‚Důležitá je ochrana před sluncem a pitný režim.‘ Odborníci radí, jak se chránit před horkem

Českou republiku čeká ve středu další tropický den. Teploty místy přesáhnou 34 stupňů Celsia - a to hlavně v Polabí, na jižní a střední Moravě a v okolí Ostravy. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu nás navíc podle meteorologů čeká dusné odpoledne, objeví se taky velmi silné bouřky. Na co bychom si měli dávat při takovém počasí pozor a jak se chovat při přehřátí organismu? Praha 9:23 10. července 2024

„Měli bychom mít čepice a lehké oblečení. Zásadní je pitný režim" | Zdroj: Pixabay

Lékaři kvůli vysokým teplotám varují před dehydratací, může dojít i k celkovému selhání organismu. Podle praktické lékařky Marie Bourne se tomu dá předejít především ochranou před přímým sluncem.

„Měli bychom mít čepice a lehké oblečení. Zásadní je pitný režim - nealkoholické nápoje. Pokud by se nám z vedra udělalo špatně, tak odejít z přímého slunce někam do stínu,“ říká. Do jídelníčku bychom také měli zařadit lehká jídla a omezit fyzickou aktivitu.

Pokud dojde u člověka k úpalu, je důležité začít rychle chladit. Osobu bychom měli vzít do stínu a chladit ho například ledem do podpaží či třísel.

„Pokud ale dochází ke ztrátě nebo k poruše vědomí, že je člověk třeba zmatený, určitě na nic nečekat a volat záchranku. Kdyby člověk vypadal, že už je tam ztráta vědomí, tak určitě nedávat nic pít, protože tam hrozí, že bude potřeba intubovat,“ zdůrazňuje anesteziložka a zastupitelka Liberce zvolená za stranu Zelených Anna Kšírová.

Kromě vysokých teplot bychom si ve středu měli dávat pozor také na silné bouřky. Výstraha meteorologů před nimi platí pro celé území Česka. Objevovat se začnou v jedenáct dopoledne. Místy může napršet i přes 70 milimetrů vody. Bouřky bude doprovázet silný vítr a krupobití.

Při bouřkách hrozí největší nebezpečí v otevřeném terénu, na vyvýšeninách a ve vodě, informuje meteoroložka Tereza Matoušková.

„Většina lidí ví, že by se neměla schovávat pod osamocený strom nebo na okraji lesa. Méně však tuší, že je nebezpečné schovat se do jeskyně či pod skalní převis. Určitě se nezdržujte ani v blízkosti železných konstrukcí, jako jsou sloupy elektrického vedení. Vzdalte se od svého kola a nepoužívejte deštník,“ doplňuje.

Naopak je dobré se schovat v hustém lese, nižším porostu nebo v údolí. Pokud bouřka někoho překvapí na kopci, neměl by si lehnout. Nejbezpečnější je podřepnout si s rukama a nohama u sebe.

Bouřky by měly v Čechách zeslábnout odpoledne a večer, na Moravě a ve Slezsku v noci, případně ve čtvrtek ráno.