Téměř polovina špatně odbavených zavazadel už míří ke svým majitelům, říká mluvčí pražského letiště

Pražské letiště Václava Havla mělo od neděle do úterý problémy s odbavením několika letů. Komplikace se již podařio odstranit, sdělila Radiožurnálu mluvčí letiště Klára Divíšková. Nenadálá situace zasáhla zhruba dva tisíce cestujcících. Podle Divíškové za problémy mohl i nedostatek personálu, jehož posílení letiště již zajistilo. Praha 13:05 3. července 2024 Problémové odbavení zavazadel způsobila i přetíženost vzdušného prostoru, říká mluvčí letiště | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Problémové odbavení se týkalo celkem devíti odletů. „Téměř 50 procent těchto zavazadel už míří za svými majiteli a v průběhu dnešního dne bude odeslaný zbytek těchto zavazadel,“ ubezpečovala ve středu Divíšková. Doplnila, že během úterka už všechny linky odletěly s plnou nakládkou.

Za důvod vzniklé situace označila kombinaci několika vlivů, především přetíženost vzdušného prostoru. Z něho pak pramení zpoždění a kumulace provozu do špiček. V kombinaci s nedostatečným počtem zaměstnanců tak není možné cestující odbavit bez dopadu na kvalitu.

Opatření k nápravě situace podle mluvčí zjednalo pražské letiště i handlingová společnost Czech Airlines Handling. „Komplikace se podařilo stabilizovat díky posílení personálních kapacit při nakládce i vykládce zavazadel z řad administrativních pracovníků letiště,“ uvedla.

„Problémy Letiště Praha zaznamenává také u vykládky zavazadel,“ řekla Divíšková s tím, že cestující, kteří by na své zavazadlo v Praze dlouho čekali, mohou vyplnit reklamační formulář. Zavazadla by pak na jeho základě měla vlastníkům být zdarma doručena do tří pracovních dnů.

„Intenzivně pracujeme na tom, aby se nenadálá situace vyřešila co nejdříve,“ ujistila mluvčí. Cestujícím přesto doporučuje mít u sebe na palubě letadla nejnutnější léky a hygienické potřeby.

Na další navýšení kapacit navázalo Letiště Václava Havla spolupráci s personálními agenturami. Pro cestující, jejichž zavazadlo nedorazilo do cílové destinace, také aktivovalo speciální telefonickou linku 220 11 1444. Posílilo i informační pracovníky pro cestující na příletech, sdělila Českému rozhlasu mluvčí.

Pro úplnou nápravu situace bude údajně třeba systémové řešení v rámci evropského vzdušného prostoru, podle Divíškové ale tato možnost není příliš pravděpodobná.