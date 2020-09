Prymula: V příštích dvou či třech týdnech se dá očekávat další nárůst, nedá se počítat s poklesem

Některá místa v Česku by mohla v brzké době na semaforu podle rizika nákazy dostat červenou barvu. Muselo by se tam přikročit k přísnějším opatřením. Novinářům to v úterý řekl epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se nedá v příštích týdnech očekávat výrazný pokles počtu nových potvrzených případů nákazy koronavirem, čísla spíš další dva či tři týdny porostou. Praha 19:30 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím si, že teď ještě v tomto týdnu to nebude (červené oblasti podle semaforu). Vzhledem k té trajekorii postupu se to může stát už poměrně brzo,“ uvedl Prymula. Oranžovou barvu má zatím Praha, okresy kolem ní a okres Uherské Hradiště.

Podle Prymuly se nedá čekat, že Slovensko a další státy vrátí ČR na seznam bezpečných zemí. „V následujících dnech a týdnech se nedá očekávat takový pokles, který by zabezpečil to, že budeme vyňati z těchto seznamů. Spíše se dá v příštích dvou nebo třech týdnech očekávat další nárůst,“ řekl zmocněnec novinářům při úterní návštěvě výzkumného centra Biocev, kam přijel s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO).

V Česku roste i takzvané reprodukční číslo. Nyní dosahuje 1,59. Tolik lidí jeden infikovaný v průměru nakazí. Pokud je hodnota nižší než jedna, nemoc se nešíří.

„Je to pro nás jakési memento. Vidíme, že epidemie se rozvíjí. Není v lineární podobě. To, že každý nakazí už víc než jednoho a půl člověka, je signál, že opatření je nutné aplikovat,“ míní zmocněnec.

Omezení shromažďování

Přísnější opatření by se měla zavádět podle semaforu v oranžových a červených oblastech. Podle Prymuly k nejúčinnějším krokům patří omezení shromažďování většího počtu lidí.

„Tady bude diskuse, kolik by to mělo být osob. V Británii je to šest osob, což znamená velký zásah do ekonomiky. Takto striktně se tady asi postupovat nebude,“ míní Prymula. Dodal, že zatím se diskutuje o osobní odpovědnosti a omezení rodinných či pracovních oslav, ne sportovních a kulturních akcí.

Zastavení života v Česku jako na jaře podle Prymuly nepřipadá v úvahu. Dovede si ho představit jen tehdy, pokud by se blížilo naplnění kapacity nemocnic. „Což je opravdu výrazně vzdáleno,“ řekl Prymula.

Nádorové buňky

Premiér při své návštěvě společného výzkumného centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze Biocev uvedl, že je třeba zmapovat a koordinovat výzkumné kapacity v Česku. Zopakoval, že stát připravuje národní plán boje proti rakovině.

„Pořád slyšíme každý den, jak je to s covidem, ale na rakovinu zemře 27 tisíc lidí ročně a denně je to 75,“ řekl. Stát podle něj musí dělat vše pro snížení úmrtnosti.

Právě výzkumu léčby rakoviny se Biocev podle profesora Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR věnuje. „Náš výzkum se zabývá hledáním nových způsobů boje proti nádorovým onemocněním. Snažíme se cílit na jakousi Achillovu patu nádorové buňky, kterou když zasáhneme, tak se z toho nevzpamatuje,“ popsal.

V klinickém testování je podle něj látka MitoTam. Dokončená je první fáze testování, chystá se druhá. „Doufáme, že po nějakém období bude možné registrovat nový český lék proti nádorovým onemocněním,“ dodal.