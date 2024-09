Stačí čestné prohlášení a fotografie škod, říká šéf Úřadu práce Krištof o mimořádných dávkách

Lidé postižení povodní mohou získat od státu podporu. Jde o tzv. mimořádnou dávku až do výše 72 900 korun. Do zasažených oblastí již vyrazily první mobilní týmy úřadu práce, lidé u nich mohou žádat o podporu. „Administrativa spojená s mimořádnou okamžitou pomocí je skutečně jednoduchá. Lidé se nemusí bát o ni žádat,“ řekl pro Radiožurnál Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce. Praha 15:54 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé se skutečně jenom identifikují, prokáží vztah k nemovitosti, ukážou nějaké jednoduché fotografie, které prokáží poškození konkrétní nemovitosti. .“ | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Od kdy budou pracovnice a pracovníci Úřadu práce přímo v terénu a jak se o nich lidé dozvědí?

Je to vždycky na komunikaci se starostou. My v tuto chvíli už máme mobilní týmy v Jeseníku, v Hanušovicích. Naše mobilní týmy taky vyjeli na Broumovsko, ale jsou i ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Vyjeli do těch konkrétních vesnic, kde je problém. V některých krajích máme zpátky otevřené pobočky, třeba v Ostravě v tuto chvíli už funguje naše pobočka a lidé si můžou žádat přímo tam.

A jak bude tato pomoc fungovat? Jak bude organizována? Jak bude vypadat výplata peněz?

Je to tak, že administrativa spojená s mimořádnou okamžitou pomocí je skutečně jednoduchá. Lidé se nemusí bát o ni žádat. Skutečně se jenom identifikují, prokáží vztah k nemovitosti, ukážou nějaké jednoduché fotografie, které prokáží poškození konkrétní nemovitosti.

Nemusí se bát. Kdyby náhodou ztratili doklady nebo neměli nájemní smlouvu, tak my si to dokážeme ověřit, buďto s policií nebo s tím, kdo ten konkrétní objekt pronajímá. Potom buďto vyplácíme na účet, anebo pokud je nějaká urgentní potřeba, tak dokážeme vyplatit i v hotovosti.

Co všechno si lidé, kteří mají o nějakou formu podpory zájem nebo ji potřebují, mají připravit?

U povodňové mimořádné okamžité pomoci, která je skutečně pro všechny, kteří řeší okamžitý problém, neposuzujeme příjmy. Je to pro lidi, co nemají dostatečné finanční prostředky na okamžité řešení, což nám jenom čestným prohlášením řeknou.

A budete potom zpětně nějak kontrolovat majetkové poměry a podobně?

Ne, tato dávka je skutečně pro všechny, co jsou postižení povodní.

Takže stačí, jak jste řekl, čestné prohlášení?

Ano, a stačí ty fotografie, kde vidíme rozsah, jestli je to na to, že přispějeme na nějaké dezinfekční prostředky, protože to je na velký úklid, když to řeknu jednoduše, anebo v tom objektu skutečně došlo k velkým škodám, a je potřeba koupit nové spotřebiče a vybavení. Pak ta dávka skutečně může být až těch 72 900 korun.

Co vše budou moci ti vaši pracovníci s lidmi přímo na místě vyřešit kromě oné dávky mimořádné pomoci?

To je vlastně ta nejdůležitější pomoc, protože skutečně řeší aktuální okamžitý stav. A zároveň pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, to znamená, že kromě toho, že jsou postižení povodní, tak jsou na tom i dlouhodobě finančně špatně. U nich dokážeme jít ještě nad rámec těch 70 000 korun, abychom skutečně nikoho nenechal na holičkách.

Jak se lidé v tuto chvíli v těch zaplavených oblastech dostanou například ke svým důchodům?

Tam je spolupráce také nastavená. Česká správa to buďto řeší přímo s Českou poštou nebo se starosty. Starosta je vždycky ten, kdo ví, jak je to v té konkrétní lokalitě řešeno.

Tak že to neřešíte vy jako úřad práce?

To řeší Česká správa, ale vždycky v koordinaci právě se starosty. My často vyrážíme do evakuačních center. Tam řešíme tu mimořádnou okamžitou pomoc. Anebo ve chvíli, kdy už se lidé dostanou ke svým objektům, tak se většinou dostanou i na naši pobočku a tam jsem připraveni jim pomoct.

A toto je důležité. Historicky je zažité, že člověk musí jít jen na ten svůj úřad práce, ale je to tak, že i když je nyní třeba evakuovaný u svých blízkých, tak klidně může podat žádost v Praze nebo kdekoliv jinde. Teď skutečně fungujeme jako jeden úřad dohromady.

Uvolnění z práce

Mnoho lidí ze zaplavených území má problémy dostat se do práce nebo potřebují třeba volno, aby se postarali o bydlení, o evakuované příbuzné apod.. Jak mají takovou situaci se zaměstnavatelem řešit? Na co mají nárok?

Tam mají nárok třeba na ošetřovné, pokud se starají o své děti, stačí dát písemně vědět, což znamená, že i když nemají připojení k internetu a nemůžou poslat e-mail, stačí poslat SMS. Stačí to oznámit.

Takže když třeba děti nechodí kvůli záplavám do školy, tak jak říkáte, stačí písemně se nějakým způsobem omluvit. Mohou se kvůli tomu omluvit i z práce

Přesně tak. Je to ten důvod, kdy zaměstnavatel musí zaměstnanci vyjít vstříc.

Je něco podstatného, na co jsme v tuto chvíli zapomněli, abychom poradili lidem, kteří potřebují od vás pomoc?

Byl jsem v Litovli a jsou pro mě důležité dvě výzvy. Jednak jsou ti lidé často na místech, kde skutečně běží agregát, kde není elektřina, tak pokud máte někoho blízkého, kdo je v postižené oblasti, dejte mu vědět, protože mimořádná okamžitá pomoc je skutečně pro všechny. A druhá věc, je to skutečně bez ohledu na to, jestli byl nebo nebyl daný objekt pojištěný. Není to bezúročná půjčka, lidé to nebudou muset vracet zpátky. Je to pomoc pro řešení aktuální mimořádné situace.