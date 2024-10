Spojení SOCDEM se Stačilo! by bylo pragmatické. Maláčová se chce vrátit do sněmovny, tvrdí Eichler

Čerstvá předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová může uspět a vrátit sociální demokraty ve volbách příští rok do Poslanecké sněmovny. Podmínkou ale podle politologa a ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera je, že se jí podaří prosadit do veřejné debaty sociální otázky. „Jana Maláčová hledá svou tvář,“ domnívá se Eichler v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Osobnost Plus Praha 15:18 31. října 2024