Opava vyplácí 20 tisíc zatopeným rodinám. ‚Kupoval si hlasy před volbami,‘ kritizuje opozice primátora

Město Opava rozdává svým obyvatelům, které zasáhla povodeň, jednorázovou pomoc 20 tisíc korun. Dva dny před druhým kolem senátních voleb to schválila rada města v čele s primátorem Tomášem Navrátilem z ANO. Ten se zároveň ucházel o křeslo senátora, které i získal. Opozice ho kritizuje, že si vyplácením kupoval hlasy voličů, Navrátil to ale odmítá a zdůrazňuje, že jde o akutní pomoc. Původní zpráva Opava 5:00 29. září 2024

Opavu v uplynulých týdnech zasáhly ničivé povodně a zatopily zhruba čtvrtinu obydleného území. Vedení města se proto ve středu rozhodlo, že z rozpočtových rezerv uvolní 34 milionů korun a rozdá je vytopeným lidem. Vytipované ulice tak objíždí úředník z radnice s městskou policií a každému, kdo prokáže, že mu povodně něco v domě poškodily, rovnou předá zapečetěnou obálku, ve které se nachází 20 tisíc korun.

Rada počítá, že tímto způsobem pomůže 1666 domácnostem, jak vyplývá z usnesení. Za první dva dny tři týmy z radnice předaly lidem na dva miliony korun.

Své rozhodnutí rada opřela o usnesení zastupitelstva z roku 2014, které vyjmenovává situace, kdy se z rezervního fondu mohou vyplácet peníze občanům. Uvádí i částku 20 tisíc korun pro občany, kteří „se z důvodu havárie nebo živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci“. O pomoci mají rozhodnout orgány města, současné zastupitelstvo takový návrh neprojednalo, schválila ho samotná rada.

Zprávu obyvatelé Opavy ještě v pátek dopoledne nenašli nikde na webových stránkách města. Dozvědět se ji mohli na facebooku primátora Tomáše Navrátila z ANO, který se o tomto víkendu zároveň ucházel ve druhém kole voleb o křeslo senátora, které také získal. Krátké video přesdílely i facebookové stránky města.

Pomoc od státu Mimořádnou okamžitou pomoc vyplácí také úřady práce, a to lidem postiženými povodněmi. Jednorázově tak mohou získat až 72 900 korun na nákup jídla, oblečení nebo ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

Navrátil na začátku týdne poděkoval svým voličům za podporu a ohlásil, že nebude vést před druhým senátním kolem žádnou předvolební kampaň. „Budu vypadat, že tady nejsem, ale já se prioritně s krizovým štábem musím věnovat odstraňování následků této nejhorší katastrofy, kterou jsme tady na Opavsku měli,“ oznámil v krátkém videu na sociálních sítích. Už dříve vyzýval vládu, aby se volby kvůli povodním odložily.

Nyní odmítá, že by vyplácení milionů korun z městské kasy souviselo z předvolební kampaní. „Opozice vždycky zaútočí. Opravdu neřeším, co to od ní vyvolá, kritika vždycky bude. Postupovali jsme v souladu s dříve schváleným dokumentem. Je to pomoc, kterou lidé potřebují, vůbec to nevnímám jako nějaké kupování si hlasů. Já tam nechodím, nikde nejsem účasten předávání, takže to takhle nevnímám,“ řekl Navrátil pro server iROZHLAS.cz před otevřením volebních místností.

Opozice: ‚Nakupuje si hlasy‘

Zástupci opozice v městském zastupitelstvu ale mají diametrálně odlišný názor a primátora ostře kritizují. „Plošnost a neadresnost opravdu působí jako nakupování voličů za městské peníze. Je na to vyčleněno 34 milionů korun. Těmto domněnkám by se mohlo předejít, kdyby se ta pomoc odložila po volbách. Myslím, že by nikoho nepoškodilo, kdyby pomoc dostali v sobotu odpoledne, v neděli. To by nezakládalo pocit, že se jedná o součást volebního boje a nakupování hlasů,“ uvedl ve čtvrtek pro server iROZHLAS.cz zastupitel z ODS Dominik Janků.

