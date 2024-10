Spojení s ANO by pro ODS byl konec. Fiala neumí zastupovat zájmy svých voličů, soudí Zlámalová

Necelý rok před parlamentními volbami čelí vláda Petra Fialy (ODS) stále větší kritice. Strany čtyřkoalice neplní předvolební sliby a přijímají opatření v rozporu s programovým prohlášením. „Snaží se to dělat i pro voliče, kteří by je nikdy nevolili. Vůbec si neuvědomují, čí zájmy zastupují,“ komentuje pro Český rozhlas Plus situaci vládní koalice Lenka Zlámalová, analytička Czech News Center. Osobnost Plus Praha 0:10 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zlámalová je k současné české vládě kritická. „Bohužel se staly věci, které slíbili, že se nestanou. Pokračuje dotační byznys, ten se měl totálně zrušit, nebo výrazně omezit. Zvýšily se téměř všechny přímé daně. Slib byl, že na žádné daně nesáhnou,“ vypočítává.

„Vůbec nemůže být za této vlády debata o výpovědi bez udání důvodu, což je úplně fatální. A když se díváte na nárůst počtu úředníků, tak je jich víc, než když tato vláda nastupovala. Kdyby se jenom nedělaly věci, o kterých mluvím, tak byla vláda lenivá, neškodila aktivně. Ale ona v mnoha věcech zcela aktivně škodila,“ dodává.

Důvodem pro chování vlády Petra Fialy je podle ní strach. „Oni mají naprosto zkreslená očekávání, co jejich voliči chtějí. Snaží se to dělat i pro voliče, kteří by je nikdy nevolili. Vůbec si neuvědomují, čí zájmy zastupují,“ vysvětluje.

Výsledek vládnutí koalice ODS, TOP 09, lidovců, Starostů a donedávna i Pirátů je podle analytičky špatný.

„Neumíme ani hájit svoje zájmy v Evropské unii, například teď při jednání o clech na čínská elektroauta. Oba názory jsou legitimní a hratelné, ale to, že zůstanete mezi, bez názoru, ukazuje, jak s vámi pak vydrbou. Jako s námi vydrbala Ursula von der Leyenová při výběru českého portfolia,“ říká.

Dva možné scénáře

Situace by ale podle Zlámalové byla daleko horší, kdyby v Česku vládl Andrej Babiš (ANO). „Všechny trendy, které teď popisuju, by byly o sto procent horší,“ věří.

„Andrej Babiš se podbízí méně aktivní části společnosti, která chce, aby se o ni staral stát. Tady je vždycky potřeba vidět motivace,“ dodává.

Vláda Petra Fialy je přes všechny výtky v tuto chvíli to nejlepší, co byla Česká republika schopná vygenerovat, je přesvědčená analytička.

„Po volbách jsou v zásadě jen dva možné scénáře. Buď bude vládnout Babiš s někým, kdo se mu tam dostane, ať to bude SPD, komunisté,“ usuzuje Zlámalová.

„Druhá možnost je, že všichni, kdo dnes kritizujeme Petra Fialu a to, co dělá, si asi stejně jako v roce 2021 zacpeme nos, zavřeme oči a půjdeme to tam hodit. Protože půjdeme hlasovat proti Babišovi. Věřím, že to se stane.“

Zlámalová nevěří dohadům, že by se po volbách mohlo spojit ANO s ODS. „Stačí si povídat s těmi, kdo dělají průzkumy veřejného mínění. A ty neustále ukazují, že nejvíce se navzájem nenávidí voliči ODS a ANO. Nakonec to opakuje i Andrej Babiš. A říkal to třeba v jednom rozhovoru i Marek Benda, šéf poslaneckého klubu ODS,“ myslí si.

„Takže sen některých, že tady bude koalice ANO a ODS, považuji v zásadě za vyloučený. Myslím, že vedení ODS se toho bude bát, protože by to byl konec strany,“ dodává.

Zůstane Petr Fiala v čele ODS až do parlamentních voleb? A kdo by ho na jeho postu mohl případně nahradit? A jak hodnotí Lenka Zlámalová působení současného guvernéra České národní banky Aleše Michla? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus s Barborou Tachecí.