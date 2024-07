Silné krupobití i výrazná blesková aktivita. Bouřky nad Českem se vyvíjí chaoticky, varují meteorologové

OBRAZEM: Vysoké teploty jsou nebezpečné i pro zvířata. Pražská zoo si objednala deset tun ledu

Podle ředitele zoo Miroslava Bobka by led měl vydržet v nějaké formě až do středečního večera. Pražská zoo se tuto akci chystá opakovat pokaždé, když teploty půjdou do extrémních hodnot.