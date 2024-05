Falešný inzerát vidí jako dezinformaci pouze média, voličům je to jasné, myslí si premiér Fiala

Jak zvládla TOP 09 výměnu ministryně pro vědu a výzkum? Co vládní politici vzkazují společnosti, když v kabinetu zůstává jediná žena? Ustoupí ODS od snahy zavést výpověď bez udání důvodu nebo daň z vína? A jak podporuje současná vláda český sport? „Určitě budu patřit k těm, kteří budou za jednu z priorit (při sestavování státního rozpočtu) považovat sport,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu premiér a předseda strany ODS Petr Fiala. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:15 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda vlády České republiky, Petr Fiala | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení TOP 09 by ve čtvrtek mělo projednat nominaci poslance Marka Ženíška na post ministra pro vědu a výzkum. Jako politolog máte radost, že byste ve vládě mohl mít dalšího politologa? Je to ideální kvalifikace pro ministra?

Kvalifikace je to určitě dobrá, ale rozhodně tady není žádná rovnice mezi politologem a politikem. Politolog se teoreticky zabývá politikou a vůbec to neznamená, že bude dobrý politik. Nicméně, Marek Ženíšek je politik zkušený, který mnohokrát prošel jak volebním kláním, tak exekutivními funkcemi a z tohoto hlediska to určitě přínos pro vládu bude.

Máte už s panem prezidentem předdomluvený termín, kdy by mohl nového ministra pro vědu jmenovat?

Nejprve se ještě chci setkat s Markem Ženíškem sám. Přestože ho znám, chci se s ním bavit o jeho představách o výkonu této funkce a o tom, jak pracovat na další podpoře vědy, výzkumu a inovací. Předpokládám, a v tomto smyslu jednáme i s panem prezidentem, že by jmenování mělo proběhnout někdy v průběhu příštího týdne.

Konzultovala s vámi předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nominaci Marka Ženíška nebo Pavla Tuleji předtím, než o tom rozhodovalo vedení TOP 09?

Paní předsedkyně mě informuje tak, jak je potřeba, ale pro mě jako předsedu vlády je klíčová definitivní nominace ze strany TOP 09, se kterou potom mohu vážně pracovat.

Rozumím tomu dobře, že jste ta jména slyšel od paní předsedkyně dříve, než se objevila v médiích, než byla odhlasována?

Nemám ve zvyku chodit do nějakých detailů našich rozhovorů, ale samozřejmě jsme v kontaktu a bavíme se o těchto věcech. Ale primárně to vždy je a musí být rozhodnutí té strany, která nominuje, v tomto případě TOP 09. Já jsem se také nijak před veřejností netajil, že obě jména, ať už to byl Pavel Tuleja, nebo Marek Ženíšek, mně nejsou neznáma.

Jsou to lidé, kteří se z různých důvodů ve veřejném prostoru pohybují delší dobu. O to bych řekl, že to je celé snazší, ale jak se ukázalo u předcházejícího kandidáta, nemusí to být záruka toho, že to celé bude probíhat bez problémů.

Jediná žena

Už když jste na konci roku 2021 představil složení vlády, tak třeba politolog Pavel Šaradín, ale nejenom on, kritizoval, že v ní jsou tři ženy a patnáct mužů. Postupem času dvě ženy z kabinetu ubyly a nyní zůstává jedna žena na sedmnáct mužů, pokud tedy bude jmenován Marek Ženíšek. Jaký signál tím dáváte společnosti?

Signál asi nedáváme žádný, ale pokud se mě ptáte na můj názor, raději bych, kdyby tam bylo více žen. Ovšem ne za cenu nějakých kvót, musí to tak přirozeně vyplynout. Dobré asi je, že více žen má zájem o politiku a je připraveno se politicky angažovat.

Doufám, že se to postupně projeví i ve vládě a v poslaneckých klubech. Myslím, že ta tendence tady je. Ale nejsem stoupenec nějakých kvót a dalších věcí, to musí být přirozený vývoj. U mě pro to určitě žádné překážky nejsou. Naopak, kdekoliv jsem byl, tak jsem byl rád, když jsem měl v týmu silné zastoupení žen.

