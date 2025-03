Najednou vidíte, kam se posunula legislativa a jak život zrychlil, popisuje Zeman svůj návrat do justice

Když v roce 2021 Pavel Zeman rezignoval na post nejvyššího státního zástupce, tvrdil, že odchází natrvalo. Po čtyřech letech je zpět. V polovině února ho ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) znovu jmenoval státním zástupcem, a od soboty zastupuje Česko jako člen unijní agentury Eurojust. „Přál bych každému, kdo se dlouhou dobu pohybuje v nějakém prostředí, na chvilku vyskočit. Ale s tou možností se vrátit,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Praha 18:12 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíc mi chybělo trestní právo, říká nový člen unijní agentury Eurojust Zeman | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste změnil názor a vrátil jste se?

Tehdy jsem odcházel kvůli nějaké touze po změně. Na státním zastupitelství jsem od okamžiku, kdy jsem opustil vysokou školu. Prošel jsem všemi patry justice až nahoru.

Po odchodu jsem dělal věci, které mě skutečně bavily. Ať už to byla otázka kyberzločinu, stíhání právnických osob nebo válečných zločinů. Pak jsem neodolal nabídce a šel jsem do České národní banky. Abych následně zjistil, že mi justice chybí.

Na fotce z vašeho opětovného jmenování státním zástupcem, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti na sociální síti X, se hodně usmíváte…

Ano, jsem skutečně rád. Jsem rád za všechno, i za tu zkušenost v České národní bance (pozn. red. Zeman byl poradcem guvernéra ČNB Aleše Michla pro oblast práva a kyberbezpečnosti).

Přál bych každému, kdo se dlouhou dobu pohybuje v nějakém prostředí, na chvilku vyskočit. Ale s tou možností se vrátit. Je to i určité opatření proti vyhoření, člověk si taky rozšíří obzor a vidí svět z jiné perspektivy.

Takže se vracíte obohacený o nový pohled?

Určitě. A vracím se hrozně rád. Poněvadž to prostředí justice, a zejména státního zastupitelství, mně extrémně konvenuje. A takže jsem, jestli chcete vědět nějaký můj pocit, šťastný, že se mohu vrátit.

Nejvíc mi chybělo trestní právo. Stýskalo se mi po tom penzu informací, které, když odejdete z nějakého prostředí, tak máte najednou menší. Už jenom proto, že je váš pracovní život někde jinde a věnujete se něčemu jinému. A chyběli mi i kolegové.

Jak vás přivítal ministr Pavel Blažek nebo nejvyšší státní zástupce Igor Stříž?

S panem ministrem se známe ještě z jeho působení z roku 2012. Takže to bylo takové příjemné setkání. Na tom jmenování jsem byl suverénně nejstarší. S panem nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem jsme si pochopitelně sedli, povídali jsme si, známe se taky z minula.

Minulý týden jsem obíhal kolegy. Bavil jsem se s nimi o možnostech spolupráce. Je krásné vidět, že těm lidem jde o jednu věc, a to, aby to fungovalo.

Byl jste i za Lenkou Bradáčovou, která by měla od dubna nahradit Igora Stříže?

To jsem ještě nestihl. (pozn. red. rozhovor Pavel Zeman poskytl před nástupem do funkce, 25. února 2025)

Zkusme s pachateli držet krok

A jak se to stane, že se člověk vrátí? Vy už jste jednou v Eurojustu působil… Dostal jste od někoho nabídku?

Bylo vypsané výběrové řízení, tak jsem se zkusil přihlásit. Pro mě to bylo hrozně zajímavé, poněvadž jsem si musel vytáhnout zákon o mezinárodní justiční spolupráci, vytáhnout si opět smlouvy a začíst se do nich. Zjistil jsem, že tam mám obrovskou přetržku. Najednou vidíte, kam se posunula legislativa, praxe a jak ten život neuvěřitelně zrychlil.

V jaké pozici budete v Eurojustu působit?

Budu působit v pozici národního člena. To jsem dělal od roku 2004 do roku 2010, ale s tím, že je tam veliký posun. Zaprvé tam už nebudu sám, to je velká výhoda. Další posun je v tom, že ti kolegové, kteří tam pracují, odvedli veliký kus práce. Ten počet případů kvantitativně narostl, ale ona narostla i kvalita a rychlost.

V současné době se pohybujeme hodně na internetu, i kriminalita se přesouvá do virtuálního prostředí. A toto prostředí potřebuje výrazně rychlejší reakce než reálný život. Mám tam kolegy, kteří se této oblasti věnují, rád bych oblast kyberkriminality a kyberbezpečnosti řešil s nimi.

