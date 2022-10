‚Oponentní posudky byly zkreslené, Severa je možná ovlivnil,‘ říká odsouzený znalec z kauzy směnek

Posudek, který vypracoval, byl lživý. K takovému závěru došel olomoucký okresní soud v případě znalce Petra Ročka a potrestal ho pokutou a zákazem činnosti. Jeho expertiza sehrála zásadní roli v trestním stíhání exposlance Pavla Severy kvůli směnkám na 10 milionů. „Myslím si, že pan Švec skutečně trpěl demencí a ty směnky byly podepsány panem Severou,“ trvá na svém v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Roček. Proti nepravomocného verdiktu se chce odvolat. Olomouc 5:00 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudní znalec Petr Roček byl nepravomocně odsouzen za vypracování nepravdivého posudku v kauze exposlance Pavla Severy | Zdroj: archiv Petra Ročka

Pavel Severa a podnikatel Zdeněk Švec byli dlouhé roky přátelé, dokonce se stali i sousedy. Švec ale začal hodně pít a když jeho problémy s alkoholem vygradovaly, Severa toho měl zneužít: nedlouho před jeho smrtí mu dal podepsat čtyři směnky, podle nichž mu měl Švec dlužit více než deset milionů korun.

Takový byl zhruba obraz údajného milionového podvodu, kterého se měl bývalý poslanec Severa dopustit. Obžaloba byla postavená na znaleckém posudku doktora Petra Ročka, podle nějž trpěl Švec alkoholovou demencí a nebyl schopný právních úkonů.

Soudy se ale opakovaně postavily na Severovu stranu. Naposledy na začátku září loňského Vrchní soud v Praze, který někdejšího politika definitivně očistil a navíc Ročka označily za nevěrohodného.

Karta se pak obrátila. Bývalý poslanec znalce poté kvůli jeho expertize zažaloval a uspěl. Ročka v polovině října olomoucký soud odsoudil k pokutě 360 tisíc korun a zakázal mu působit po dobu tří let jako soudní znalec.

Server iROZHLAS.cz nyní přináší rozhovor s nepravomocně odsouzeným Ročkem.

Jak hodnotíte rozhodnutí soudu, podle nějž jste neodvedl svojí práci dobře a váš posudek byl nepravdivý?

Já se odvolám. Takže tu práci hodnotím potom pochopitelně logicky jako špatnou.

Můžete to rozvést? Proč s rozsudek soudu nesouhlasíte?

Těch věcí je víc. Myslím si, že jednak opominuli význam pana Severy, který se v tom celém procesu odehrával. Ten naprosto zanikl. Byť to byl vlastně iniciátor toho všeho. Za druhé byly tam dva posudky proti mně - od primáře Nováka z léčebny ve Šternberku (znalec MUDr. Tomáš Novák) a skupiny lidí v Bohnicích, v psychiatrické nemocnici. Myslím si, že tady tyto dva posudky, které vlastně najal pan Severa, že vyšly de facto z materiálů, které on jim dal. Tím pádem byly zkreslené úplně stejným způsobem.

Tři posudky Na soudního znalce v oboru psychiatrie Petra Ročka se obrátila v roce 2016, tři roky po Švecově smrti, jeho manželka. Znalec pak došel k závěru, že podnikatel trpěl v době, kdy měl směnky podepsat, alkoholovou a epileptickou demencí. Z ní pak dovodil jeho plošnou neschopnost právně jednat. Paradoxně právě tento posudek nakonec vedl k Severovu pravomocnému očištění. Druhý oslovený znalec totiž došel ke zcela opačným závěrům než Roček. A třetí, ústavní znalecký posudek, Švecovu neschopnost právně jednat také zcela odmítl. „Již odborné závěry ústavního znaleckého posudku (ale i znalce MUDr. Tomáše Nováka) vylučující u zemřelého Ing. Zdeňka Š., že by v období, kdy podepsal předmětné směnky, trpěl alkoholovou nebo epileptickou demencí,“ stojí v rozsudku z loňského podzimu.

Na druhé straně se příliš neliší od mého posudku. Já tvrdím, že u pana Švece byla alkoholická případně epileptická, traumatická demence. Podle nich nebyla. To je jediné, v čem se v podstatě lišíme.

