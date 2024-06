Pečlivá příprava, úkryt na záchodech a nejasný motiv. Policie uzavírá nejtragičtější střelbu v Česku

Nebyl to zkrat, ale chladnokrevný čin, který introvertní student historie se zájmem o zbraně sám dlouho a pečlivě plánoval. V takovém duchu kriminalisté po půl roce uzavřeli vyšetřování nejtragičtější střelby v Česku. Proč se mladý muž k tak brutálnímu činu rozhodl, ale zůstává dosud nevyjasněno. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál pročetly závěrečné usnesení, kterým kriminalisté případ kvůli sebevraždě pachatele odložili, a přináší stěžejní pasáže. Analýza Praha 6:00 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Úkryt na záchodech

Střelec vešel do budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy ve čtvrtek 21. prosince hlavním vchodem ve 13.23. Tedy jen pár minut před příchodem policistů. Ve velké cestovní tašce na kolečkách měl schované čtyři zbraně a munici. Zavazadlo bylo tak velké, že za něj musel v autobuse na cestě do Prahy zaplatit. Kolem vrátných ve škole ale prošel bez povšimnutí. Před Vánocemi to totiž nebylo nic neobvyklého, studenti běžně přicházeli s velkými zavazadly, protože poté mířili na svátky domů.

„V budově FF UK vyjel výtahem do 4. patra, kde se k následnému útoku po většinu času zřejmě připravoval na pánských toaletách,“ předpokládají kriminalisté, kterým se k pohybu pachatele v budově před samotným útokem nepodařilo získat mnoho konkrétních informací. Žádná z kamer ho totiž po příchodu do školy už nezachytila.

Na záchodech však kriminalisté našli zásobníky, munici, ale také útočníkovu peněženku s doklady, kterou odložil na okenní parapet vedle plánku čtvrtého patra budovy s poznámkami o kapacitách místností a předpokládaných počtech studentů uvnitř. Vyskládal tam i lahev tvrdého alkoholu a lahvičku s prášky na předpis, podle toxikologického posudku ale zřejmě ani jedno nepožil.

Podle časové osy, kterou už dříve zveřejnila Univerzita Karlova, si zhruba ve 13.30 přijeli do hlavní budovy tři uniformovaní policisté pro informace o ozbrojeném, psychicky narušeném studentovi se sebevražednými sklony.

Dozvěděli se, že mu má ve 14.10 začít výuka v Celetné ulici. Po druhé hodině policisté prohledali knihovnu v budově na Palachově náměstí, podle šéfa úřadu vnitřní kontroly policie Michala Tikovského zkontrolovali také přízemí, kantýnu a chodbu v prvním patře. A poté odešli.

Podle jednoho ze zaměstnanců studijního oddělení se ale v hlavní budově FF UK ještě těsně před 14.30 objevil člověk v civilu, který se prokázal průkazem a ptal se na rozvrh „nějakého studenta z historie“. Odkázal ho prý na kolegy a policista odešel.

Motiv neznámý

Krátce před třetí hodinou pak vyšel mladý muž z toalet ve čtvrtém patře a začal bez varování střílet, třeba i přes zavřené dveře, za kterými se učilo. O život připravil 14 lidí a 25 jich zranil.

Kromě toho několik dnů předtím v Klánovickém lese zastřelil muže a jeho dvouměsíční dceru a ve středočeské Hostouni ráno před útokem ve škole i svého otce.

Proč to udělal, stále není zcela jasné. Kriminalisté prozkoumali jeho vztahy doma, ve škole i v práci. Nic, co by mohlo jeho motiv více osvětlit, ale najít nedokázali.

„Základní motivační řetězec znalec definoval: pocity křivdy – zášť/nenávist – ideace pomsty/potrestání – vražedné úmysly.“ z policejního usnesení

V usnesení o odložení případu napsali, že na filozofické fakultě začal střílet „s daným úmyslem bez zjevného objektivního důvodu, patrně z příčin vycházejících z jeho osobnosti“.

Odpověď ohledně motivu nepřinesly ani dopisy, z nichž jeden kriminalisté našli ve škole, druhý byl na flashce u něj doma a třetí v jeho počítači počítači. Všechny byly stejné.

„Podezřelý se v dopisech nevyjádřil k motivaci svého jednání u žádného z jím spáchaných, respektive plánovaných trestných činů,“ píšou kriminalisté. A dodávají, že otce s dvouměsíční dcerkou si v Klánovickém lese vybral zcela náhodně. Kriminalisté také nezjistili důvod, proč útočník zastřelil doma v Hostouni svého otce.

Své kamarádce se mladík v minulosti zmínil o myšlenkách na sebevraždu, proto ho na podzim roku 2022 objednala k psychiatrovi. K němu opravdu čtyřikrát zašel, a v prosinci 2022 se dokonce na žádost psychiatra podrobil psychologickému vyšetření. Poté ale na sezení přestal docházet.

Útočník na psychiatrii nesdělil, k jakému obvodnímu lékaři chodí. A oni neměli povinnost to sami zjišťovat. Obvodní lékař se tak o jeho návštěvách u psychiatra a psychologa nedozvěděl. Praktik sice mohl nahlédnout do takzvaného lékového záznamu, kde by mohl zjistit, jaké léky útočník bere, tedy například Rivotril, který mu předepsal právě psychiatr. Žádný zákon mu to ale nenařizuje.

V březnu 2023 pak útočník dostal lékařský posudek pro získání zbrojního průkazu. A 10. května složil zkoušky. O dvacet dní později začal nakupovat zbraně, za půl roku si pořídil celkem šest pistolí, pušku, brokovnici a čtyři tlumiče.

Policie měla k dispozici také dva posudky k duševnímu stavu pachatele, které si nechala vypracovat. Podle nich byl útočník schizoidní s narcistními a disociálními rysy s velmi solidním IQ. Netrpěl ale psychickou poruchou ani halucinacemi.

„Minimálně v posledním roce života pro něj bylo charakteristické dlouhodobé a silné nabuzení k vražedné činnosti. Korelátem vražedného nabuzení měly být pocity křivdy, zášti a nenávisti. Koncem roku 2022 u něj mělo dojít k propojení sebevražedných a vražedných představ,“ popisují kriminalisté s odkazem na psychologický posudek. „Klíčovým faktorem na vliv deliktního jednání byla schizoidní osobnost, ke které se přidaly vnější okolnosti, zejména absence nosného vztahu, sociální izolace a další.“

Ani posudky ovšem nenabízejí vysvětlení, proč útočník čin spáchal. Znalec ale zmiňuje řetězec pocitů křivdy, zášti, pomsty a vražedných úmyslů.

„Jádro motivace dle znalce vychází z jeho (střelcovy – pozn. red.) osobnosti a pro objasnění jeho motivace jsou zásadní informace, které poskytl při psychiatrickém vyšetření. Zde gradovalo jeho uvažování o smrti, kdy se posouvá od autoagrese k heteroagresi, připouští homicidní myšlenky vůči rodiči, ale i vůči jinému cíli,“ shrnují kriminalisté ve svém usnesení.

Policie také zatím nebyla schopna s jistotou říci, zda účet na sociální síti Telegram, na kterém se objevily odkazy na útočnici v ruské škole, slova o nenávisti vůči světu a sebevraždě, skutečně patřil střelci z FF UK. „V případě prokázání, že účet spravoval skutečně XY (střelec – pozn. red.), půjde o jeden z mála zdrojů o jeho motivaci k činu,“ píšou kriminalisté s tím, že o spolupráci při pátrání požádali kolegy v Belgii.

Pečlivá příprava

Střelec útok v budově filozofické fakulty několik měsíců systematicky plánoval, jak naznačuje podle kriminalistů mnoho stop: získání zbrojního průkazu, vybírání konkrétních zbraní a střeliva, jejich nákupů, speciální přípravy ve formě střeleckých kurzů či ve směru fyzické přípravy.

Otázkou bylo, kde vzal student peníze na nákup tolika zbraní, munice a dalšího vybavení. Kromě pravidelného příjmu z práce na letišti dostal podle kriminalistů v roce 2023 celkem 700 tisíc za promoci od rodiny a ze stavební spořitelny.

V září 2023 pak na svém počítači procházel rozvrhy hodin, které se konaly ve čtvrtek v místnostech ve čtvrtém patře budovy na Palachově náměstí. Systematicky si poznamenával nejen kapacitu místností, ale zjišťoval i to, kolik studentů tam chodí na jednotlivé předměty. Na internetu pak hledal také zbraně a doplňky k nim, jako například optiku. Své kamarádce v listopadu psal, že posiluje, protože „za měsíc až dva bude potřebovat odnosit najednou solidní náklad“. K tomu si koupil posilovací nářadí.

„Zejména v případě střelby na FF UK šlo o podrobné promyšlení a rozplánování celé situace a fází útoku,“ stojí v dokumentu. Podle nich měl v plánu zavraždit mnohem více lidí. „Policejní orgán dále z množství nepoužitého střeliva a dalších nástrojů na FF UK dovozuje, že podezřelý nestihl zrealizovat svůj skutek v takovém rozsahu, v jakém si jej naplánoval,“ podotýkají kriminalisté.

Od střelby na filozofické fakultě uplyne v pátek 21. června půl roku. Útočník, 24letý student historie, loni 21. prosince v budově své školy na Palachově náměstí zavraždil 13 lidí, čtrnáctý zemřel později v nemocnici. Mezi oběťmi byli studenti i pedagogové školy.

Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Nešlo jen o studenty a zaměstnance školy, zraněno bylo i několik turistů, kteří se pohybovali venku. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Jde o nejtragičtější takový případ v historii Česka.