První provizorní most vyrazil na Jesenicko. Kvůli škodám po povodních jich stát poskytne více než 20

Správa státních hmotných rezerv v pondělí ráno vypravila první z asi 25 provizorních mostů určených do zaplavených obcí. Most dlouhý 21 metrů bude sestaven v Bělé pod Pradědem na Jesenicku, k provozu by měl být připraven ještě v tomto týdnu. Další mosty by kromě Olomouckého kraje měly být vybudovány v Moravskoslezském kraji, informovaly Správa státních hmotných rezerv a ministerstvo dopravy.

Bělá pod Pradědem (Jesenicko) 11:03 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít