Fialova vláda slibovala, že zlepší podmínky učitelům. Potřebný zákon ale dál chybí

Když před necelým rokem převzala vládu koalice Spolu a Pirátů s hnutím STAN, zavázala se, že do konce letošního roku výrazně zlepší podmínky pro výkon učitelského povolání. Zvláštní podpory se mělo dostat pedagogům, kteří za katedrou začínají. Jenže zákon, kterým by vláda svůj závazek splnila, se koalici ještě nepodařilo projednat ve sněmovně ani v prvním čtení. Praha 12:09 20. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy z ODS se v programovém prohlášení zavázala, že do konce roku výrazně zlepší podmínky učitelům, především těm začínajícím (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V programovém prohlášení vlády se doslova píše: „Výrazně zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání, zejména dostatečným rozšířením odborné podpory učitelů ve školách, včetně podpory začínajících učitelů do konce roku 2022.“ S tím vším by pomohla novela zákona o pedagogických pracovnících.

Učitelský plat by měl být přes 50 tisíc. Je to investice do budoucnosti, míní ministr Balaš Číst článek

„Zřídit by se měly pozice provádějícího a uvádějícího učitele, kdy uvádějící učitel podpoří začínající pedagogy na začátku jejich profesní dráhy a ten provázející zkvalitní praxe studentů pedagogických fakult,“ přibližuje pro Radiožurnál Ondřej Macura z tiskového odboru ministerstva školství.

„Předpokládáme, že obě opatření, včetně navýšení platů na 130 procent průměrné mzdy, které je také součástí zákona, povedou k vyšší motivaci a nižším odchodům začínajících učitelů,“ dodává.

Ale jak už zaznělo, zásadní problém je v tom, že zákon ještě není schválen. Vláda mu dala zelenou v srpnu a od té doby leží ve sněmovně. Vláda tak zřejmě nestihne tento bod svého programového prohlášení splnit.

Školství jako priorita?

Radiožurnál k tomu oslovil několik organizací a odborníků ve vzdělávání. Programový ředitel Informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký podle svých slov chápe, že situace se během uplynulého roku změnila. Že přišly naléhavé problémy jako ruská agrese na Ukrajině a vysoké ceny energií, ale přesto podle něj z kroků vlády není patrné, že by pro ni školství bylo prioritou.

Plaga končí na ministerstvu. ‚Nechci, aby na mě bylo nahlíženo stejně jako na angažmá Gazdíka,‘ řekl Číst článek

„Pokud by bylo upřímně myšleno, že je vzdělávání na prvním místě, jak to vláda říkala, tak by se alespoň i v této složité době průměrný plat učitele nepropadal a nevzdaloval se těm 130 procentům. Pokud je to v procentech průměrné mzdy, tak to logicky znamená, že jiné resorty dostávají přidáno více než vzdělávání,“ míní Hřebecký.

Reálné platy učitelů místo růstu příští rok klesnou na 110 procent průměrné mzdy. Ministr školství z hnutí STAN Vladimír Balaš se zavázal, že v roce 2024 platy učitelů slíbené výše dosáhnou. Ostatně je to zakotveno v zákoně o pedagogických pracovnících, jak už zmínil Macura.

Petra Mazancová ze spolku Učitelská platforma řekla, že je potřeba přežít příští rok. A věří, že v roce 2024 dostanou učitelé slíbené finanční ohodnocení. Ti stávající jsou podle ní většinou tolerantní. Obavy má ale z toho, jak budou reagovat začínající učitelé. Díky rostoucím platům v posledních letech se dařilo do školství přitáhnout víc lidí. Což by toto šetření teď mohlo změnit.

11 tisíc nových míst. Vláda přidá na zvýšení kapacit základních škol půl miliardy korun Číst článek

Statistiky ukazují, že bez podpory nováčci školství častěji opouštějí. Přechod z pedagogických fakult do praxe je náročný, a právě proto novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí pozice začínající a uvádějící učitel. A také dvouleté období, během kterého bude na nováčka dohlížet a radit mu zkušenější kolega.

Kateřina Konrádová, vedoucí advokačního týmu ve spolku Učitel Naživo, věří, že ačkoliv letos vláda slib splnit nestihne, tak v příštím školním roce už nové pozice existovat budou.

„Projednávání ve sněmovně je docela zdlouhavý proces a bohužel i s ohledem na válku na Ukrajině a další věci se asi nedá příliš urychlit. Takže v tom bych byla do nějaké míry tolerantní a řekla bych, že podpora začínajících učitelů se podaří, nicméně bude od září 2023,“ podotýká Konrádová.

Podle zpravodaje předlohy zákona poslance Pavla Klímy z TOP 09 chce sněmovna novelu projednat v prvním čtení ještě do konce listopadu.