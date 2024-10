Starý a nový systém stavebního řízení mohou fungovat od listopadu souběžně, míní Kulhánek

Snažit se opravit současný problémový systém digitálního stavebního řízení, anebo začít znovu úplně od začátku? Odpověď hledá vláda. Další vývoj systému má na starosti ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ten spolu s novým ministrem pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem (za STAN) předloží členům kabinetu analýzu. „Je možné stavět na funkčních komponentech stávajícího systému, ale budeme muset vysoutěžit jeho dostavbu,“ řekl Kulhánek Radiožurnálu. Rozhovor Praha 9:43 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ke které z variant se přikláníte vy? Rekonstruovat současný systém, nebo budovat nový?

Jedna věc je, k čemu se přiklánět, a druhá, co je fakticky možné. Materiál, který předkládáme vládě, popisuje veškerá rizika obou variant. Nebudu předjímat, jak vláda rozhodne. Z mého pohledu je určitě možné ze stávajícího systému používat dál prvky, které fungují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Navrhujeme legislativní úpravu, která pro přechodné období povede k duálnímu používání nového i původních systému stavebního řízení, říká ministr Kulhánek

Proto také navrhujeme legislativní úpravu, která povede k přechodnému období a duálnímu používání nového a původního systému. Na základě všech plusů a minusů obou variant se budeme bavit a následně rozhodneme, jestli je možné systém rekonstruovat, nebo budeme muset soutěžit znova i s upraveným zadáním. Protože ten materiál mimo jiné popisuje i to, že úplně prvotní zadání pro architekturu celého systému nebylo kompletně zformulované.

Vy ale musíte mít z analýz, které nesete na vládu, nějaký osobní pocit. Co by z vašeho pohledu bylo lepší?

Z mého pohledu je možné stavět na funkčních komponentech stávajícího systému, ale myslím si, že budeme muset vysoutěžit jeho dostavbu.

Takže v podstatě obě varianty najednou. Jak stávající, tak stejně vysoutěžit a dostavit.

Ano. Je to varianta, která přinese ulehčení uživatelům systému v co nejkratší době a zároveň budeme sledovat cíl, který původně nebyl definován správně. To znamená, že nebyly definovány veškeré funkce a požadavky účastníků, kteří se systémem pracují.

V jakém stavu je systém podle vašich analýz?

Nějakým způsobem průchozí je. Tím je myšleno, že je schopen odbavovat jednodušší žádosti. Komplikovaná průchodnost je pro velké investiční celky. Proto právě také sledujeme to, aby byla co nejdříve schválena možnost zapojení původních systému, k čemuž by mělo vést zkrácené řízení ve Sněmovně. O tom jsme v úterý mluvili se všemi poslaneckými kluby.

Přeškolení úředníků?

Některé samosprávy také upozorňují, že pokud by měl vzniknout nový systém, tak by museli být znovu proškoleni všichni úředníci a další lidé. Předpokládám, že by se to týkalo i varianty, o které mluvíte. Tedy na stávající funkční komponenty dostavit něco nového. Berete i toto v úvahu?

Určitě. Metodická pomoc je z našeho pohledu jednou z nezbytných částí celého procesu. Na druhou stranu si nemyslím, že to, co se uživatelé naučili do této doby, zahodí. Spíše by to byla další nadstavba. Ale hlavně – systém by se měl do budoucna chovat daleko uživatelsky přívětivěji, než je tomu dnes.

Z analýzy ještě mělo také vyplynout, jaká různá pochybení se projevila v zadání zakázek stávajícího systému. Umíte nějak detailněji popsat, v čem tedy byl problém?

Já se omlouvám, ale nebudu komentovat obsah materiálu, protože bude dobré, když se s ním nejdřív seznámí ministři. Materiál ale nepopisuje konkrétní pochybení. To bude předmětem forenzního auditu, který je připraven k zadání. Je nutné udělat tlustou čáru mezi původním obdobím a současností a tím, co bude následovat. I pro ochranu mě nebo vlády, aby byl věrohodně a objektivně popsán stav od počátku celého procesu až do doby, kdy budeme muset systém měnit.

Vy jste připomněl to, co deklaroval Martin Kupka (ODS), a sice že by souběžně měly fungovat oba dva systémy od konce listopadu. Dá se to stihnout?

Technicky ano. Legislativně také, pokud bude platit dohoda, která se nastavila na úterním jednání s poslaneckými kluby. Pokud to půjde to zkráceným legislativním procesem, tak je listopad reálný.

Jak to bude v poté fungovat v praxi?

Bude zachováno elektronické podání do portálu stavebníka a bude fungovat i elektronické úložiště dokumentací. Nicméně stavební úřady se budou moci dobrovolně rozhodnout, zda využijí nový systém, nebo budou pracovat ve svém původním systému, se kterým pracovaly do 30. 6.