Ptám se i proto, že ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák předložil návrh zákona, který má u velkých firem obchodovaných na burze stanovit alespoň třetinové zastoupení žen ve vedení. Není absurdní, že chce ministr vaší vlády firmám něco takového nařizovat, zatímco ve vládě je jediná žena?

Zopakuji to, co říkám. Ani ženy, které znám, nejsou stoupenkyně kvót. Naopak se dokážou prosadit sami. Myslím si, že kvóty potřeba nejsou, spíš musíme přemýšlet nad jinou věcí, a naše vláda to dělá, jak třeba usnadnit ženám sladění mateřství s profesní kariérou. To považuji za velice důležité.

Kroky, které jsme v tomto směru udělali, ať už jsou to třeba zkrácené úvazky, jiná úprava rodičovského příspěvku a tak dále, tomu nahrávají. S tím musí samozřejmě souviset i dostatečná kapacita zařízení pro předškolní děti, ať už jsou to dětské skupiny nebo mateřské školy.

To jsou všechno kroky, kterými můžeme situaci zlepšit. Kvóty to podle mě nejsou, byť ta debata je celoevropská. To není jenom to, že to napadlo jednoho člena vlády.

To znamená, že návrh, který předložilo ministerstvo pro evropské záležitosti, vláda nepodpoří?

To jsem neřekl, protože toto je evropská norma, se kterou se musíme vypořádat. Říkám svůj názor, který mám dlouhodobě a který není ve prospěch kvót, ale naopak je ve prospěch toho, aby ženy měly naprosto stejné šance se všude uplatnit podle svých schopností.

‚Podpora strany‘

Když se vrátím k výměně ministryně Langšádlové, co byste si jako politolog pomyslel o politickém subjektu, který přiměje k rezignaci svou ministryni, která nečelí skandálu, má respekt mezi odborníky v resortu, aniž by ta strana měla připraveného a předjednaného nástupce, a když nástupce představí, tak se ukáže, že publikoval v predátorských časopisech a po několika dnech kandidaturu vzdá?

Sice vám mohu říct, co si o tom myslím jako politolog, ale mnohem důležitější je, že jsem předseda vlády a tak k tomu musím přistupovat.

Ano, není to jednoduchá situace, ale myslím, že to řekla Helena Langšádlová sama velmi správně: „Politik ve vládě musí mít především podporu své strany.“ Pokud ji nemá a má pocit, že ji nemá, tak na to reaguje. Helena Langšádlová rezignovala.

V případě Pavla Tuleji, to je potřeba si také uvědomit, nominovala TOP 09 člověka, který za sebou měl dvě funkční období rektora Slezské univerzity v Opavě, člověka, který xkrát prošel kontrolou svých publikací a tak dále. A pak se ukázalo, že tam je nějaký problém, ze kterého sám Pavel Tuleja odvodil závěr, že je potřeba…

Omlouvám se, že vám do toho skočím. To jsme popisovali, koneckonců i vy jste se k tomu veřejně vyjadřoval. Spíš jsem mířil k tomu, že TOP 09 je součástí koalice Spolu a politické následky kroků TOP 09 logicky souvisí i s tím, jak dopadnou ve volbách kandidáti ODS. Jste naštvaný z toho, co se okolo výměny paní Langšádlové z tohoto pohledu dělo?

Jistě to není to nejlepší, co se mohlo stát, ale na druhé straně vezměme to tak, jak to je. TOP 09 navrhla respektovaného kandidáta, ukázalo se, že tam je určitý problém a Pavel Tuleja sám řekl: „Já v tomto případě rezignuji na kandidaturu.“

To mi připadá jako výraz politického odpovědnosti a myslím, že tady jdeme spíš příkladem ostatním. Že se ten proces posune o několik dní, je malá daň za to, že nebudou žádné pochybnosti o člověku, který se stane ministrem.

Volební průzkumy

Do sněmovních voleb zbývá rok a půl, volební modely pro vaši koalici nejsou úplně optimistické. Opakovaně říkáte, mluvil jste o tom i ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, že průzkumy neřešíte, že vás preference neznepokojují. Včera (ve středu – pozn. red.) jste dal na sociální sítě video, ve kterém vám lidé na předvolební akci vyjadřují podporu, zaznívá tam, že vás podporují senioři i mladí lidé. Nežijete v pověstné slonovinové věži? Nedostal jste se do jakési růžové bubliny?

Nedostal a mám pro to důkaz. Na stejné otázky jsem odpovídal jako lídr opozice. Také byly průzkumy takové, že nám nikdo nedával proti Andreji Babišovi šanci a hle, Andrej Babiš je v opozici a my vládneme.

Pro tento svůj dlouhodobý postoj mám důkazy. Nakonec, kdo si myslí, že průzkumy jsou rozhodující, ať se podívá na to, jak vypadaly průzkumy a jaké jsou výsledky voleb v sousedním Slovensku, například z nedávné doby. Ale i v České republice máme příkladů celou řadu.

Toto nás nesmí ani zneklidňovat, ale ani uspokojovat. Děláme všechno pro to, abychom ve volbách uspěli. Nežiju v žádné věži ze slonoviny, to byli reální lidé na reálné akci, kde s nimi tváří v tvář hovořím, nejsou to žádné moje představy, že mi někdo vyjadřuje podporu, kam může přijít každý, kde mě někdo vyjadřuje podporu nebo nevyjadřuje.

Na základě toho si ani nevytvářím svůj názor nebo svůj optimismus. Můj optimismus vychází z toho, že naše práce má výsledky a že jsem přesvědčen, že voliči to ve volbách ocení.

Běží volební kampaň před evropskými volbami. Vaše koalice Spolu v rámci kampaně připravila a zveřejnila upravenou grafiku hnutí ANO. Andreji Babišovi jste na tvář dali místo českých vlajek ruské a přidali slogan, že podporuje Rusko. Za to vás kritizoval i prezident Petr Pavel. Vy jste naopak ten vizuál obhajoval. Stále si stojíte za tím, že to bylo v pořádku?

Ale jasně, že si za tím stojím, protože to byla… Musím se usmívat nad tím, že děláme antikampaň. Dali jsme jednu webovou stránku s doménou, kdy si ANO nepochopitelně nezaregistrovalo doménu se svým hlavním volebním sloganem.

Je to s určitou nadsázkou. Myslím, že většina lidí to tak pochopila. Současně je to upozornění…

Pardon, vy jste řekl, že se usmíváte, že to je antikampaň. Na druhé straně váš kolega z volebního štábu, který to připravoval, ten soubor podle metadat měl uložený v adresáři „Antikampaň“. Tak asi těžko můžete tvrdit, že to nebyla antikampaň.

Ale jasně, ale kampaň máte, že třeba zásobujete sociální sítě informacemi, děláte billboardy, ale taky nic takového není, proto se na tím usmívám.

Stojím za tím, volební štáb odvedl dobrou práci, ale nazývat to antikampaň je trošku přehnané. Na druhé straně…

Nazval to tak autor…

Na druhé straně, pane redaktore, jakou to má pozornost, mě překvapilo a svůj účel to splnilo mnohonásobně. Největší pozornost tomu dalo hnutí ANO a pak všichni, kdo o tom neustále referují. Je to dobře, ukazuje to na slabiny hnutí ANO a na jeho problémy s postoji, které nejsou dostatečně důsledné při hájení bezpečnostních zájmů České republiky.

Říkáte, že to je dobře. Vaše koalice mluví o tom, že je potřeba bránit se dezinformacím, vysvětlujete, že dezinformace škodí společnosti. Neshazujete tohle všechno, když sami vyrobíte a šíříte falešný inzerát?

Neshazujeme. Z těch reakcí to všichni pochopili. Je to srozumitelné a jasné. Nebezpečí, na které poukazujeme, tam je, toto je s určitou nadsázkou, dokonce na doméně, která se jmenuje jako hlavní volební slogan hnutí ANO.

Tím spíš, není to ukázkové šíření dezinformace?

Není a to chápe podle mě úplně každý, aspoň každý, s kým jsem o tom hovořil. Nakonec voliči se mě na to ani neptají a je jim to úplně jasné. Ptají se mě na to média, což je v pořádku.

Rád vám na to odpovídám, protože každá vaše otázka bude jenom znovu a znovu upozorňovat na to, že hnutí ANO v těchto věcech nemá vyjasněné postoje a zpochybňuje naší podporu Ukrajině. To všechno, co dělá Andrej Babiš...

Což je vaše interpretace. Předpokládám, že politici hnutí ANO by s tím nesouhlasili. Ještě jedna věc k evropským volbám, respektive ke kampani k nim. Tématem kampaně je migrace. Česko se včera zdrželo při závěrečném hlasování o migračním paktu. Vy jste v té souvislosti řekl, že Česká republika spoluzaložila skupinu zemí, které chtějí nelegální migraci čelit opravdu důrazně. Kolik zemí ve skupině je?

Rád vám odpovím, ale ještě k tomu předcházejícímu dám jednu větu. Ať se každý podívá na to, jakým způsobem každý den hnutí ANO útočí na mě, na moji vládu, a jakým způsobem lže. A proti tomu upozorňuje i tato forma kampaně, kterou jsme udělali. A myslím, že to je dobře.

Ano, ale teď k té otázce, jestli můžeme, už to byla jedna věta.

Na tu vaši otázku je odpověď jednoduchá. Naše vláda je přesvědčena, že je potřeba najít evropské řešení a poctivě jsme na něm pracovali. První verze migračního paktu nám připadala jako krok správným směrem, byli jsme připraveni ji podpořit. Pak došlo k úpravám a k změkčení migračního paktu, kterou už podpořit nemůžeme, a proto se Česká republika zdržela.

Jsme nicméně ve skupině zemí, kde nejaktivněji pracuje Dánsko, Nizozemsko, Rakousko, my, a jsou tam ještě některé další země a ta skupina se snaží, abychom se vrátili k opravdu účinným řešením.

Co tady mám na mysli? Zpřísnění migrační politiky ve smyslu, že je jednodušší a rychlejší azylová procedura a že probíhá, pokud možno, ještě před vstupem těch lidí na území Evropské unie, zlepšení návratové politiky, na tom pracujeme i s dalšími státy, například budu mít příští týden jednání s italskou premiérkou a to je jedno z témat, kde Itálie hraje a sehrává velkou roli.

A všemi těmito kroky musíme zabránit nelegální migraci, která je jednak samozřejmě bezpečnostní problém pro Evropu, je sociálním problémem, ale v mnoha směrech je taky problém, řekl bych, jakési lidskosti nebo humánnosti, protože se tady obchoduje s neštěstím lidí, s jejich obavami a prostě nelegální migraci je potřeba zastavit a zastavit jí účinně.

Kdy předpokládáte, že v rámci této skupiny připravíte nějaký ucelený návrh?

S těmi návrhy různě vystupujeme. Tam jde spíš o to, abychom dosáhli toho, a to myslím, dosáhneme, že ta debata bude po evropských volbách dál pokračovat v těch institucích, které s nelegální migrací mohou něco udělat.

Jednoduše řečeno, nechceme, aby to skončilo u migračního paktu, který je podle nás polovičatý, ale abychom šli v této věci dál. Ještě, aby mně bylo dobře rozuměno, to nezáleží jenom na tom, co si domluvíme uvnitř Evropy, to záleží i na tom, jaké kroky jako Evropa a jednotlivé státy budeme dělat vůči těm zemím, které nám mohou s nelegální migrací pomoct.

A to není jenom ta známá debata s Tureckem, kde to mimochodem v poslední době skutečně víc funguje než v minulosti, ale je to i debata se státy na severu Afriky, u kterých musíme najít vhodnou formu spolupráce, tak, abychom nelegální migraci zastavili.

‚Flexibilita pracovního trhu‘

Odbory ostře protestují proti uzákonění možnosti výpovědi z práce bez udání důvodu. Minulý týden jste v rozhovoru pro ČTK řekl, že návrh má šanci jenom, když bude mít podporu celé vládní koalice a když se na tom domluvíte. Následně v Právu řekl šéf lidovců Marian Jurečka, že tuhle změnu rozhodně nepřipustí. Znamená to, že jste smířen s tím, že výpověď bez udání důvodu v tomto volebním období nebude?

Poslouchám názory podnikatelů a lidí, kteří zaměstnávají lidi, a snažím se pomáhat tomu, aby Česká republika prosperovala, i názory expertů. A myslím si, že větší flexibilita pracovního trhu je důležitá a že jedním z těch nástrojů je právě výpověď bez udání důvodu.

Aby to neznělo tak škaredě, to je výpověď, kde nemusíte dokazovat, že zaměstnanec některé věci nedělá nějakými výtkami a předběžným upozorněním. Prostě se s ním domluvíte na výpovědi.

Pardon, domluvíte na výpovědi. Nedomluvíte. Výpověď je jednostranný právní úkon. Kdybyste se domluvili, tak to je možné už teď uzavřít dohodu.

To ano, ale svým způsobem domluvíte v tom smyslu, že i pro toho zaměstnance je to výhodné. Místo výtek a zdlouhavého čekání na to, až to celé skončí, tak dostane odpovídající odstupné nad rámec toho, co se dělá.

Pardon, ale na tom se přece můžete dohodnout už podle stávajícího zákoníku práce. K tomu nepotřebujete změnu.

Které je třeba ve výši 6, 7 platů, tak jak je to v zemích, kde takovýto institut je. Takže z tohoto hlediska, a to není jenom můj názor, je to výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Ale samozřejmě platí, co jsem řekl. Pokud se na tom nedomluvíme jako vládní koalice, tak to nebude. O to absurdnější je tohle jako téma protestu zemědělců, protože to zatím v žádném návrhu není.

Odborářů.

Promiňte odborářů. Je to věc, která je diskutována v rámci vlády, vládní koalice, abych byl úplně přesný. Nijak se netajím tím, že pro tento institut jsem, ale pokud nebude většina, tak to prosadit těžko budeme moci.

Pokud Marian Jurečka tak jednoznačně řekne, že s tím nikdy nebude souhlasit, znamená to pro vás, že má smysl dál se o tom v koalici bavit?

Má se smysl o tom bavit, protože Marian Jurečka souhlasí s kroky, které vedou k posílení flexibility pracovního trhu a pracovního práva. Tady ty pozice jsou takové, že ODS a TOP 09 je pro tento institut, KDU-ČSL ne, další strany se o tom chtějí ještě dál bavit.

Takže myslím, že prostor pro jednání tu určitě je. Nesoustředně se ale jenom na to – ta celková flexibilita pracovního trhu je celkově. A celkově k tomu musí vést změny v zákoníku práce.

Je důležitá a je potřeba k tomu prostě přidat i další věci, které ještě v tuto chvíli nejsou, a to třeba rekvalifikace, zapojení sociální partnerů do dalšího vzdělávání. A všechny ty věci, o kterých tady mluvíme a které jsou třeba dlouhodobě, a které jsou třeba i součástí návrhu NERVu na to, jak zajistit prorůstová opatření.

Zdanění tichého vína

V koalici pokračuje také debata o zdanění tichého vína. Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL včera (ve středu – pozn. red.) na setkání s vinaři řekl, že i s ohledem na mrazy, které vinaře v dubnu postihly, považuje debatu o spotřební dani za hazard s celým sektorem. Jsou pro vás mrazy relevantním argumentem v debatě o zdanění vína?

Je to jeden za argumentů. Ale ani tyto argumenty nepotřebuji. Dlouhodobě říkám, že se musíme dívat na to, jak je víno zdaněno v zemích, které jsou producenty vína a které jsou i konkurenty pro naše moravské a české vinaře.

A zjistíme, že v naprosté většině zemí spotřební daň na víno není. Mimochodem, víno zdaněno je, občas se setkávám s názorem, že vinaři neplatí žádné daně, což není pravda, platí všechny daně, jenom tam není spotřební daň.

Tudíž patřím k těm, kteří říkají tohle nezavádějme, když to v zemích, které jsou také producenty vína, nemají. Kdyby měli spotřební daň v Rakousku, na Slovensku, v Německu, tak ta debata je určitě jiná.

Ale netajím se tím, že tohle je téma, které rozděluje nejenom vládní koalici, ale linie jde i uvnitř některých stran a je potřeba o tom vést debatu. Argumenty na obou stranách jsou silné, ale od začátku jsem říkal, že patřím k těm, kteří si myslí, že právě proto, abychom neohrozili české a moravské vinaře, a celý tento velmi jakoby důležitý a rozvíjející se sektor našeho hospodářství, nemáme dělat kroky, které sníží konkurenceschopnost našich vinařů.

Platí, že vláda o tom rozhodne do konce května, jak o tom mluvil ministr Stanjura?

Vládní koalice by podle mého názoru měla tu debatu do prázdnin nějakým způsobem uzavřít. Myslím, že by to bylo správné jak vůči vinařům, tak všem ostatním, kteří se o to zajímají.

Takže ne do konce května, ale do konce června? Chápu to dobře? To je měsíc.

Abyste mě zas nechytal za slovo, teď nemyslím zas, ale nechytal za slovo, že jsem řekl do konce května, nebo pan ministr Stanjura, bude to 8. června. Proto říkám do prázdnin bychom měli tu debatu uzavřít.

Mistrovství v hokeji

Zítra začíná v Praze a v Ostravě mistrovství světa v ledním hokeji. Očekáváte, že uspějí čeští reprezentanti? Čekáte medaili?

Teď se mě ptáte jako sportovního fanouška, určitě ne jako politologa nebo politika (smích). Věřím, že uspějí. Budu jim fandit. Hokej je sport, kde Česká republika a bývalé Československo byly mimořádně úspěšní a myslím, že bychom měli navázat na úspěšná období.

Není to jednoduché, kdo sleduje hokej – teď jsem zrovna před svými kolegy vzpomínal, že jsem první mistrovství světa sledoval v televizi v roce 1976, bylo to v Katovicích a stali jsme se mistry světa, to mě jako kluka strašně zaujalo a od té doby to vlastně sleduji, - tak kdo to sleduje tak dlouho jako já, tak ví, že ta konkurence i tady v Evropě se neskutečným způsobem zvětšila.

A mužstva, která jsme kdysi považovali, že to není žádný problém, tak dnes je problém je porazit a postoupit přes ně. Takže doufám, že budeme mít medaili, zvlášť, když mistrovství pořádáme tady v České republice.

Máte pocit, že vaše vláda dostatečně podporuje český sport?

Mám. Myslím, že i ohlasy ze sportovního prostředí takové jsou. Jde jednak o podporu, to je jedna věc. Myslím si, že to, že jsme do sportu opět dali stejnou částku, přestože se většina rezortů snižovala, tedy 6,9 miliard jako loni, ukazuje, že to také patří k našim prioritám.

Ale udělali jsme ještě jednu věc, a to jsou strukturální i personální změny v čele Národní sportovní agentury. Reagovali jsme na výtky sportovních klubů, sportovního prostředí, ale i třeba starostů a těch, kteří se musí sportem zabývat.

Myslím, že jsme výrazně zlepšili fungování Národní sportovní agentury a zjasnili a zrychlili rozhodování o dotacích. Ale chceme v těchto věcech pokračovat. Sport je důležitá součást společenského života, nakonec i ekonomického. Takže je potřeba v těchto věcech pokračovat dál.

‚Obrovský kus práce‘

Jste spokojen s tím, jak v současné době funguje Národní sportovní agentura a její šéf Ondřej Šebek?

Ano, jsem spokojen. Myslím, že Ondřej Šebek odvádí obrovský kus práce. Myslím, že se v tomto případě hodně osvědčilo, že jsme vybrali člověka, který je ze sportovního prostředí a má dlouholeté zkušenosti s managementem a to i z různých sportů. To prostředí ho zná.

Ale také myslím, že se vyplatila i úprava struktury Národní sportovní agentury, že na to není sám a ty procesy jsou dnes jednoznačnější. Národní sportovní agentura nebyla šťastně založena a myslím si, že to bylo potřeba opravit. Je dobře, že jsme to udělali.

