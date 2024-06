ŽIVĚ: Ministr, šéf policie a státní zástupkyně řeší s poslanci střelbu na FF UK. Neomezuje je mlčenlivost

Poslanci bezpečnostního výboru se vrací k případu střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do Sněmovny mají dorazit i ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN, policejní prezident Martin Vondrášek a státní zástupkyně Jana Murínová, která na případ dohlíží. A mohou mluvit zcela otevřeně, protože jsou nově zbaveni mlčenlivosti. Jednání mělo začít v 11.00. Video Praha 11:00 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prosincový případ střelby na filozofické fakultě v Praze policie odložila. Podle závěrečného usnesení, které mají iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici, byl útočník ve škole hodinu a půl předtím, než začal střílet. V tu dobu ho tam přitom policisté hledali.

Pečlivá příprava, úkryt na záchodech a nejasný motiv. Policie uzavírá nejtragičtější střelbu v Česku Číst článek

Podle předsedy bezpečnostního výboru Pavla Žáčka z ODS se právě na to chtějí poslanci ptát. „Otázka bude, s jakým úkolem tam hlídka šla a co zjistila. Dnes můžeme dostat relevantní informace kvůli zproštění mlčenlivosti – co se dělo, v kolik hodin to bylo, s čím tam šli a s čím odcházeli,“ nastínil Žáček, co bude poslance zajímat.

„Budeme se ptát na to, co policii uniklo. Jestli měla dostatek informací na to, aby vraha zadržela už na cestě do Prahy. Víme, že měl jet s vakem se zbraněmi v poloprázdném autobusu. Vědělo se, že používá jenom MHD, že nemá auto,“ nastiňuje své otázky na policii místopředseda výboru Jiří Mašek z hnutí ANO.

Otázky vzbuzují i další události předcházející tragické střelbě. Jde zejména o to, zda policisté mohli mít již před útokem informace o tom, že je student nebezpečný. Rozpoutala se také debata o nastavení pravidel při získávání střelných zbraní, kterých si mladík za půl roku nakoupil osm.

Kontroly pochybení neodhalily

Vnitřní policejní kontrola dospěla k závěru, že policisté při předchozím pátrání po podezřelém i při samotném zásahu postupovali správně. Lepší měla být ale krizová komunikace s vedením školy.

Generální inspekce bezpečnostních sborů, která také prověřovala zásah policistů, zakončila vyšetřování s tím, že žádný z policistů či zaměstnanců policie není podezřelý ze spáchání trestného činu. Zároveň ale navrhla policii některé změny, například pro zrychlení policejní práce.

O tragické události budou odpoledne na tiskové konferenci informovat také policisté. Kauzu ještě musí státní zastupitelství přezkoumat, protože Univerzita Karlova podala stížnost proti odložení případu střelby. V ní uvedla, že by policisté měli detailněji prověřit veškeré souvislosti útoku i události, které mu předcházely. Stížnosti se očekávají i od dalších poškozených.

Lékařská komora prověří postup doktorky, která posuzovala zdravotní stav střelce z filozofické fakulty Číst článek

Od střelby na pražské filozofické fakultě uplyne v pátek půl roku. Útočník, 24letý student historie, loni 21. prosince v budově své školy na Palachově náměstí zavraždil 13 lidí, čtrnáctý zemřel později v nemocnici. Mezi oběťmi byli studenti i pedagogové školy.

Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Nešlo jen o studenty a zaměstnance školy, zraněno bylo i několik turistů, kteří se pohybovali venku. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou. Jde o nejtragičtější takový případ v historii Česka. Kromě toho šest dnů předtím v Klánovickém lese zastřelil muže a jeho dvouměsíční dceru a ve středočeské Hostouni ráno před útokem ve škole i svého otce.