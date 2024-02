Třicítka váhajících a pět pozměňovacích návrhů. Manželství pro všechny míří do závěrečného čtení

Poslanecká sněmovna je před středečním závěrečným čtením a možným hlasováním o manželství pro páry stejného pohlaví rozdělena na dvě podobně velké skupiny. Výsledek určí zbylí nerozhodnutí hlavně z klubu ANO a částečně i ODS. I na ně se v poslední době zaměřila pozornost sněmovních i lobbistických vyjednavačů z obou táborů. Praha 14:14 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Poslanecké sněmovně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Manželství pro všechny je návrh novely občanského zákoníku, který redefinuje manželství tím, že jej umožňuje i pro stejnopohlavní páry a narovnává veškerá práva. Předložili jej Josef Bernard (za STAN), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Olga Richterová (Piráti), Martin Baxa (ODS) a Jana Pastuchová (ANO).

„Stav před třetím čtením je velmi napjatý. Je to dnes 50:50, jestli návrh zákona manželství pro stejnopohlavní páry projde. Intenzivně jednáme zejména s nerozhodnutými, máme je zmapovány, je to taková třicítka váhajících poslanců,“ popsal pro Radiožurnál Bernard.

Poslanecké kluby mají vesměs volné hlasování, rozhodovat se tak budou zákonodárci dle sebe, nikoliv dle stranické linie. „Určitě nebudeme jednotní. Je to otázka víry a mravů. Každý si hlasuje podle svého svědomí, co ještě cítí, že je možné, a co už je pro něj za čarou,“ popsal šéf poslanců ODS Marek Benda.

Rozložení sil

Pro manželství pro všechny jsou Starostové, Piráti a TOP 09. Jediným možným ústupkem je pro ně pozměňovací návrh Josefa Cogana (STAN), který by při zachování plných práv označoval sňatek stejnopohlavních párů za partnerství, nikoliv manželství. Dohromady tyto strany disponují silou 51 mandátů.

5 POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ Stejná práva i pro stejnopohlavní páry, místo manželství by šlo o partnerství. Předkladatelé: Josef Cogan (STAN), Ondřej Kolář (TOP 09), Taťána Malá (ANO), Jakub Michálek (Piráti) a Helena Válková (ANO). Narovnání práv bez možnosti adopce, ale s přiosvojením si dítěte druhého partnera. Předkladatelé: Helena Válková (ANO) a Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Partneři by po sobě mohli např. dědit, nemohli by společně adoptovat či si přiosvojit děti. Předkladatelé: Karel Haas (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Zuzana Ožanová (ANO). Návrh ve stejném znění jako číslo 3 předložili i poslanci SPD Jan Síla a Jaroslav Dvořák. Přejmenování registrovaného partnerství na partnerství bez dalšího narovnání práv. Předkladatelé Václav Král (ODS) a Aleš Juchelka (ANO).

Naopak jednoznačně proti se staví SPD. Na podobná témata dokonce nedávno hnutí představilo novou expertní akvizici, nezávislou senátorku Danielu Kovářovou.

„Je otázkou, kdo na přijetí manželství pro všechny tlačí. Podle mého názoru to ani tak nejsou homosexuálové, ale spíš aktivistické skupiny progresivistů, kteří útočí na poslední útočiště, které člověku ještě zbývá – rodinu,“ řekla Kovářová.

Převážně odmítavý je k manželství pro všechny i 23členný klub lidovců. Snažili se prosadit novelu zákona o registrovaném partnerství, tu ale Sněmovna dál nepustila. Pojmenování „manželství“ je u nich vesměs neprůchozí, alespoň někteří z nich by mohli podpořit nejširší Coganův pozměňovací návrh.

Rozhodne se tak hlavně v klubech ODS a ANO, které mají dohromady 105 hlasů a ohledně podpory manželství pro všechny jsou vnitřně nejvíce rozděleny. Na ně proto míří velká pozornost lobbistických skupin z obou stran názorového spektra. Jak příznivců z organizace Jsme fér, tak odpůrců manželství pro všechny z Aliance pro rodinu.

V ODS manželství pro všechny podporují ministři kultury a obrany Martin Baxa a Jana Černochová nebo poslankyně Eva Decroix. V prvním čtení přitom ale většina občanskodemokratického klubu v čele s Bendou hlasovala proti. Mnozí poslanci ODS jsou ale nakloněni tomu dát stejnopohlavním párům práva, jejich sňatky ale pojmenovat jako partnerství.

