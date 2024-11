PAQ Research popsal 10 chyb Jurečkovy jednotné sociální dávky. Dokáže je vláda odstranit?

Jak to vypadá s dávkami dnes? Mají pomáhat lidem v potížích, ale nefungují tak. Dostává je jen čtvrtina domácností, která na ně má nárok. Zbytek je z různých důvodů nečerpá. Nemají dost informací, nevědí, že na ně mají nárok. Obávají se stigmatizace, tedy že budou vnímáni jako chudáci, kterým musí pomáhat stát, stydí se o ně požádat. Úředničina okolo dávek je příliš složitá.

Politici léta tvrdili, že se dávky masivně zneužívají. Není to pravda. Podle ověřených dat je nelegální přijímání dávek minimální, zneužíváno je jen zhruba jedno procento, minimum. Například jen 1300 dávek hmotné nouze ze 122 tisíc kontrolovaných v roce 2022 bylo možné chápat jako zneužité.

Problémem tedy není zneužívání, ale nevyužívání: jen šest procent domácností čerpá sociální dávky, ač by je mělo čerpat 29 procent. Fakt je, že část by dostávala jen minimum peněz, proto o ně asi nežádá. Problém ale je, že si o ně neříkají ani ti nejzranitelnější. Odtud plyne, že reforma je nutná.

Reálná mapa nájmů

Výzkumná nezisková organizace PAQ Research dostala od ministerstva práce a sociálních věcí zakázku, aby reformu zhodnotila. Nedávno zveřejnila výsledky, výhody změny, ale také 10 velkých problémů reformy.

Jako chybu PAQ Research kupříkladu vidí fakt, že příspěvek na bydlení závisí na tzv. normativech. Ty se liší podle počtu členů domácnosti a podle velikosti obce, kde žadatel bydlí. Jenomže lidnatost obce a s ní spojená výše normativů v reálu téměř nesouvisí se skutečnými cenami nájmů. Výzkumníci navrhují vytvořit reálnou mapu nájmů a té se držet.

Upozorňují i na to, že se práce v oddlužení musí vyplácet. Reforma nechává žadatelům víc peněz z každé vydělané koruny, ale neplatí to právě u lidí v oddlužení. Těm se „2/3 příjmu nad nezabavitelné minimum sráží na úhradu dluhů. Dávky se ale počítají z příjmu před srážkami, což vede k další ztrátě příjmu“. Dopad? Odrazuje to od legální práce.

PAQ Research také navrhuje rozšířit definici zranitelných osob, zařadit mezi ně samoživitele s dětmi na prvním stupni základní školy, dále osoby na dlouhodobé nemocenské a invalidní osoby v 1. stupni.

Jedno z doporučení se týká podpory dětí. Novela stanovuje část dávky na děti pro nízkopříjmové domácnosti na 500 korun za nezaopatřené dítě. Domácnostem s nižšími středními příjmy ovšem dává 1000 korun. Proč? Částka by měla být stejná pro všechny domácnosti – 1000 korun. A nemá být vázána na pracovní aktivitu rodičů, kterou děti neovlivní.

Uvidíme, jestli vláda doporučení PAQ Research přijme a zapracuje. Jsou promyšlená a chytrá. Bude i Fialův kabinet chytrý?

