Pomoc z opačné strany republiky. Deváťáci z Plzeňska poslali po povodních škole v Opavě tisíce korun

Neobvyklou a nečekanou povodňovou pomoc dostala Základní škola Edvarda Beneše v Opavě. Sbírku na zmírnění následků záplav zorganizovali deváťáci z opačné strany republiky, ze Staňkova na Plzeňsku. Do Opavy poslali část svého pracně nastřádaného třídního fondu a do sbírky zapojili také učitele a rodiče.

Simona Horáková, ředitelka Základní školy Edvarda Beneše v Opavě, čte z dopisu staňkovských deváťáků: „Již od šesté třídy jsme si vytvořili třídní fond z aktivit, jako je prodej našich výrobků na vánočních trzích. Nyní jsme se rozhodli část tohoto fondu věnovat vaší škole, abychom alespoň trochu přispěli k její obnově po povodních.“

Dopis šel ve škole z ruky do ruky. „Tahle věta dostala nejen mne, ale všichni si uvědomujeme, že byli ochotni věnovat peníze, na které se nadřeli. A za to jsme velmi vděční a moc děkujeme,“ chválí je ředitelka.

Začalo to prací s textem v češtině o zatopené opavské škole. Pak už to šlo rychle, pomohli také učitelé, nahráli vzkaz na mobilní telefon deváťáci ze Staňkova: „V třídním fondu jsme měli docela dost peněz. Nejvíce peněz jsme vydělali minulý rok na školních trzích o Vánocích. Domluvili jsme, že oslovíme i rodiče. Naši řekli, že je to skvělý nápad a i něco přispěli.“

„Jsem moc ráda, že jste do toho šli, protože není důležité to, jestli máte na vysvědčení jedničky odshora až dolů, ale jací jste uvnitř a jak se chováte k ostatním,“ dodala na konec také třídní učitelka Slávka Schenková, která když viděla snahu žáků, tak přispěla také.

Do Opavy tak zamířilo téměř 18 tisíc korun. Už je jasné, že tyto peníze půjdou na obnovu kompletně zničené tělocvičny.

„A my bychom byli velice rádi, aby když koupíme žíněnky, tělocvikář mohl říct: ‚Tak, bacha, teď děláš kotoul právě na žíněnce od těch bezvadných děcek ze Staňkova‘,“ říká ředitelka opavské školy.

Základní škola Edvarda Beneše přišla při záplavách nejenom o vybavení tříd včetně lavic, ale právě také o veškeré pomůcky a nářadí pro tělocvik.

Na stěnách je vidět, že voda v tělocvičně sahala až těsně pod basketbalové koše | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas