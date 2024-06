Turek byl pro voliče věrohodný macho lídr a Konečná geniálně skryla značku KSČM, hodnotí politolog

Při prvním pohledu na české výsledky eurovoleb hned zaujme třetí a čtvrté místo pro neparlamentní Přísahu a Motoristy a koalici Stačilo! