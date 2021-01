Středočeský zastupitel šel na jednání, ačkoli měl být v karanténě. Spletl si datum

Předseda středočeských zastupitelů za ANO Martin Herman se minulý týden zúčastnil jednání na krajském úřadě, přestože měl být v karanténě. Domníval se totiž, že karanténa se počítá od data onemocnění, nikoliv od data pozitivního testu. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva to uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN) s odvoláním na e-mail, který Herman odpoledne rozeslal zastupitelům. Praha 17:44 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeský zastupitel Martin Herman (za ANO) | Zdroj: Reprofoto ČT

Server INFO.cz v pondělí napsal, že Herman nerespektuje nařízenou izolaci a dál chodí na pracovní schůzky či jednání zastupitelstva. V karanténě má podle serveru zůstat do 28. ledna. Herman to na dopoledním jednání zastupitelstva odmítl. Uvedl, že ho nikdo z hygienické stanice nekontaktoval a o údajné karanténě nařízené do konce měsíce nemá ponětí.

„Můj syn byl někdy začátkem ledna nakažen nemocí covid. Já jsem s ním byl samozřejmě doma v karanténě deset dní, poté jsem si nechal udělat test na covid - myslím, že to bylo 18. ledna - který byl negativní,“ uvedl Herman.

Zastupitelé ho vyzvali, ať se spojí s hygieniky, což Herman udělal. Zastupitel za ANO Robert Bezděk dopoledne uvedl, že hygienici informaci o Hermanově karanténě vyvrátili, ale Herman se pro jistotu podrobí ještě jednomu testu.

Předseda výboru pro zdravotnictví Petr Tomáš (Piráti) Hermana dopoledne požádal, aby okamžitě kontaktoval hygienickou stanici. „Může se stát, že nejste dobře informován,“ řekl Tomáš. Zastupitel za STAN Michael Kašpar upozornil, že v sále sedí asi 80 lidí a někteří jsou seniorského věku.

Vpodvečer Pecková upozornila na Hermanův e-mail, v němž se zastupitelům omluvil a přiznal, že pravděpodobně pochybil. Domníval se, že se karanténa stanoví od data onemocnění, čili v jeho případě od 8. ledna, ale mělo to být od data pozitivního testu, tedy od 13. ledna. Neměl se tedy účastnit jednání na kraji 19. ledna. Nicméně toto pondělí už prý v karanténě nebyl, citovala Pecková z e-mailu.