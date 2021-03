Ministerstvo mění pravidla. Rybáři nesmí lovit v noci ani mimo obec, zákaz platí i pro myslivecké hony

Rybaření v nočních hodinách nakonec nebude možné. Ještě ve čtvrtek šlo podle ministerstva zemědělství chodit na ryby i po zákazu vycházení, v pátek úřad ale informoval o novém výkladu. Podle něj je lov ryb na udici povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu nebo bydliště rybáře od 5.00 do 20.59. Stát také zakázal společné myslivecké hony, ve čtvrtek ministerstvo uvádělo, že povoleny jsou, ale musí se dodržovat rozestupy. Praha 21:44 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samozřejmě stanovisko státní správy respektujeme, zní z rybářského svazu. Ilustrační foto | Foto: BarbaraJackson | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

„Výkon rybářského práva v rybářských revírech jako například zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny,“ přiblížil úřad ve svém stanovisku.

Během lockdownu se ale nesmí pořádat zkoušky z myslivosti, ani z rybářství s jedinou výjimkou, a to je zkouška pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku, zkouška ale musí být distanční po internetu.

Kontakty na lovu ryb

„Uvědomujeme si mimořádnost situace a okolnosti, které vznik tohoto opatření provázejí, a samozřejmě stanovisko státní správy respektujeme. Faktem ale je, že bychom přivítali, kdyby tyto výklady, týkající se více než čtvrt milionu našich členů, byly podány souběžně se začátkem platnosti opatření, nikoli téměř po týdnu, kdy již omezení platí,“ řekl za Český rybářský svaz mluvčí Tomáš Kočica.

Legislativa podle něj pro březen stanoví dobu lovu ryb do 22.00, takže to není velké omezení. „Mnohem výraznějším omezením je nemožnost lovu mimo katastr obce bydliště - zde bychom si uměli představit vstřícnější pravidla, například možnost lovu v rámci okresu, podobně jako je to například s nakupováním. Rozhodně o tom budeme s orgány státní správy nadále jednat,“ dodal.

Kontakt s jinými lidmi na lovu ryb je minimální, nehrozí tak podle něj riziko přenosu choroby. „Rozumíme snaze minimalizovat mobilitu obyvatel, ale ve srovnání s možností například návštěvy supermarketu v rámci celého kraje se jeví nemožnost v tomtéž kraji sedět sám s prutem u rybníka jako poměrně přísná,“ uzavřel Kočica.

Stopka pro společné lovy

Stát zakázal společné lovy ve více lidech. „Výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře,“ informovalo ministerstvo.

Vlastimil Waic z Českomoravské myslivecké jednoty sdělil, že změnu jednota bude respektovat. „Společné lovy se v tomto ročním období téměř vůbec neodehrávají. Bezprostředně by to žádné problémy nemělo způsobit,“ řekl.

Musely ale být na poslední chvíli rušené zkoušky o první lovecký lístek, které se měly konat o víkendu.