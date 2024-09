Starosta Dívčího Hradu: Voda se prohnala středem obce. Nyní bychom potřebovali finanční pomoc

Přes 40 obcí v Moravskoslezském kraji pokračuje s úklidem po povodních. Stejná situace panuje v obci Dívčí Hrad na Osoblažsku, kde voda poničila na dvě desítky domů, včetně obecního úřadu. S odklízením pomáhají dobrovolníci, obec by ale nyní potřebovala finanční pomoc. „V Dívčím Hradě máme odhad škody až 20 milionů korun, na Osoblažsku to budou až stovky milionů,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál starosta vsi Jan Bezděk (Dívčí Hrad - naše obec). Rozhovor Praha 12:08 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká voda zaplavila celý střed obce Dívčí Hrad | Zdroj: Facebook- Obec Dívčí Hrad

Co všechno voda ve vaší obci zničila? Dostala se na celé území?

Voda se dostala do středu vesnice, kde máme zatopených celkem sedm bytových domů, osm rodinných domů, obecní úřad a další nemovitosti.

Jak funguje obecní úřad, když je zatopený?

Obecní úřad máme u řeky, strhlo nám to obecní lávku, podemlelo to asi 150 metrů přístupové cesty, takže obecní úřad od včerejška (od pondělí, pozn. red.) funguje v náhradních prostorách centra Hrad. To je místo, kde jsou poskytovány sociální služby.

Vyhradili jsme si na to tři místnosti a takto v provizorních podmínkách budeme, dokud obecní úřad nezpřístupníme a zároveň neopravíme, protože máme rozbité podlahy a promáčený nábytek.

Co už se stihlo u vás v obci během odstraňování škod? Funguje už lidem třeba elektřina? Mají pitnou vodu?

Naštěstí elektřina funguje, pitná voda je zatím pouze po převaření. Včera (v pondělí, pozn. red.) se na celém Osoblažsku odebíraly vzorky z vodovodního řadu a čekáme, že do konce týdne budeme mít výsledky.

Musím velmi pochválit naše občany a dobrovolníky, kteří nám celý minulý týden pomáhali deset hodin denně. Podařilo se tak to nejhorší, to znamená vyklidit sklepy, umýt sklepy bytových domů. Část obce tak už vypadá celkem normálně. Ale když se podíváme na koryto řeky a na škody, které jsou hlavně tam nebo kolem něj, tak to je stále zpustošeno.

Dívčím Hradem vede také ona známá úzkorozchodná železnice, je to tak?

Ano, je to tak. I ta byla zasažena na mnoha místech, koleje jsou podemleté. Vůbec nevíme, jak dlouho bude obnova trvat a kdy se na ni vrátí pára a běžný provoz.

Pomoc Osoblažsku

Už jste říkal, že pomáhají dobrovolníci z obce, pomáhají také dobrovolníci, kteří přijeli z jiných míst?

Ano, měli jsme tady o víkendu několik skupin dobrovolníků a pomáhali například i v Bohušově nebo v Holčovicích a Hynčicích, které jsou také zasaženy velkou vodou.

A s čím pomáhali konkrétně?

Pomáhali vynášet nábytek, uklízet bahno, s čím je po povodních potřeba.

A kdyby vám teď někdo chtěl pomoct, co může udělat? Co potřebujete teď nejvíc?

V současné chvíli k nám proudí humanitární pomoc z různých koutů republiky. Sklad humanitární pomoci pro Osoblažsko máme tady v Dívčím Hradě, koordinuje to manažerka mikroregionu.

Já bych spíš požádal, pokud je to možné, do dalších týdnů a měsíců o finanční podporu. Okamžitě po opadnutí vody v minulém týdnu jsme založili transparentní účet a s Moravskoslezským krajem jsme vyhlásili sbírku na pomoc Osoblažsku. Je to pod hlavičkou mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska.

Máte teď už nějaký odhad, jak budou celkové škody vysoké?

V Dívčím Hradě máme odhad kolem 15 až 20 milionů korun, na celém Osoblažsku to budou desítky až stovky milionů.

Jak dlouho myslíte, že budete následky povodní likvidovat?

To nejakutnější, jako je třeba výměna kotlů ze zatopených bytovek a podobně, doufám, odstraníme během pár týdnů, maximálně dvou měsíců, protože se chystá zima a to je to nejhorší, co může nastat. Co se týká obnovy koryt, to bude na horizont měsíce, možná roky.