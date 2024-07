Silné bouřky zastavily některé vlaky a zvedly hladiny řek. Hasiči zasahovali u laguny na dálnici D1

Do Česka v pátek odpoledne dorazily silné bouřky s přívalovými srážkami, nebezpečným větrem a kroupami. Nejdříve se objevily na jihu Čech a Vysočině, odkud zvolna postupovaly do středních a východních Čech a na jih Moravy. Na několika železničních tratích spadlé stromy po bouřce zastavily vlaky, po vydatném dešti se vytvořila laguna na dálnici D1 za Prahou. Vyplývá to z informací meteorologů, Správy železnic, Českých drah, hasičů a Zelené vlny.

Praha/Telč 20:58 12. července 2024