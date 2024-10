Bartoš nás zatáhl do průšvihu. Na skutečné digitalizaci se odpracovalo málo až nic, hodnotí Benda

Prezident jmenoval do funkcí nové ministry, Lukáše Vlčka (STAN) na průmysl a obchod, Petra Kulhánka (STAN) na místní rozvoj. Právě jeho čeká rozsáhlá agenda od obnovy po povodních až po řešení stavebního řízení. „Bude muset zvolit nějaké bypassové přechodné řešení, které umožní fungování starého systému,“ komentuje digitalizaci stavebního řízení pro Český rozhlas Plus šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Rozhovor Praha 13:49 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Benda, volební štáb SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uklidní se podle vás situace po výměně ministrů?

Nemyslím si, že by situace byla nějak dramaticky neklidná. Ale doplnění vlády na plný počet určitě situaci zklidní.

Byla poměrně neklidná, už když nastala výměna názorů mezi ODS a Piráty. Ale jak to teď bude dál?

Piráti špatně nesli návrh na odvolání svého pana předsedy z pozice, kterou evidentně nezvládl.

Ano, návrh, který byl zase na druhou stranu podle nich učiněný způsobem, který nebyl v souladu s koaliční smlouvou. Jak bude fungovat spolupráce se zbylými členy koalice? Ministři Vít Rakušan (STAN) a Martin Kupka (ODS) avizovali, že se bude připravovat dodatek ke koaliční smlouvě. To by měli mít na starosti předsedové poslaneckých klubů. Takže co v něm bude a kdy bude hotový?

Nechystáme se dělat nic s vládním programovým prohlášením, na tom všechny strany trvají. Bylo dohodnuté v pětikoalici.

A doufám, že i Piráti budou respektovat, jakým způsobem to bylo dohodnuté. A že tak budou hlasovat.

Samozřejmě bude muset být dodatek ke koaliční smlouvě, protože se bude snižovat počet členů z koalice z pěti na čtyři. Ale předpokládám, že dodatek bude velmi krátký a stručný, jenom konstatování, že pokračujeme ve stávajícím stavu.

Stavební řízení

Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek by měl převzít agendu digitalizace stavebního řízení od Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a Martina Kupky. Může ale nový šéf resortu tuhle opravdu bolavou otázku vyřešit, když i odborník z ministerstva práce Karel Trpkoš odhadl, že systém bude plně funkční za 12 až 18 měsíců? A to už může přesahovat i horizont příštích sněmovních voleb.

To může přesahovat horizont příštích sněmovních voleb. Myslím, že už je všem jasné, i po schůzkách, které opakovaně dělá Martin Kupka, že nový ministr bude muset zvolit bypassové přechodné řešení, které umožní fungování starého systému. Které umožní stavby povolovat, kolaudovat a další.

A že skutečná digitalizace bude muset nabíhat postupně, protože se na ní odpracovalo málo až skoro nic.

Takže se plná digitalizace nemusí stihnout do konce funkčního období Sněmovny?

Myslím, že nový ministr udělá všechno pro to, aby se systém začal obnovovat. A jestli se to podaří za devět měsíců, nebo osmnáct, to uvidíme.

Ale jakmile se ten proces jednou rozjede, tak myslím, že kdokoliv by případně přišel po něm po příštích volbách, tak bude vědět, že se pod ním staví něco, co už má dostatečnou robustnost. Na rozdíl od systémů, které budoval pan ministr Ivan Bartoš (Piráti).

Když jste zmínil bypassové řešení, Martin Kupka o tom říká, že pro stabilizaci stavebního řízení bude nutné se aspoň načas vrátit k původnímu systému. Ovšem odvolaný ministr Bartoš tvrdil, že je to legislativně nemožné. Tak je, nebo není?

Legislativně je možné všechno. A panu ministru Bartošovi jsme to říkali od půlky léta, že bude muset pravděpodobně něco takového udělat. Ten model je připravený.

Teď je potřeba, aby se na něm shodly strany v Poslanecké sněmovně. Ale tam nepředpokládám ani velký odpor opozice, protože opozice také vidí, do jakého průšvihu nás pan ministr Bartoš zatáhl.

Bartošův zákon

Ivan Bartoš také připravil zákon o podpoře bydlení. Ten prošel prvním čtením, ale ODS má k němu výhrady. Podpoříte ho ve stávajícím znění, nebo budete žádat nějaké změny?

Není to zdaleka jenom ODS, kdo k němu má výhrady. Výhrady zaznívají napříč politickým spektrem a, skoro bych řekl, napříč trhem.

Kdo ještě? Starostové chtějí zákon například podpořit. A předpokládám, že i lidovci, protože Marian Jurečka se na tomto zákonu spolupodílel.

Opozice zákon kritizuje jako jeden muž. A i ve vládní koalici slyším mnoho hlasů, zejména starostů menších obcí a lidí, kteří mají s komunální úrovní nějaké zkušenosti. Říkají, že to ničemu nepomůže, že to jsou jenom navíc noví státní úředníci.

To znamená, že budete zákon chtít úplně zastavit? Nebo uděláte změny? A případně jaké?

Nevím. Čekám, s čím přijde nový ministr pro místní rozvoj, v jakém rozsahu bude chtít zákon prosazovat dál, v jakém rozsahu uzná, že takhle je to skutečně jenom vyhazování státních peněz.

Podle vás by se tedy měla některá část zákona omezit? Třeba Martin Kupka mluvil o tom, že by bylo potřeba například pro asistenty snížit platy. S tím souhlasíte? Tak to budete chápat při dalším projednávání ve Sněmovně?

Uvidíme. Ten zákon je předkládán do řady výborů. Ve středu ho má mít na své půdě ústavně-právní výbor.

Připravili jsme některé návrhy k doprovodné části, které by měly minimálně ulehčit výpovědi z nájmu v případech, kdy lidé dělají problémy a nedá se jim doručovat.

Uvidíme, jak to všechno poběží. Myslím si, že ta plošnost, příkaz, že po celé republice musí každý úřad obce s rozšířenou působností zřídit asistenty bydlení – to se mi zdá úplně zbytečné. A říkali jsme to celou dobu při jednání vlády, že by bylo rozumné, abychom to začali zavádět jako celou řadu dalších věcí pilotně.

Které obce mají pocit, že jim to za to stojí, ty ať si to samozřejmě zřídí. A ty, které mají pocit, že na jejich území je to zbytečné, k tomu podle mě nemáme nutit.

V ODS se po krajských a senátních volbách začíná diskutovat o budoucnosti koalice Spolu. Třeba člen předsednictva a předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nitra prohlásil, že tomu projektu někteří členové nevěří. Jak vidíte budoucnost Spolu vy?

Jsem přesvědčený po výkonné radě, která proběhla minulý týden, že naprosto převažuje rozhodnutí jít nadále v koalici Spolu. Čekáme samozřejmě na to, jak dopadne sjezd lidovců, ale myslím si, že pro příští parlamentní volby v roce 2025 je koalice Spolu správným řešením.