Soudkyně uvedla, že vy jste vycházel pouze ze zpráv, které vám dodala paní Švecová (manželka Zdeňka Švece), což podle ní nebyl správný postup. A vy teď říkáte, že podle vás ti ostatní znalci udělali to samé, a proto byly posudky zkreslené. Takže připouštíte, že jste mohl třeba ve své práci udělat chybu, když jste nevycházel z více zdravotnických podkladů, materiálů?

Já jsem sám mluvil několikrát s paní Švecovou několik hodin, což je také zdroj informací. Za další těch informací jsem měl dostatečně.

Nikde není psáno, kolik informací máme mít a zda mám mít absolutně všechny. Já jsem akorát neměl nebo respektive nedostal od paní doktorky Švecové materiál z pobytu v jihlavské nemocnici, který nebyl tak extrémně důležitý.

Takže podle vás vaše práce byla v pořádku? Nehodnotíte to zpětně, že byste toho mohl udělat víc?

Myslím, že ne.

Nemohla vám paní Švecová podat neúplné podklady?

Já si myslím, že byly naprosto vyčerpávající. A že tam nebyla jedna zpráva, na tom bych to moc nestavěl.

Další trestní stíhání

Z rozsudku Vrchního soudu v Praze, který před rokem řešil případ směnek a pana Severy, vyplývá, že jste čelil kvůli jinému nepravdivému znaleckému posudku trestnímu stíhání už v roce 2020. Cituji teď část toho rozsudku: Stíhání bylo podmíněně zastaveno, protože jste se přiznal k vypracování nepravdivého posudku. Můžete popsat, co se tehdy stalo?

Já jsem během těchto dvou afér vystřídal čtyři právníky. Tehdy to byl první právník v pořadí. Byly tam opět Bohnice. Já jsem tehdy říkal, že demence byla lehká a posudek znalců z Bohnic říkal, že je těžká. A mně tehdy právník poradil, abych se přiznal.

‚Nehodnověrný’ znalec, který čelí stíhání. Přečtěte si, proč soud očistil expolitika Severu v kauze směnek Číst článek

Takže zjednodušeně řečeno jste nechtěl být předmětem vyšetřování, takže jste připustil, že to nebylo v pořádku…

Já mám názor pořád stejný, že jsem měl pravdu. Na tom se nic nemění. Ale prostě právník mi poradil špatně - to mohu dneska říct, po určité zkušenosti - abych se přiznal a prostě to bylo za mnou.

Řešil jste nebo řešíte nyní nějaký obdobný problém? Tedy že byste musel opět vysvětlovat na policii svůj posudek kvůli podezření, že není v pořádku?

No ano, je to pravda. Byl jsem poměrně nedávno na policii ve Šternberku. Je tomu dva tři týdny. Zase se jedná o to, jestli začít nebo nezačít trestní stíhání. V tomto případě šlo o záležitost, která se týkala posttraumatické stresové poruchy. Když se podíváte na definici, kterou najdete všude, tak v prvním bodě je napsáno, že jí musí předcházet stresor, který má dostatečnou intenzi.

Já jsem v tomto posudku nepokračoval, poněvadž tam bylo evidentní, že ten stresor tam nebyl markantní. A tím pádem nemohla vzniknout posttraumatická stresová porucha. A tím pádem ta osoba neměla nárok na nějaké finanční vyrovnání. Já jsem ji nevyšetřoval. Neviděl jsem ji. A neviděl jsem ji proto, že jednoznačně nesplňovala první kritérium pro posttraumatickou stresovou poruchou. A ještě teda vím, že někdo udělal stejný závěr jako já. A pak tam byly další znalci, kteří ten závěr měli jinačí. Ale zatím se mi nikdo neozval.

A vy jste tedy byl podat vysvětlení v rámci nějakého přípravného řízení policie?

Přesně tak.

Jak si vysvětlujete, že tady jsou už tři případy, kdy váš posudek řeší policie? Že existují pochybnosti, zda je v pořádku?

Mám za sebou 780 posudků a je nesmysl, aby 780 posudků bylo jednoznačně dobře. Tím nechci říct, že tento poslední případ je špatně. Jen to vysvětluju. Ten první případ byl takový, že mi to poradil právník špatně.

