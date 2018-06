Odborná pomoc i ochrana soukromí. Probační a mediační služba vysvětluje, na co mají právo oběti trestných činů

Posílit povědomí obětí trestných činů i jejich blízkých o tom, na co mají nárok, má nová pětiměsíční kampaň. Zahájila ji Probační a mediační služba (PMS). Od poloviny roku 2013 poskytla pomoc 28 500 lidí. Kampaň v pondělí na tiskové konferenci představili zástupci PMS. Praha 14:10 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kampaň má posílit povědomí obětí o tom, na co mají právo a nárok. | Foto: Alex Iby | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Nejen oběti, ale my všichni nemáme přehled o našich právech. V praxi ve většině případů není čas na to, aby se lidem dostalo rozsáhlejšího vysvětlení. Jedná se leckdy o hodně informací. Lidé dostanou formuláře a rozhodně nestihnou najít, jaká práva mohou uplatnit,“ uvedla projektová manažerka Markéta Sirotková.

Na Probační a mediační službu se loni obrátilo na 8000 obětí trestných činů Číst článek

Poškození mají právo na odbornou pomoc, informace, finanční pomoc či na ochranu soukromí, před nebezpečím a druhotnou újmou. PMS má po republice 74 středisek, specializovaní poradci přímo pro oběti jsou v 56 z nich. Sirotková podotkla, že oběti na policii, u soudu či na úřadech nebývají v rozpoložení, kdy by řešily, na co mají vlastně nárok. „V poradnách je na to čas. Poučená oběť dokáže svá práva uplatnit, je klidnější v trestním řízení. Ví, co ji může čekat a o co může zažádat,“ dodala projektová manažerka.

Specializované poradenství PMS poskytuje díky evropskému projektu. Ten začal v červenci 2016 a potrvá do června 2020. Dosud se vyškolení poradci věnovali 1328 obětem, poskytli jim 3416 konzultací. Poškozeným nabízejí kromě odborných rad i doprovod k soudům a na úřady. Zajistí psychologickou pomoc či je spojí s advokáty.

Propagační kampaň i školení záchranářů

Kampaň k posílení práv obětí zahrnuje články v tisku, tři spoty v regionálních stanicích Českého rozhlasu i dva videospoty. Ty se objeví na webu a sociálních sítích.

Projekt k zajištění odborného poradenství pro oběti vyjde celkem na 86,7 milionu korun. Zhruba 78 procent této sumy vydá Evropský sociální fond, zbytek státní rozpočet. Vedle poradenství a kampaně projekt obsahuje také školení zdravotníků, policistů či pracovníků neziskových organizací.

Lidé v domácím vězení se dočkají elektronických náramků, na nepovolený výlet je upozorní mobil Číst článek

Vedení PMS by službu pro oběti chtělo udržet i po skončení evropského projektu a prosadit její financování ze státního rozpočtu. Podle plánů by měli specializovaní poradci působit ve všech 74 pobočkách.

Zákon o obětech trestných činů začal platit v srpnu 2013. Ukládá Probační a mediační službě poskytovat obětem bezplatnou pomoc. Poškozeným pomáhají vedle PMS i neziskové organizace.

PMS od pololetí 2013, kdy se statistika sleduje, poskytla pomoc celkem 28 500 obětí trestných činů. Zhruba 91 procent z nich byli dospělí, 4,5 procenta děti a 5,5 procenta senioři.