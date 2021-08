Názory, že je pan premiér pod tlakem, jsou mimo. Za Koudelkou stojí, myslí si poslanec Králíček

Premiér Babiš (za ANO) doporučil prezidentu Miloši Zemanovi, aby se sešel s šéfem Bezpečnostní informační služby, kterého dlouhodobě kritizuje, a vyslechl si jeho stanovisko. Otevírá se možnost, aby nynější ředitel BIS Michal Koudelka pokračoval ve funkci? A zasahuje do budoucnosti šéfa kontrarozvědky předvolební boj? Hostem Tomáše Pacíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl člen poslaneckého výboru pro bezpečnost Robert Králíček z hnutí ANO. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:32 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka | Zdroj: iROZHLAS.cz

V červnu v Otázkách Václava Moravce v České televizi jste řekl, že pan premiér čtyři roky stál za panem Koudelkou a že si nemyslíte, že by při jakýchkoliv tlacích neměl svůj názor změnit. Stále platí tento pocit?

Zcela určitě. Domnívám se, že názory, že je pod nějakým tlakem nebo nějak vydírán, jsou mimo. Pan premiér jasně za panem Koudelkou stál. Je to silný premiér, umí se rozhodnout i přesto, že v některých věcech se s panem prezidentem neshodne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s členem poslaneckého výboru pro bezpečnost Robertem Králíčkem za hnutí ANO

Pardon, že do toho skáču, ale jak si tedy vysvětlujete, že už několik týdnů neodpovídá jasně na otázky ohledně pana Koudelky? A že po schůzce s panem prezidentem požádal o svolání schůzky bezpečnostního výboru. Není tohle náznak, že za panem ředitelem až tak nestojí?

Za mě to vychází z té situace, jaká je. Jsme svědky pandemie covidu-19. Byly prioritnější věci – uchránit národ před pandemií. V posledním měsíci byl pan premiér pod tlakem opozice, že by neměl jmenovat státního zástupce a že má jmenovat Koudelku. To jeho rozhodnutí, aby se to projednalo na výboru, je správné a přišlo v pravou chvíli.

Není už to, že veřejně připustil variantu, že by vláda nejmenovala pana Koudelku, důkazem, že ta jeho podpora není stoprocentní?

To si nemyslím. Pan premiér vychází z tlaku opozice, nechce situaci ještě zhoršovat. Často je kritizován, že s opozicí nediskutuje zásadní rozhodnutí, tak tady ten krok udělal velmi vstřícný. Ať by rozhodl jakkoliv, tak stejně bude opozicí kritizován. Pojďme v pátek rozhodnout, jak to vidí širší politické spektrum, protože KSČM a SPD nebudou nikdy pro.

Celý rozhovor s Robertem Králíčkem v Dvaceti minutách Radiožurnálu si můžete poslechnout v audiu.