestní apel naleznou i u Motoristů, kteří nabízí i ambici být součástí příští vlády a podílet se na tom, kudy se bude Česko dál ubírat, což u SPD dlouhodobě postrádali. Mnoho z nich říká, že jejich definitivním rozhodnutím, proč už nemít s SPD nic společného, byla jejich šílená přepálená kampaň před krajskými volbami. To už pro ně bylo opravdu extrémní.

Co těmto lidem nabízíte, že k vám přechází ať už z ODS, tak z SPD? A hlavně jak chcete i těmto dvěma stranám přebírat voliče?

Obě tyto strany jsou v pohybu. SPD povrchně a populisticky osciluje mezi pravicí a levicí. SPD kritizuji i za to, že příliš nadbíhají voličským bublinám. To je základní chyba, kterou politická strana může udělat.

Mají levicový ekonomický program, zahraničněpolitické směřování sice euroskeptické, ale když si změří, že deset procent veřejnosti chce kupovat levný plyn z Ruska bez ohledu na to, že třeba Rusko rozpoutalo válku, tak je jim to jedno, protože jim jde jen o těch deset procent, které to chtějí slyšet. Tím se ale svazují do nějaké pozice, ze které už potom oni nemohou nikdy vystoupit. Proto také jsou snadno nálepkováni, že jsou extremisté, a proto také mají velmi obtížné tuto nálepku odmítat.

My máme filozofii, která je napsána na našem pomyslném praporu a ten je pevně zapíchnutý do země. Komu se to líbí, ať se za nás postaví, komu se to nelíbí, ať si najde něco, co mu bude vyhovovat líp.

Nadbíhání veřejnému mínění je obrovská chyba, kterou dělají všechny politické subjekty na té, jak oni říkají, vlastenecké scéně. My jsme samozřejmě také vlastenci. Všichni jsme vlastenci. Vlastenectví je láska k vlasti nebo k okolí, ve kterém žijeme. Ale nikdy bych nepřipustil mít vlastenectví jako program. Kdo má vlastenectví jako program, je falešný. Vlastenectví má mít člověk automaticky zabudované v sobě a veškeré kroky, které dělá, a věci, které říká, tomu má podřizovat sám kvůli sobě.

Ještě k tomu podbízení se voličům. Třeba vám blízké hnutí ANO dovedlo v Česku k dokonalosti taktiku, že si změří průzkumem společenské nálady a pak podle toho svou reálnou politiku dotváří. To vám na nich nepřekáží?

Nám to nepřekáží u nikoho, já to jen konstatuji. Někteří to dělají více, někteří méně. V případě ANO je to trošku jinak. Máte pravdu v tom, že si určitě měří, jak to je, ale ANO má jiný problém. Je v tom, že se profiluje jako catch all party. V případě pádu ODS v roce 2013 volili ANO pravičáci, poté začali vysávat levicové ČSSD a KSČM.

Babiš se dostal do stavu, kdy nemůže říct nic moc extra pravicového, protože by tím odradil svoji levicovou část, a opačně nemůže nic říct extra levicového, protože by zase odradil tu pravicovou část. To nevyhnutelně vede k jisté míře povrchnosti. Babiš není ideologicky vyprofilovaný a ANO ani dál ideologicky profilovat nemůže, protože by to logicky vedlo k tomu, že ztratí voliče.

Generace Motor

A co ostatní strany, které se pohybují mezi ODS a SPD, třeba Trikolora či Svobodní? První jmenovanou zakládal Václav Klaus mladší, Svobodné dlouho vedl Petr Mach, oba vám dost blízcí lidé i skrze bývalého prezidenta Václava Klause.

Ve Svobodných byla jediná osoba, která měla nějakou hodnotu, a to byl Matěj Gregor, který k nám přestoupil už v červenci.

Hned se stal předsedou vaší moravskoslezské buňky i mládežnické organizace Motorgen.

Ano, za Matěje Gregora jsme rádi, líbí se nám, jak to dělá, a je vidět, že je hybatelem toho, že příští generace bude motoristická, protože během asi jednoho měsíce nebo dvou, co tento mládežnický klub založil, se stal největší českou mládežnickou organizací politické strany.

Oznámili jste, že máte asi 450 členů jen v Generaci Motor, Motorgenu. Z hlubších dat, která publikují sociologické agentury, Motoristům vychází, že máte velkou disproporci mezi podporou mužů a žen. Z listopadového měření analytického ústavu STEM vychází, že vás podporuje sedmkrát více mužů než žen. I na kongresu Motorgenu to vypadalo převážně na mladé muže. Je to nějaký nedostatek, kterého jste si ve straně vědomi, nebo to neřešíte?

Jako myslíte, že bychom měli založit nějaký ženský spolek Motoristů? Přiznám se, že nejsem fanatickým studentem sociologických analýz. Důležitý je volební výsledek.

Nejsme politická strana, která by si sedla a bavila se o tom, že budeme dělat to, co by od nás možná mnozí chtěli slyšet. To je krátkozraké a budeme pracovat na tom, aby si nás našlo stále více voličů bez ohledu na to, jestli jsou muži či ženy.