Mluvil jste o tom, že letos jde na sport ze státního rozpočtu stejná částka jako v loni. Uvažujete pro příští rok, že by tato částka vzrostla?

Nyní vedeme debatu o tom, jaké budou priority pro sestavování rozpočtu, ale nemůžeme ji zatím vést konkrétně, protože musíme vidět, jakým způsobem se vyvíjí ekonomická prognóza a parametry, na kterých rozpočet sestavujeme. Takže je na to předčasné odpověď.

Určitě ale budu patřit k těm, kteří budou za jednu z priorit považovat sport. Abych to vysvětlil, nejde o nějakou podporu. Všichni vidíme reprezentanty, kteří nám dělají radost a je to fantastické, ale u státních peněz primárně nejde o podporu profesionálního sportu a vrcholných výkonů, byť samozřejmě taky.

Primárně tam ale jde o podporu sportu pro mládež, abychom dosáhli toho, že lidé mají možnost realizovat sportovní aktivity. Hlavně se to týká dětí, u kterých, jak všichni víme, máme jako společnost trošku problém s jejich fyzickou aktivitou. Tady je potřeba pro to vytvořit podmínky a i sportovní kluby proto musí mít dostatečné finanční zázemí.

Ministerstvo sportu?

Koaliční poslanci připravují zákon o sportu. Součástí úvah je vytvoření samostatného ministerstva sportu. Podporujete to, aby měl sport své ministerstvo?

Mně se líbí ty úvahy, o které tomu zákonu o sportu jde, ale ve věci ministerstva jsem skeptický. Vychází to i z mých dlouholetých zkušeností. Nemyslím si, že když něco získá instituci, tak to hned bude fungovat lépe.

Máme Národní sportovní agenturu, která je zřízená poměrně nedávno. Předtím sport patřil do gesce ministerstva školství, mládeže a tělových chovy. Teď je to vyčleněno. Dejme šanci Národní sportovní agentuře, ať se prokáže, že to třeba byl dobrý krok, anebo to vyžaduje nějakou korekci.

Rozumím představě části sportovního prostředí, že když to bude řídit člen vlády, tak to bude mít nějaké výhody, ale v zásadě si myslím, že Národní sportovní agentura může tyto funkce plnit.

Na druhé straně, není to podobné jako to, čím jsme začínali, to znamená post ministra pro vědu, výzkum a inovace?

Není, protože sport má svůj ústřední orgán státní zprávy...

Ministerstvo školství?

Národní sportovní agenturu, která koncentruje rozhodování o podpoře sportu, a pak je tam ministerstvo školství pro některé specifické aktivity. Výzkum je s povahy věci roztříštěn nebo rozdělen mezi celou řadu poskytovatelů ve státní správě i ve veřejném sektoru.

Role člena vlády je výrazně koordinační mezi těmito různými poskytovateli a aktéry, které se ve výzkumu pohybují. Čili tady je skutečně rozdíl. A také nemáme ministerstvo, to je důležité říct, máme člena vlády, který je pověřen koordinací této agendy, a myslím si, že se to určitě osvědčuje.

V příštích třech měsících nás čekají tři velké sportovní události. Mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale, olympiáda v Paříži. Jako premiér podpoříte české reprezentanty na všech těchto událostech?

Na některých i osobně, jinde je podpořím vlídným slovem, ale jinak si nemyslím, že politici musí být na všech sportovních událostech.

Takže do Německa a do Paříže nepojedete?

To jsem ještě neřekl, to se ukáže podle dalšího programu. Mám sport rád, takže se vždycky rád na sport podívám, ale na tom určitě úspěchy sportovců nestojí, jestli je ten člověk v hledišti politik.

Myslím, že to dávám najevo a dělám to z přesvědčení, že mě sport zajímá, fandím našim reprezentantům a budu jim fandit i na všech těchto významných akcích. Věřím, že máme šanci uspět. Teď je před námi mistrovství světa v hokeji, na které se všichni těšíme, a doufám, že Česká republika bude mít medaili.

