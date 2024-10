Dávalo by smysl, aby vláda požádala o důvěru. Budeme dohlížet na to, aby se plnily sliby, řekl Bartoš

Piráti schválili odchod z vlády v internetovém hlasování, pro se vyslovilo 709 z 894 členů. Piráti budou podporovat ty vládní návrhy, které prosadili do programového prohlášení vlády, nebo je budou považovat za dobré. „V podstatě podpoříme ty věci, které jsou přínosné pro občany v České republice, a proti těm, které by na ně dopadly negativně, budeme vystupovat,“ tvrdí předseda České Pirátské strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:51 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dávalo by smysl, aby vláda požádala o důvěru, řekl Bartoš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává členem vlády i po odchodu Pirátů z kabinetu. Po úterní schůzce s ním to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Jak se díváte na odchod Lipavského ze strany a na to, že zůstává v čele diplomacie jako nestraník?

Honzovu práci respektuji a jsem rád, že měl jako poslanec a následně i ministr za Piráty prostor profesně vyrůst a rozvinout svůj potenciál. Myslím si, že práci ministra zahraničí odvádí velmi dobře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lepší opozice tu tři roky zoufale chyběla. Razantně se vymezíme, pokud by se porušovaly sliby, popsal končící předseda Pirátské strany Ivan Bartoš

Rozhodnutí členské základny ohledně odchodu z vlády respektoval. Následně vystoupil z Pirátské strany, a tedy jeho další setrvání ve vládě je pak jeho rozhodnutí. Do toho už žádným způsobem nevstupuji.

Co přesně máte jako Piráti na mysli heslem „lepší opozice“?

Měli jsme možnost jako Piráti čtyři roky pracovat v opozici. Přinášeli jsme kvalitní řešení. Dokázali jsme podpořit dobré návrhy, naopak třeba opravit špatné návrhy tehdejší vlády. A lepší opozice – my budeme lepší opozice, ta tu tři roky zoufale chyběla.

(Budeme) tvrdí, féroví, konstruktivní, stejně jako to bylo v minulém volebním období. Rozhodně nebudeme řečněním u pultíku blokovat cokoliv, co přinese vláda. Faktem zůstává, že mnoho z našeho programu, se kterým nás před třemi lety volilo 840 tisíc lidí, se povedlo prosadit do programového prohlášení vlády.

Budeme dohlížet i na to, aby se tyto sliby plnily. Naopak se razantně vymezíme, pokud by se porušovaly. V podstatě podpoříme ty věci, které jsou přínosné pro občany v České republice, a proti těm, které by na ně dopadly negativně, budeme vystupovat.

‚Malicherný kopanec‘

Myslíte si, že Olga Richterová setrvá ve vedení Poslanecké sněmovny?

To je asi na rozhodnutí vládní koalice. My na pozicích nějakým způsobem nelpíme. Nicméně jsem zaznamenal nějaké vyjádření pana (ministra financí Zbyňka) Stanjury (ODS), kde spojuje vládní a sněmovní dění, i když je ve vedení sněmovny například opoziční ANO. Spíš mi to přijde jako takový malicherný kopanec.

Náš cíl je pořád stejnej. Budeme posouvat republiku dopředu a pracovat pro lidi. Na tom se nic nezmění, ani když budeme v opozici. pic.twitter.com/J26RzaJ3xu — Piráti (@PiratskaStrana) October 1, 2024

Sama paní Richterová prohlásila, že z pozice místopředsedkyně Sněmovny neodejde. Mluvil jste s ní o tom?

Bavili jsme se o tom ráno na klubu. Jak říkám, Piráti a Starostové měli dvě místa ve vedení Sněmovny. Asi by se musela shodnout vládní koalice na tom, aby Olgu Richterovou odvolala.

‚Významná role‘

Opozice vyzývá vládu, aby znovu požádala o důvěru. Měla by to podle vás udělat?

Z hlediska řady změn ve vládě by žádost o potvrzení důvěry asi smysl dávala. Za Piráty určitě nebudeme podepisovat nějaké návrhy na nedůvěru jen tak, stejně jako se nebudeme účastnit nějakých obstrukcí pro obstrukce. Takže asi je to na rozhodnutí vlády, jestli bude chtít předstoupit, ale dávalo by mi to smysl.

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun bude končit 11. října. Jeho agenda přejde pod ministerstvo spravedlnosti. Považujete zrušení tohoto postu za chybu, nebo se ukazuje, že byl do jisté míry nadbytečný?

Ačkoliv Michal Šalomoun nebyl člen Pirátské strany, měl jsem možnost s Michalem pracovat nejen ve vládě, ale i na věcech předtím třeba v agendě Pirátské strany. Myslím, že jeho role byla naopak velmi významná. Pomáhal jednotlivým ministrům, často v časové tísni, která byla způsobena třeba válkou na Ukrajině nebo energetickou krizí.

Skutečně zodpovědně a nestranně zpracovávat jednotlivé návrhy, které přicházely na vládu. Dokázal taky říct, že něco schválila vláda, ačkoliv on jako ministr pro legislativu s tím nesouhlasil nebo Legislativní rada vlády k tomu měla opačný názor.

Myslím si, že to podvázání pod nějakého ministra, logicky ministra spravedlnosti, je spíše té věci na škodu. Michal Šalomoun správně pracoval na své pozici a třeba na antibyrokratických balíčcích, které konsolidoval, odvedl spoustu práce, a včetně třeba i lidskoprávní agendy, kterou velmi hodně řešil.

Poslechněte si celý rozhovor také ze záznamu v úvodu článku.