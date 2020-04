Výběr z médií: zahraniční investoři opouští realitní trh, nové formy komunikace a pašování na hranicích

Zavřené hranice pašerákům nijak nepřekáží v činnosti. Téměř před zraky policie se tak pašuje alkohol, cigarety nebo i drogy. O situaci píše Mf Dnes. Zahraniční investoři už opouštějí český realitní trh, ceny nemovitostí totiž klesají, píše deník E15. Kontroverzní krok české vlády v důsledku koronavirové pandemie zákaz cestování přes už řeší soudy. Píší o tom Hospodářské noviny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:21 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do příhraničí se vrátili pašeráci. (Ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Mf Dnes

Jezdit za hranice nakupovat se teď nemůže, ale přes hranici se takzvaně pašuje před zraky policistů na přechodech. Píše o tom Mf Dnes v reportáži z Alžbětína u Železné Rudy. Obchodník s alkoholem, cigaretami a drogerií přijede k zábraně na české straně a Němcům přes zábranu zboží, které tradičně kupují, prodá, popisuje deník.

ONLINE: S nemocí covid-19 zemřelo v Česku 186 lidí, přibylo pět úmrtí. Vyléčilo se 1298 nakažených Číst článek

Uvádí také, že lesy křižují batůžkáři, kteří do Německa nosí drogy. Hlavně pervitin, který doteď snadno nakupovali cizinci zejména na tržnicích v českém příhraničí. Lidé v příhraničí vymysleli fígl s obchodem velmi rychle a není zatím jasné, zda je policie dokáže vůbec za něco pokutovat.

Mluvčí plzeňské policie Martina Korandová deníku vysvětlila, že platí zákaz pohybu osob, nikoliv zboží. A když se dodržuje vládní nařízení o nošení roušek a dvoumetrovém odstupu, policie neví, proti čemu by měla zasáhnout. Alžbětín není výjimkou. Podobně byznys se zbožím, které je v Česku levnější než v cizině, funguje třeba na česko-rakouské hranici v Dolním Dvořišti.

E15

Stejně jako za finanční krize v roce 2008 začínají český realitní trh opouštět zahraniční investoři. Akceptují přitom i to, že za nemovitosti dostanou nyní méně než před začátkem koronavirové pandemie. Uvádí to deník E15.

„Pokles hodnoty bytu v centru Prahy ve srovnání s dobou před koronavirem může být až 25 procent.“ E15

Nejčastěji jde o byty v centru Prahy, které byly určeny pro Airbnb. Pokles hodnoty bytu v centru Prahy ve srovnání s dobou před koronavirem může být až 25 procent, dodává deník.

Kromě metropole se současná situace týká zejména Brna. Postihla však i další města, kde jsou silněji zastoupení zahraniční investoři.

Respekt

Skupinové videohovory učí planetu novým formám komunikace, uvádí týdeník Respekt. Dává také hned návod, jak takové pracovní schůze z domova organizovat a čeho se vyvarovat.

Je třeba si najít doma místo, kde nikdo účastníka videokonference nebude rušit. Hovor má vždy moderátora, který udílí slovo, a když někdo mluví, ostatní si vypnou mikrofony. Mluví se stručně, protože u monitoru pozornost klesá rychleji než při schůzi tváří v tvář.

Každý videohovor by měl být také zabezpečen heslem, protože videosetkání jsou častým terčem hackerů, připomíná týdeník. Videokonference ale nahrazují mezilidskou komunikaci jen velmi omezeně. Chybí oční kontakt - není možné se souběžně dívat do kamery i do očí lidí na obrazovce.

Hospodářské noviny

Česká vláda neměla podle některých odborníků a části veřejnosti právo v souvislosti s koronavirovou pandemií zakázat občanům vycestování ze země. Píšou to Hospodářské noviny. Upozorňují na to, že toto její rozhodnutí budou muset zhodnotit soudy. Podle deníku také nejméně 10 řízení už kvůli protiepidemickým opatřením zahájil Ústavní soud - mimo jiné se zabývá právě i uzavřením hranic.

Deník cituje odborníka na ústavní právo Jana Wintra, podle něhož je zákaz vycestovat jedno z nejspornějších protiepidemických opatření vlády. Neshledává v něm soulad s ústavním pořádkem. Také ústavní právník Jan Kysela je názoru, že konečné slovo budou mít až soudy.

Vláda se brání, že cestování svých občanů omezila i řada jiných států. Český plošný zákaz však byl výjimečný a také současná mírnější pravidla jsou tvrdší než mnohde jinde.

Lidové noviny

Obhájci už za klienty nemusejí chodit do věznic. Mohou jim zavolat přes internetový program Skype. Projekt podle Lidových novin minulý týden spustila vězeňská služba. Od ledna ho spolu s Českou advokátní komorou testovala v liberecké a brněnské věznici.

Počítači pro komunikaci vězňů s obhájci jsou vybavené všechny vazební věznice a navíc i čtyři další, kde si odsouzení odpykávají tresty odnětí svobody.

U obviněných ve vazbě, aby neovlivňovali svědky, musejí obhájci mít souhlas policie nebo státního zástupce s videohovorem a doručit ho věznici zároveň s žádosti o jeho rezervaci. Také lze zatím videohovory využívat jen v pracovní dny, Lidové noviny.

Euro

Omezený letecký provoz kvůli koronavirové pandemii způsobuje velké starosti meteorologickým službám. Ty národní už začínají společně řešit, jak nahradit výpadek dat, která dosud získávaly ze senzorů dopravních letounů. Problému se věnuje týdeník Euro.

Zřetelně se nyní ukazuje dosud málo viditelný přínos letecké dopravy pro přesné meteorologické predikce. Experti na počasí je přitom využívají už po desítky let. Díky čidlům na komerčních letadlech získávají aktuální data o teplotě vzduchu, směru a rychlosti větru či turbulencích.

Nejdůležitější přínos mají data z letecké dopravy u okamžitých analýz a často nebezpečných meteorologických jevů. Jde o lokální silné bouře či přesné předpovědi síly tajfunu a podobně.