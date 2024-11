Pracujícího oceňujeme, říká Jurečka o superdávce. ‚Systém je velmi nepřehledný,‘ varuje Hůle

Boj o takzvanou superdávku neskončil ani předložením příslušného zákona ve Sněmovně. Neziskové organizace se snaží dosáhnout změn, které by odstranily jeho nejzávažnější nedostatky. „Bude jen jedna žádost,“ slibuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „I za banální porušení se udílí velmi tvrdé sankce,“ říká v diskusi pro Český rozhlas Plus Daniel Hůle, vedoucí programu kariérního a dluhového poradenství Člověka v tísni. Praha 16:42 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bude snazší, že vznikne jen jedna žádost a člověk bude okamžitě vědět, na co má nárok,“ tvrdí Jurečka | Foto: Růžena Vorlová | Zdroj: Český rozhlas

Můžete pojmenovat hlavní výhrady vůči stávajícímu návrhu?

Hůle: Hlavní výhradou je extrémní nepřehlednost systému. Je zde tolik vzájemně se podmiňujících faktorů, že chudší lidé v podstatě nebudou mít možnost porozumět, za jaké chování přijde jaká penalizace. Další rovinou je přísnost – i za banální porušení se udílí velmi tvrdé sankce.

Za nejproblematičtější považuji situace, kdy se rodina postará o „hříšníka“ penalizovaného systémem. Přísně penalizovanou se pak stane i sama rodina, které se zkrátí částky na bydlení, nebo přichází o podporu na děti. Tento postup narušuje princip solidarity. Konzervativní politika přeci stojí na zásadě, že se má primárně starat rodina a až potom stát. Myslím, že u Ústavního soudu toto nebude moci obstát.

Motivace?

Pane ministře, záměrem zákona bylo sjednocení dávek a zpřehlednění systému. Co říkáte na to, že může být v určitých segmentech takto nesrozumitelný?

Jurečka: Nemohu souhlasit s tím, co říká pan Hůle, byť si ho velmi vážím. Dnešní systém je bohužel velmi nepřehledný v tom smyslu, že lidé, kteří by měli na pomoc nárok pro sebe nebo své blízké, o ni nepožádají, protože nevědí, že nárok mají. V současnosti tu máme čtyři dávky, čtyři správní řízení a tři okruhy posuzovaného příjmu. V tom se lidé často vůbec nevyznají.

Domníváte se, že teď se to zlepší?

Jurečka: Ano, bude snazší, že vznikne jen jedna žádost a člověk bude okamžitě vědět, na co má nárok. Nejde o to, že penalizujeme, ale že motivujeme a oceňujeme člověka za jeho pracovní aktivitu. Odstraňujeme nesmyslné body zlomu, kdy například kvůli jediné koruně rozhodného příjmu přijde domácnost o veškerou dávkovou podporu. Takový člověk pak nemá motivaci jít pracovat a raději zůstává doma. Motivujeme i tím, že dítě chodí do školy, pokud má tuto povinnost.

Jsem schopen garantovat, že tato revize dávek lidem pomůže. Pokud s úřadem práce budou spolupracovat lidé s velmi nízkými příjmy – budou plnit aktivizační plán a snažit se skrze rekvalifikaci dostat ke své práci. Ti pak budou v tomto systému jednoznačně daleko více motivováni, než byli kdykoli za posledních 30 let. Pamatujeme i na velmi zranitelné skupiny osob. K žádné nesmyslné penalizaci docházet nebude.

Hůle: Myslím, že můj tým má četné zkušenosti s tím, čemu chudší lidé rozumí a nerozumí. Pravdou je, že superdávka administrativně systém zjednodušuje, protože se nemusí žádat o čtyři dávky a nemusí se to papírovat. Je třeba říci, že je málo rodin, které dnes žádají o všechny čtyři dávky – většinou jde o dvě až tři, na které tyto rodiny mají nárok.

Problémem je ale podmíněnost. Ačkoli jsem konzultací s experty strávil dobrou tři čtvrtě hodinu, nebyl jsem v určitých okolnostech schopen zjistit, o jakou dávku by vlastně šlo. Nesrozumitelnost systému je strašně velká.

Které konkrétní změny navrhujete?

Jurečka: Ještě nějaké úpravy budeme dělat. Do druhého čtení máme čas. Beru návrh proti zkrácení lhůty pro člověka, který systém neporušuje často. Jsem otevřený debatě. Co se týče cenových map, podíváme se na to, zda data nepřipravíme bez nejextrémnějších hodnot. S klienty, kteří opravdu pracují, se o tom bavíme velmi podrobně.

Pane Hůle, co říkáte na tuto možnost ze strany ministerstva, že v průběhu druhého čtení ještě může dojít ke změnám návrhu?

Hůle: Změny, o kterých pan ministr mluvil, jdou správným směrem. Problém je, že o tomto s panem ministrem a jeho týmem mluvíme už dva roky, ale stále jsme odkládáni.

Kritizujeme stávající paragrafové znění a navrhujeme konkrétní úpravy. Velmi problematický je například zmiňovaný princip kolektivní viny, kdy například matka přijde o celou částku na své děti, pokud ubytuje otce sankčně vyřazeného z úřadu práce. U Ústavního soudu bychom napadli právě takové případy. Souhlasím ale s důležitými posuny, které budou bránit zneužívání systému.