Tady prostě se někdo něčeho chytil v poslední době. Ale v tomto případě je to prostě nad slunce jasné, že to není posttraumatická stresová porucha. A ta moje záležitost (trestní stíhání kvůli nepravdivému posudku v kauze Pavla Sever, pozn. red.) ten závěr inicioval pan Severa možným ovlivněním těch posudků.

Pan Severa se cítil poškozen vaším posudkem. A vy to komentujete tak, že si myslíte, že ty posudky, které on potom předložil nebo které byly v rozporu s tím vaším posudkem, že nebyly objektivně zpracované. Chápu to správně?

Jistě. To je člověk, který byl v TOP 09, předpokládám, že má pořád hodně známých a že pořádně tady tuto aféru ovlivnil tam, kde se napřed odehrávala - to znamená Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové a tak dál. A pak se to prostě přeneslo sem (Okresní soud v Olomouci, poz. red.). Já nechci říct, že někoho přímo podplatil, ale ono to tak vypadá.

Obvinění Severy

To je docela silné obvinění. Máte proto nějaké důkazy? Nebo je to jen váš dojem z toho?

Důkazy pro to nemám, poněvadž bych je jinak použil. Ale prostě já jsem ho viděl jednou tady na tom našem prvním jednání v Olomouci a to je člověk, který tam byl vyslýchaný asi hodinu, z toho naprosto cíleně třičtvrtě hodiny lhal. Což vůbec nikomu nevadilo. Tedy to je člověk, který chce z té dané záležitosti vyzískat těch 10 milionů.

„Doktor Roček svým nepravdivým znaleckým posudkem vážným způsobem přispěl k nezákonnému trestnímu stíhání Mgr. Severy. Je dobře, že soud – byť zatím nepravomocně – jeho vinu uznal. Uložený trest odpovídá tomu, co jsme očekávali. Pokládáme za důležité, aby bylo zejména panu doktorovi znemožněno dále podobné posudky sepisovat. “ Dan Dvořáček (advokát Pavla Severy)

Pan Severa tady teď není, aby se mohl bránit. A já jsem nebyla účastna toto jednání, takže to nemůžu žádným způsobem hodnotit. Soud ho osvobodil, takže to beru tak, že je to váš pocit z té věci...

No to je. Ale ještě jednu věc bych rád řekl. Mně tady vyčítali v Olomouci na soudě, že jsem páchal ten trestný čin úmyslně. Nikdo nebylo schopný během těch jednání vysvětlil, jakým úmyslem jsem já trpěl. Poněvadž tam těch 10 milionů a ty směnky, když jsem dělal ten posudek, tak jsem o tom vůbec nevěděl, že něco takového existuje. A šlo mi o to udělat ten posudek a ne se vyjadřovat k těm směnkám. To jsem se dozvěděl až později. A mně kladli za úmysl něco nejasného. Úmysl by to byl tehdy, kdybych za to dostal něco navíc, třeba auto, nebo nějaký dar. Ale nic takového jsem nedostal. Normálně jsem se domluvil na určité částce s paní doktorkou Švecovou a tu jsem pak dostal.

A když vás paní doktorka Švecová žádala o vypracování toho posudku tak vám nesdělila merit toho sporu, že jde o podepsání těch směnek?

To už si nevzpomínám, jestli mi to řekla při prvním nebo druhém setkání. Nebo jestli jsem to vyčetl potom z těch materiálů. Ale já jsem to bral jako věc její a okrajovou a vyšetřoval jsem to po té stránce psychiatrické a ne po stránce dojmů nebo motivace.

Paní Švecová logicky byla samozřejmě na straně svého manžela, na opačné straně než pan Severa, takže k tomu mohla mít subjektivní postoj.

No, to asi měla jistě..

Takže já jsem pochopila z rozsudku Vrchního soudu v Praze, že jste vypracoval ten posudek ve prospěch paní Švecové, protože ona byla tou objednatelkou.

A já si myslím, co si myslím. Myslím si, že pan Švec skutečně trpěl demencí a ty směnky byly podepsány panem Severou.