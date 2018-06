Přehled tisku: poslanecké platy, krachující lékárny i mrtvé duše na úřadech

E15

České start-upy mají problém s inovacemi, dočtete se v deníku E15. Většina z nich je sice přesvědčená, že vytváří jedinečné produkty, které budou novinkou na trhu. Ve skutečnosti ale spíše jen vylepšují to, co už prodává někdo jiný. Příčinou může být to, že podnikatelé si na začátku dostatečně nezmapují trh.

Mladá fronta DNES

Průměrný příjem poslance je 94 tisíc korun. Přečíst si to můžete na titulní straně Mladé fronty Dnes. Základní hrubý plat je sice necelých 76 tisíc korun, tuto částku ale bere ve sněmovně jen 17 lidí. Většina poslanců má totiž nějakou funkci a za to je i víc peněz. Řada poslanců zasedá třeba v některém ze sněmovních výborů. V rámci těch se rozdělí jednotlivé funkce a spolu s tím i příplatky, které za to jsou.

Hospodářské noviny

Až 650 malých lékáren může v příštím roce zkrachovat, upozorňují Hospodářské noviny. Závisí to na penězích od zdravotních pojišťoven. Oproti loňsku od nich potřebují až 900 milionů korun navíc. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je reálnější růst nejvýše o 600 milionů. I to by ale některým malým lékárnám mohlo pomoci přežít alespoň následující rok.

Právo

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová chce seškrtat takzvané mrtvé duše na státních úřadech. Téma najdete na titulní straně deníku Právo. Spolu s tím ministryně plánuje sáhnout i na skoro tři a půl miliardy korun rezervovaných na platy. Resorty tyto nespotřebované peníze rozpouštějí na zvyšování platů svým zaměstnancům.

Deník

Cestující si budou moct dál kupovat jízdenky na malých nádražích. Přečíst si to můžete v regionálním Deníku. České dráhy a Správa železniční dopravní cesty se dohodly, že výpravčí SŽDC budou pokračovat v prodeji jízdenek na 166 stanicích, kde by se Českým drahám nevyplatilo mít vlastní pokladní.