Klíčové ANO

Vzhledem k velikosti 71členného klubu ANO bude právě na něm, jak hlasování dopadne. V prvním čtení pro manželství pro všechny hlasovalo 21 zákonodárců ANO.

Šéf hnutí Andrej Babiš dříve zmiňoval, že není vyloženě proti. „Souhlasím, aby měli stejná práva. Nechci, aby se to jmenovalo manželství, ale partnerství,“ řekl před dvěma týdny v Partii. Dodal ale, že si musí v hnutí ještě vyjasnit názory ohledně adopcí či přisvojování dětí.

S názvem manželství pro stejnopohlavní páry nesouhlasí ani šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Hnutí ale podle ní podporuje narovnání práv pro páry stejného pohlaví, řekla na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně. Klub podle ní většinově podpoří některé kompromisní pozměňovací návrhy, které tato práva narovnávají. Jaké ANO podpoří, neupřesnila.

To druhý muž hnutí Karel Havlíček v této otázce patří spíše k liberálům v ANO. „Ještě tak před rokem jsem byl ohledně tohoto tématu spíše neutrální, ale nechal jsem si to vysvětlit, podíval jsem se, jak je to ve světě, a začal jsem se klonit k názoru, že pokud tím někomu neuškodíme, proč manželství pro všechny neschválit,“ popsal svůj postoj v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Doplnil, že možný kompromis, kdyby se vztah jmenoval partnerství, sice je možný, nepůsobil by ale dle něj psychologicky úplně nejlépe.

Z již dřívějších vyjádření a hlasování vyplývá, že konzervativní křídlo v těchto otázkách v ANO tvoří kromě Schillerové i Aleš Juchelka, Berenika Peštová, Zuzana Ožanová nebo Klára Dostálová. Naopak liberálnější je Jana Pastuchová, Taťána Malá, Radek Vondráček, Jaroslav Bžoch, Eva Fialová nebo Helena Válková.

Od nejširšího k nejužšímu návrhu

Protože je zákon ve třetím čtení, budou poslanci hlasovat také o pěti předložených pozměňovacích návrzích.

Ústavně-právní výbor nedal žádnému z nich ani samotné novele souhlasné stanovisko. Schválil pořadí projednávání tak, že se bude nejprve hlasovat o návrzích v pořadí od toho, který umožňuje nejširší narovnání práv, až po nejužší.

Zároveň v případě, kdy Sněmovna některý z návrhů schválí, o dalších už se hlasovat nebude a přejde se k zákonu jako takovému.

„Nejširší“ pozměňovací návrh předkládaný Josefem Coganem (STAN), Ondřejem Kolářem (TOP 09), Taťánou Malou (ANO), Jakubem Michálkem (Piráti) a Helenou Válkovou (ANO) přiznává stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům, zavádí pro ně ale nový institut „partnerství“. Předkladatelé vesměs podporují manželství pro všechny, pouhá změna názvu na partnerství je ale pro ně často jediným možným ústupkem. Jde od nich o krok vstříc váhající části poslanců, kteří nemají nic proti narovnání práv, nechtějí však název manželství. Válková spolu s Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) předložila i návrh, který by z výše zmíněného ukrojil ještě společné adopce, zároveň by ale umožnil párům a jejich dětem přiosvojit si dítě druhého partnera. Pozměňovací návrh Karla Haase (ODS), Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) a Zuzany Ožanové (ANO) by stejnopohlavním párům umožnil uzavřít „partnerství“ nebo po sobě dědit, avšak bez možnosti společné adopce či přiosvojení dítěte partnera/partnerky. Návrh ve stejném znění jako předchozí podali i poslanci SPD Jan Síla a Jaroslav Dvořák. Pokud je první zmíněný pozměňovací návrh tím nejširším co do práv, které by stejnopohlavním párům zajistil, Václav Král (ODS) s Alešem Juchelkou (ANO) přišli s nejužším. Šlo by de facto jen o přejmenování registrovaného partnerství na partnerství, a to bez dalšího narovnání práv. Jak upozornily Seznam Zprávy, právě tento návrh považuje ultrakonzervativní skupina Aliance pro rodinu za nejlepší a lobbuje za jeho prosazení, pokud by se nepodařilo zamítnout celou novelu občanského zákoníku o redefinici manželství. Jana Jochová z této organizace dělá poslaneckou asistentku poslanci Královi.