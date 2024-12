Sněmovna neprojednala návrh na zmrazení platů politiků. Opozice viní vládu z ‚nedostatku sebereflexe‘

Sněmovna ve čtvrtek neprojednala předlohu předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše o pětiletém zmrazení platů vrcholných politiků. S ohledem na záporný postoj koaliční většiny neschválila program mimořádné schůze, kterou nechalo hnutí ANO k novele svého předsedy svolat. Výsledek hlasování se předem očekával. Praha 14:04 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš hovoří ve Sněmovně | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Jednání vyplnilo necelou hodinu. Babiš svůj návrh v jeho úvodu hájil. Vládní platovou novelu s růstem o skoro sedm procent označil za „klasickou ukázku kolosální arogance, neskutečné asociálnosti a naprosté neschopnosti“.

Kritizoval ji také předseda dalšího opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, jenž rovněž prosazuje zmrazení platů na pět. Babiš, Okamura a další řečníci s přednostním právem vystoupili ještě před hlasováním o programu mimořádné schůze.

Předseda ANO vyčetl vládě inflaci i propad reálných mezd. „Vy nemáte tušení, pane premiére, jak normální lidé žijí,“ uvedl. Obdobně se vyjádřila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Návrh na zvýšení platů v politiků v nynější situaci působí jako z jiného světa, míní.

Za lež pak Babiš označil tvrzení, že po pěti letech by platy vrcholných politiků skokově vzrostly. Pět let je podle něho dostatečná doba na to, aby se schválila nová pravidla pro výpočet platů ústavních činitelů.

Heslem vlády podle Okamury je, že na důchodce peníze nejsou, ale na vládu a poslance jich je dost. „Máte mozek v peněžence a na svět se díváte škvírou ze svého bankovního účtu,“ prohlásil. Vládu vinil z toho, že nemá špetku sebereflexe. Šéf poslanců SPD Radim Fiala zapochyboval o tom, že je Česko v takové ekonomické situaci, aby bylo možné zvýšit platy politiků byť jen o jedno procento.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v reakci na vystoupení opozičních řečníků upozornil na to, že mechanismus stanovování platů ústavních činitelů podle vývoje platů a mezd v ekonomice už existuje. „Je objektivní, má dvouleté zpoždění,“ řekl.

Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zmrazení platů politiků na pět let minulý týden na jednání rozpočtového výboru o vládní platové novele. Vyplývá z ní, že by se plat například řadového zákonodárce zvýšil příští rok o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365 000 korun, o 23 800 korun víc než teď. Vlnu kritiky vyvolal především původní návrh, podle kterého by platy vrcholných politiků vzrostly skoro o 14 procent.

Nastavením platů se politici musejí zabývat kvůli květnému zásahu Ústavního soudu. Ten uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, jak je přinesl konsolidační balíček, odporuje ústavnímu pořádku. Spočívalo v trvalé změně základního koeficientu, kterým se platy ústavních činitelů vypočítávají, ze tří na 2,822. Ústavní soud pak ale také upozornil, že ústavností snížení platů politiků se nezabýval.