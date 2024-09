Po povodních se lidé potýkají s velkým množstvím odpadu. V Opavě zřídili skládku v kasárnách

V ulicích se hromadí obrovské množství odpadu, od sutě a bahna až po domácí spotřebiče, nábytek a třeba i nebezpečný odpad chemického původu. To je jeden z dalších problémů, který dopadá na obyvatele oblastí zasažených povodněmi. Veškerý odpad odváží lidé na skládky, kde nikdo nemá čas ani sílu prohlížet jeho složení. V Opavě vytvořil krizový štáb skládku i přímo uprostřed města v Dukelských kasárnách. Ta bude otevřena, dokud to bude potřeba. Opava 11:51 29. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatopené věci určené k vyhození na opavském sídlišti Kateřinky | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Toto bylo první místo, na které se začal vozit všechen ten binec z celé Opavy. Abych se přiznal, tak začátek byl trošku chaotický a nebyl úplně organizovaný, ale všichni se snažili, ale v podstatě nikdo nevěděl přesně jak,“ říká bagrista Luboš, který má skládku na starost. Nyní je ale odvoz podle Luboše „výborně zorganizovaný“.

Teď se v Opavě hlavně snaží zmírnit negativní dopad na lidi. „Je tu velký pohyb techniky, práší se tu, samozřejmě to je trošku cítit, ale ještě to není nějaký extrém. Co mají dělat lidi, co jsou zatopení a nemají kde spát. Musíme být trošku soudní a podívat se na to i očima jiných lidí,“ vysvětluje Luboš.

Množství odpadu v ulicích odhaduje mluvčí města Opava Roman Konečný na 70 tisíc tun. „Myslím si, že tak dvě třetiny se nám už podařilo odvézt buď na skládky, anebo do Dukelských kasáren, ale odsud to půjde samozřejmě dál,“ vysvětluje Konečný.

Nákladní auta přijíždějí do Dukelských kasáren každou minutu. Odpad se nejdříve přiveze, pak se zase naloží a odveze, z toho důvodu, aby se neucpávala Opava. Lidé totiž odváží odpad i sami, čímž se místy tvoří na skládkách i hodinové fronty. Je proto potřeba odpad co nejrychleji přivézt a jet pro další věci.

Celková částka za likvidaci odpadu ještě není jistá. „Jenom skládkovné jsme předběžně počítali, že by to byly desítky milionů korun, možná až 80 milionů, ale samozřejmě pořád nejsme na konci. Ten odvoz běží, možná ta částka bude i vyšší.“

