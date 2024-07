Systém protivzdušné obrany SPYDER celou zemi neochrání, ale je to pokrok. První části už jsou v Česku

Do Vojenského technického ústavu dorazily první části nového systému protivzdušné obrany. Izraelský SPYDER za necelých 14 miliard korun nahradí sovětskou techniku a čeští vojáci by ho měli dostat v roce 2027. „Odpalovací zařízení nemusí stát na jedné louce, můžou od sebe být až 10 kilometrů daleko,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál plukovník Jaroslav Daverný. Dodává ale, že problém může být nedostatek vojáků, kteří u „protiletadlovců“ slouží. Rozhovor Praha 7:00 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský systém protivzdušné obrany SPYDER na International Defense Expo v Hanoji v roce 2022 | Foto: Nhac Nguyen | Zdroj: AFP / Profimedia

Ministerstvo obrany uzavřelo v roce 2021 smlouvu na nákup čtyř baterií izraelského systému SPYDER. Co je součástí jedné baterie?

Každá jednotka má zhruba devět vozidel. Je tam radar, rozdělený na dvě vozidla, aby byl mobilnější. Pak jsou tam čtyři odpalovací zařízení, která nesou rakety, pak máme jedno středisko řízení palby a druhé, komunikační středisko.

Baterie umí detekovat cíl, umí se rozhodnout, který cíl je vlastní a který cizí, který sestřelovat, který ne. A samozřejmě ho umí i sestřelit.

Řehka po summitu: K odstrašení protivníka je nutná rychlá reakce, spoustu věcí je potřeba udělat v míru Číst článek

Dosah je různý, protože jsme si k tomu objednali i různé druhy raket, takže to může být od 25 do 80 kilometrů podle toho, jaký druh té rakety použijeme.

SPYDER je určený k sestřelování nebo k ničení cílů, jako jsou vrtulníky, letadla, střely s plochou dráhou letu, bezpilotní prostředky, pokud tedy jsou detekovatelné. K čemu není určitě určen, je protiraketová obrana.

Protivzdušná obrana je od začátku ruské invaze na Ukrajinu velké téma, které se ve veřejném prostoru hodně řeší. Ve Vojenském technickém ústavu teď pomalu sestavují první části SPYDERu. Až za tři roky bude kompletní, bude nám to k ochraně Česka stačit?

Ne, ale je to pokrok, posouváme se dopředu, ale představa, že budeme mít těch systémů tolik jako v některých válečných konfliktech po světě, je dneska ekonomicky nemyslitelná.

Samozřejmě máme koncepce rozvoje, dokonce i víme, co bychom si vybrali, co nám zapadne do kostiček celé armády, a je to jenom o tom, jak to v čase rozložit, abychom na to měli rozpočet. Není to levná záležitost.

Zatím bez zpoždění

Jak velký to bude posun oproti sovětským systémům KUB, které česká armáda používá už od 70. let minulého století. Asi to funguje dost jinak…

Funguje to technicky hodně jinak, ale fyzika je pořád stejná. Nicméně, abych to nějak přiblížil, KUB je na jednom místě, na jedné louce, jedna jeho baterie střílí na jeden cíl.

U SPYDERu to bude mnohonásobně více, tedy v jeden okamžik může jedna baterie střílet na více cílů. A ještě navíc jednotlivá odpalovací zařízení nemusí stát na jedné louce, můžou od sebe být až 10 kilometrů daleko, čímž se hodně zvětšuje prostor, kde můžou působit.

Ing. Jaroslav Daverný Absolvent vojenského gymnázia v Moravské Třebové, následně vystudoval fakultu protivzdušné obrany na Vysoké vojenské technické škole ve slovenském Liptovském Mikuláši. Je plukovníkem Generálního štábu Armády České republiky a v současnosti vede oddělení pozemní protivzdušné obrany Sekce rozvoje sil na Ministerstvu obrany ČR.

SPYDER vyrábí izraelská státní zbrojařská firma Rafael, na zakázce se také ze třiceti procent podílejí české firmy. Nezpozdí se ale dodání kvůli probíhající válce v Gaze?

Izraelská společnost je postavená trošku jinak než my tady v Evropě. I když bojují, tak ta fabrika pořád plní své závazky, přestože se třeba třetina zaměstnanců účastní v bojích nebo v armádě.

Současně musí vyrábět i pro svou armádu, takže firma Rafael to nevyrábí jen pro nás. Nějaký drobný vliv to asi má, ale neovlivňuje to úplně tu smlouvu nebo způsob dodání.

Česko si také objednalo 24 amerických letounů F-35, první by měly dorazit v roce 2031. Jakou roli ty hrají v protivzdušné obraně?

Operace na obranu vzdušného prostoru se dělají v kombinaci s letectvem. Takže vzdušný prostor se vždycky rozděluje na zóny, kde střílejí rakeťáci a kde létají letadla a můžou ničit i střely, které k nám letí, a i letadla. Hodně to spolu souvisí a nikdy se to neplánuje samostatně, vždycky je to kombinace schopností.

Kdo stojí na zemi se SPYDERem, má výhodu, že tam v pohodě vydrží klidně týden. Letadlo vydrží ve vzduchu dvě hodiny, ale zase obsáhne daleko větší prostor, a kdybych měl být konkrétní, tak F-35 dokážou doletět tak daleko, aby zničily protivníka dřív, než po nás vystřelí.

Když je mír, tak čeští protiletadlovci sídlí ve Strakonicích. Když by se ale zhoršila bezpečnostní situace, co byste chránili?

Zákon hovoří tak, že o tom, co se bude bránit, rozhoduje vláda České republiky. Nerozhodují to vojáci, i když samozřejmě dávají doporučení.

Jak jste na tom s lidmi, máte u protiletadlového pluku dost vojáků?

S lidmi jsme na tom nedobře. Blížíme se k nějakým 65 procentům naplněnosti útvaru, což stačí, abychom někam odjeli a tam nějaký čas vydrželi, ale abychom někde vydrželi třeba měsíc, tak to není tak jednoduché.