Taky bych se chtěl zaměřit na tvorbu metodik, jak postupovat v konkrétních věcech. Takové kuchařky, jednoduché návody pro kolegy.

Myslím si, že řada lidí vůbec neví, že Eurojust existuje. Co dělá?

Představte si, že jste se stala poškozenou v nějakém internetovém podvodu. A teď si představte, že ti podvodníci útočí z různých států.

Česká policie to začala vyšetřovat, státní zastupitelství dozorovat. Zjistí, že pachatelé jsou třeba z Francie, Německa nebo Španělska. A bude potřeba udělat domovní prohlídky, nebo zajistit počítače těch lidí, zmrazit jejich bankovní konta, budeme potřebovat vytrasovat jejich kryptoměny…

A v tu chvíli vlastně nastupuje Eurojust. Dohodne tyto kroky na koordinační schůzce, tedy pojďme to udělat v ten a ten den. A zároveň se tam vyjasní i legislativní otázky týkající se třeba různého právního režimu domovních prohlídek v jednotlivých zemích.

Důvod, proč to nemůže udělat česká policie nebo český státní zástupce sám, je ten, že každá země má svoji státní suverenitu a právo trestat je projevem této suverenity. Je tedy nemožné, aby policista nebo státní zástupce bez dalšího odjel do zahraničí a tam si prováděl svoje úkony. To může dělat jenom na území České republiky.

Jak hodnotíte spolupráci s členskými zeměmi? Funguje to?

Řekl bych, že funguje. Je to ale země od země. Co vím od kolegů, spolupráce se hodně zlepšila. A zlepšila se i díky některým instrumentům Evropské unie, jako je třeba evropský zatýkací rozkaz. Hodně taky pomáhají společné vyšetřovací týmy, a jsem za to rád. Různé státy vytvoří na základě dohody tým, spolupracují a poskytují si důkazy, které získají.

Případů přibývá, pachatelé zrychlují, jsou vynalézavější… Co s tím?

Zkusme s nimi držet krok. Myslím si, že ve spoustě oblastí se to daří. Nebuďme naivní, že bychom stoprocentně potírali každý zločin. Ale myslím si, že v Česku si třeba v oblasti justice a policie skutečně nemáme moc na co stěžovat.

Nejvyšší státní zástupce? Stačilo

Když jste v roce 2021 odcházel, nahradil vás ve funkci nejvyššího státního zástupce Igor Stříž. Řešil s vámi svou rezignaci, kterou oznámil začátkem roku?

Ne, to je jeho věc. O rezignaci jsem se prostě dozvěděl. Věděl jsem, že nějakým způsobem uvažuje o tom, že nechce být ve funkci úplně dlouhou dobu. Ale detaily jsem nevěděl.

A vy jste nezvažoval, že byste se vrátil znovu do čela soustavy?

Ne, to jednou stačilo. (smích) Skutečně, je to intenzivní zkušenost.

Mám ještě otázku na bývalou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Když jste končil, uvedl jste, že to bylo kvůli tlaku z její strany. Akorát jsem se nikde nedočetla, k čemu tam konkrétně docházelo…

Ke konci bylo takové podivné období, kdy ty naše vztahy byly relativně dost vyhrocené. Možná až příliš přecházely do osobní roviny. A v tu chvíli jsem naznal, že asi nemá smysl v tomto stavu setrvávat. Poněvadž jsem podstatně více časů věnoval tomu, abych se nějak bránil, než abych ten úřad vedl.

A v tu chvíli je férové si říct, že stačilo. Popravdě řečeno, nemám tam teď žádný špatný osten a budiž jí země lehká.

Jak moc limitující to pro nejvyššího státního zástupce je, když ho ministr do něčeho tlačí nebo na něho naléhá?

Tak může to být limitující. Je otázka, jak k tomu každý přistupuje. Musíme si uvědomit, že státní zastupitelství je nezávislá instituce. S jedním malým „ale“. A to „ale“ je v tom, že je na ministerstvu závislé, co se týče peněz a rozpočtu. A taky co se týče otázek jmenování státních zástupců a lidských zdrojů. Takže primárně je dobré, když tam je nějaká kooperace.

Jak teď podle vás soustava státních zastupitelství funguje?

Za mě asi myslím, že funguje velice dobře. Platí, že je to respektovaná soustava, má renomé mezi lidmi. Není zpochybňovaná její nezávislost a nestrannost, což si myslím, že je důležité.

Za pár dní se stěhujete do nizozemského Haagu, kde Eurojust sídlí. Na jak dlouho?

Tak je to funkce na pět let.

A přemýšlel jste už, co bude pak?

Ne, to je ještě daleko.