Podle něj nikdo nerozporuje pomoc zasaženým oblastem, ale ocenil by, kdyby bylo rozdělování peněz adresnější. „Aby se zohlednila míra poškození. Někomu to vyplavilo sklep, někdo přišel úplně o všechno,“ popsal.

Primátor je ale toho názoru, že pomoc musela přijít co nejdřív. „Má to smysl, když to budeme oddalovat? Rada města to schválila, čekali jsme na ní, neudělali jsme to dřív. Je to akutní pomoc, nedáváme jim statisíce na opravu nemovitostí. Akutní pomoc na nejakutnější věci, které nyní potřebují, aby se vůbec nadechli a nakoupili si věci, které potřebují,“ oponoval Navrátil.

Postup města se nelíbí ani bývalému náměstkovi primátora za předchozího vedení a současnému zastupiteli Daliboru Halátkovi (Změna pro Opavu). Upozornil, že k tak velkému převodu peněz přistoupila rada města, aniž by to dříve projednalo zastupitelstvo.

‚Je to úlet‘

„Věřím, že pan primátor co nejdříve svolá zastupitelstvo, nebo budeme muset požádat o svolání my. O této pomoci mělo rozhodnout zastupitelstvo, nikoliv rada města. Pan primátor ale má pocit, že ho nepotřebuje, takže to udělal tak, jak to udělal. Podle mě je to úplně mimo jeho kompetenci, i mimo kompetence rady,“ popsal.

„Je to fakt úlet. Nikdy jsem o ničem podobném neslyšel. Je potřeba, aby se lidem co nejrychleji dostala pomoc. Ale je to prezentováno, že veškeré práce a záchranu dělá pan primátor, což zavání předvolební agitkou. Chtěli bychom, aby ti, co měli vyplavené obytné prostory, získali i větší podporu, protože často přišli úplně o všechno,“ dodal Halátek.

Na stranu primátora, který vládne Opavě již druhé volební období, se naopak postavilo předsednictvo zastupitelského klubu SPD Opava. „O kupování hlasů panem primátorem snad ani nemůže být řeč. Spojitost mezi volbami, jeho kandidaturou na senátora a povodněmi, z nichž vyplývá finanční pomoc města Opavy občanům, je holý nesmysl. Věřím, že každý rozumně smýšlející člověk by se zachoval stejně,“ uvedl na dotaz zástupce strany Jiří Lévay.

Kritiku opozice zmírnila například také předsedkyně protikorupčního spolku Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová​, podle které primátor zastupitelstvo svolávat nemusel. „Schválení samotných darů fyzickým osobám za 20 tisíc korun je v kompetenci rady města. Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o jednotlivých darech konkrétní osobě od 100 tisíc korun,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz s tím, že problematické by bylo, kdyby se primátor účastnil samotného předávání peněz, což se ale nestalo.

Předvolební emoce uklidňuje také Marek Chromý z Transparency International. Kritizuje ale informování občanů pouze skrz sociální sítě primátora Navrátila.

„Komunikace primátorem na sociálních sítích nijak nevybočuje s nastavenou strategií komunikace města směrem k občanům. Za problematické ovšem považuji fakt, že na stránkách města není o této iniciativě směrem k občanům jediná zmínka. Občan, který na sociálních sítích nesleduje účty města a pana primátora, se o této iniciativě nemá jak dozvědět,“ upozorňuje Chromý.

Navrátil získal v sobotu post senátora, když ve druhém kole získal 63,68 procenta hlasů a porazil Herberta Paveru z TOP 09. Zajímavostí opavského volebního obvodu byla nejvyšší účast ve druhém kole (23,3 procenta).