Šéfka Svazu měst a obcí: Souběh starého a digitálního řízení je jediný způsob, jak odblokovat frontu žádostí

Digitalizaci stavebního řízení ve středu řeší ministři dopravy Martin Kupka (ODS) a nový šéf resortu pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Společně pracují na legislativní změně, která by umožnila současně používat původní a nové systémy stavebního řízení. „Už dříve se převážně využíval starý způsob," popisuje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková pro Český rozhlas Plus. Praha 13:35 16. října 2024

Vítáte krok vlády umožnit souběh obou systémů? Jak starého, tak nového digitálního?

Je to jediné možné řešení, abychom odblokovali tu neskutečně dlouhou frontu žádostí o stavební povolení a abychom vůbec umožnili úředníkům na stavebních úřadech pracovat v souladu se zákonem. Protože podle toho stávajícího digitalizovaného systému nelze pracovat v souladu se stavebním zákonem a jinými souvisejícími právními předpisy.

To znamená, že se bude převážně využívat starý způsob?

On se už stejně využíval, protože kolegové a kolegyně ze stavebních úřadů si často museli vše připravit nebo předpřipravit ve starém systému, případně v programech jako Word a Excel. A pak to vkládali jako hotové formálně do systému, který ze zákona mají správně používat. Bylo to zdlouhavé a v mnohých případech lehce za hranou zákona.

Jak digitalizované stavební řízení k dnešnímu dni funguje? Pokročilo ministerstvo pro místní rozvoj v zlepšování a zdokonalování systému? Pokročil nějak i ministr Kupka, který to po Ivanu Bartošovi (Piráti) dostal na starost? Změnilo se něco během posledních pár týdnů?

Ono se to postupně vyvíjí, má to svůj agilní vývoj. Tudíž úředníci mají téměř na denní nebo týdenní bázi vždy překvapení, co se tam změní. Něco, co fungovalo, přestane fungovat. Něco, co nefungovalo, začne fungovat. A takhle se jim to pořád střídá, takže je to pro ně velice nepříjemné. Nelze říct, že systém je funkční jako celek.

“Černá stavba” na poli IT systému v České republice, aneb digitalizace stavebního řízení z pera Pirátů v praxi.



Projekt digitalizace stavebního řízení od začátku neměl popis finálního stavu, procesní a byznys analýzu, ani nesplnil to, co mu ukládá zákon o informačních… pic.twitter.com/uq7h4cI1Y3 — Martin Kupka (@makupka) October 16, 2024

Funkcionality tam tak různě přeskakují. Mám příklad jednoho kolegy z obce, který se zhruba před měsícem snažil podat žádost do Portálu stavebníka o kolaudaci mateřské školky. Pořád to nešlo, nešlo, nešlo, tak to tam opakovaně vkládal. A po čtrnácti dnech zapnul Portál stavebníka a ta žádost o kolaudaci se mu tam objevila 47krát.

V mezičase ji ale odnesl na stavební úřad. Takže těch 47 žádostí zase musel smazávat. V takovém režimu to funguje.

Nejjednodušší způsob

A co bude s těmi žádostmi, které byly zpracované v jiných systémech než v těch spuštěných od 1. července? Budou považované za legálně vyřízené? Nebo se budou muset předělávat?

Snažíme se. Svaz měst a obcí bude připomínkovat tento návrh nové legislativy tak, aby zpracované žádosti, povolení a sdělení vydaná ve stávajících systémech tím způsobem, jak byly udělány, aby byly považovány za vydány v souladu se zákonem. A tyto systémy aby byly považovány za ty, které jsou součástí digitalizace stavebního řízení.

Bude to asi nejjednodušší způsob. A hlavně nejrychlejší cesta k tomu, jak to zhojit, jak se nevracet zpátky, a hlavně jak dát právní jistotu adresátům veřejné správy neboli účastníkům řízení a také úředníkům stavebních úřadů.

Beze změny není možné zajistit rychlejší vydávání stavebních povolení!



Na zásadní výhrady projektantů, profesních organizací i stavebních úřadů reagujeme změnou zákona, kterou jsme s Petrem Kulhánkem, budoucím ministrem pro místní rozvoj, představili zástupcům všech… pic.twitter.com/1mWXF6Sti3 — Martin Kupka (@makupka) October 8, 2024

Jak vidíte budoucnost digitalizace stavebního řízení? Bylo by podle vás lepší začít s vývojem systému znovu a zadat znovu soutěž na dodavatele? Nebo pokračovat v tom, co už přednastavil ministr Bartoš, a dokončit tento systém?

Tak to je trošku shakespearovská otázka typu být, či nebýt. Vůbec nezávidím tomu, kdo bude nad tou lebkou stát a ptát se jí. My jako Svaz měst a obcí nemáme ucelené informace k tomu, abychom mohli zodpovědně toto sdělit.

My jsme i psali shrnující dopis novému ministru Kulhánkovi a panu ministru Kupkovi s tím, že tuto problematiku vidíme ve třech základních oblastech. První je oblast legislativní, o té jsme teď hovořili. Je tam potřeba mít soulad se zákonem.

Oblast technická. My nejsme schopni, protože neznáme technikálie, říct, zda systémy budou schopny někdy spolu komunikovat tak, aby byl proces po věcné stránce dodržen, navazoval na sebe, nezadrhával se a byl v podstatě funkční. Aby ty vazby fungovaly po věcné stránce.

Dále je tam stránka finanční. Nevíme, jak je to přesně navázáno na čerpání různých veřejných zdrojů a zadávání veřejné zakázky. V neposlední řadě se teď objevilo i to, že systémy byly spuštěny v nesouladu se zákonem o informačních systémech veřejné správy. Protože takzvanou závěrečnou kolaudaci neboli povolení k tomu, aby byly systémy spuštěny do ostrého provozu, nedala Digitální informační agentura.

Takže se pořád objevují nové a nové informace. Bude to opravdu na multidisciplinární a veliké meziresortní zvážení, kde všude se stala pochybení, kde všude mohou být budoucnu nášlapné miny.

Vláda bude muset rozhodnout. Anebo ještě zadat nějaké daleko širší a hlubší analýzy k tomu, aby opravdu všichni byli v právní jistotě, že tak, jak pokračují, pokračují správně.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.