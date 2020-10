Faltýnek rezignuje na prvního místopředsedu ANO, o jeho setrvání v čele klubu rozhodnou poslanci hnutí

„Tento můj krok je určitým symbolem, kdy uznávám své pochybení, i když přesně nevím, co jsem udělal. To by měla říct hygiena, zda jsem porušil pravidla, která platila ve středu večer,“ uvedl Faltýnek po jednání s Babišem.

Prymula byl v noci na schůzce v ‚zavřené‘ restauraci na Vyšehradě. Podle Faltýnka mluvili o lékařích z USA Číst článek

S předsedou vlády se bavili i o Faltýnkově pozici předsedy klubu poslanců. „Informoval jsem pana premiéra, že já sám požádám poslanecký klub, zda mám jejich důvěru do voleb, či nikoli,“ uvedl. Předpokládá, že to s poslanci projedná do dvou týdnů.

Faltýnek nicméně zatím vnímá spíše podporu. Například poslankyně Barbora Kořanová považuje rezignaci na prvního místopředsedu hnutí za dostatečný krok. „Dal tím jasně najevo, že to celé byla chyba. Postavil se k tomu čelem, na rozdíl od pana ministra Prymuly,“ napsala na dotaz redakce.

Ať to vyřeší hygiena

Místopředseda ANO Faltýnek novinářům také řekl, že nechá na hygieně, aby jeho prohřešky posoudila. V případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení.

Šéf poslanců hnutí má však za to, že nepochybil, když si po odchodu z jednání nenasadil roušku. Odehrálo se podle něj ale v soukromém prostoru až za restaurací. Uvedl, že vítá rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nechat věc prověřit ve správním řízení.

„Nechť hygiena řekne, jestli jsme něco porušili či nikoliv,“ uvedl Faltýnek s tím, že určitě při odchodu neměl roušku, když se bavil s majitelem zařízení. Doplnil, že je připraven nést následky a důsledky svého chování. Pokud mu hygiena vyměří pokutu, měl by ho jako poslance vydávat mandátový výbor. „Já jsem připraven požádat, ať ́mě vydají,“ uzavřel.

Havrlant o schůzce na Vyšehradě: Jednání proběhlo v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Číst článek

Přestupková imunita zákonodárců má ale už několik let jiná pravidla. Jejich přestupky projednává příslušný správní orgán. Poslanec nebo senátor ovšem může tento orgán požádat o to, aby věc postoupil k řešení mandátovému a imunitnímu výboru příslušné parlamentní komory.

Ve vyjádřeních poskytnutých Prymulou a dalším účastníkem jednání médiím ohledně místa schůzky nevidí Faltýnek rozpor. Schůzka se podle něj odehrála v soukromém salonku, který má s restaurací společný vchod. Noční jednání vysvětlil časovou tísní, kdy hned ráno měl ve sněmovně začít řešit podporu pro pobyt zahraničních vojenských lékařů v Česku.

„Mohl ministr dojet ke mně, nebo využít této možnosti, je to v podstatě stejné, je to soukromý prostor,“ uvedl Faltýnek. Připomněl, že už ráno to označil za svou chybu a omluvil se.

S Babišem jednal dopoledne Faltýnek o kauze telefonicky, premiér ho podle něj pozval do Strakovy akademie. Na dopolední tiskové konferenci Babiš uvedl, že Faltýnek by měl rezignovat na post prvního místopředsedy ANO.