Plošnými opatřeními nelze omezovat vzdělávací potřeby znevýhodněných dětí, míní právnička

Ministerstvo školství chce změnit způsob, jak jsou asistenti přidělováni do škol dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou tyto parametry nastavené správně a dostane se znevýhodněným žákům potřebné podpory ve vzdělání? Veronika Doležilová ze spolku Spolu se obává, že plošnost opatření zhorší podmínky potřebných dětí. Ministerský úředník Michal Černý ale ujišťuje, že se celý systém asistence takto zefektivní. Pro a proti Praha 15:05 2. ledna 2023

„Toto plošné opatření nemůže nahradit stoprocentně efektivně individuální podporu, která je dávána potřebným žákům, i např. v podobě asistenta pedagoga,“ uvádí v pořadu Pro a proti Veronika Doležilová z organizace Spolu, která radí rodičům dětí se speciálními potřebami.

Zaručí nový systém přidělování asistentů pedagoga školám potřebnou podporu znevýhodněným žákům? Debatují Veronika Doležalová z organizace Spolu a Michal Černý z MŠMT

Ředitel odboru základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý nové parametry obhajuje. „V roce 2016 se chybně nastavily parametry, kdy se z přidělování asistentů udělalo podpůrné opatření, které šlo za konkrétním žákem.“

„Tak je chybně asistent pedagoga spíš dnes považován za osobního asistenta znevýhodněného žáka. Z toho se pak odvíjí všechna nepochopení, ke kterým dochází. My to chceme všechno vrátit tak, jak to mělo být,“ dodává úředník.

Potřeba asistentů?

„Jen proto, že se hovoří o asistentovi pedagoga, tak to neznamená, že je ve třídě jen kvůli pedagogovi,“ vysvětluje Doležilová. „Když jde o podpůrné opatření, což není špatně, je vše nastaveno podle individuálních potřeb dítěte. Návrh ministerstva zavést asistenty do škol plošně nám nevadí, ale nelze říct, že odteď konkrétní děti už nebudou mít nárok na asistenci.“

„V některých školách opravdu počty asistentů budou nižší právě na základě této parametrizace. Už dnes máme změřeno, že když děti se speciálními potřebami na ‚základku‘ nastupují, tak požadavek na doplnění asistenta je druhý nejčastější neoprávněný požadavek na přijetí,“ tvrdí právnička.

Černý souhlasí, že asistent je ve třídě pro děti, nikoliv pro pedagoga. „Ale není také pro toho jednoho žáka se speciálními potřebami, to je právě to chybné chápání. Asistent pomáhá zvládnout učiteli třídu, ve které je také žák nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ne primárně aby se staral o jednoho žáka.“

„Žáci mohou samozřejmě mít i své osobní asistenty,“ připomíná Černý. „To je jiná pozice, kterou by nemělo platit ministerstvo školství, ale spíše ministerstvo práce a sociálních věcí. A tak to je i u nás legislativně nastaveno.“

„Nemáme nic proti parametrizaci, ale proti tomu, že pokud má někdo na něco individuální právní nárok, protože má odlišnou vzdělávací potřebu, tak není správně mu ji plošným opatřením omezovat a činit ji neadresnou. Osobní asistent je navíc sociální služba s úplně jinými požadavky a je placena uživatelem příspěvku na péči,“ upozorňuje Doležilová.

Úředník odmítá, že by ministerstvo chtělo snižovat počet asistentů. „Ale dnešní systém je hodně neřízený, chceme mu jen dát řád, ale to neznamená počty snižovat. Naopak předpokládáme, že se budou přirozeně zvyšovat. Naším cílem je parametry pro přidělování vše trefit tak, aby to dávalo smysl, protože ne úplně všude jsou asistenti efektivně zařazeni,“ obhajuje nutnost tzv. parametrizace Michal Černý.

„Parametrizace může být přínosem z hlediska provozu škol, ale z hlediska dopadu na děti nebude nový systém garantovat to, že jejich potřeba zajištění asistentem pedagoga bude řádně naplněna. Proto žádáme provázat vše s individuálními potřebami dětí, aby plošní asistenti mohli podpořit pedagogický proces,“ shrnuje stanovisko organizace Spolu Veronika Doležilová.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu výše.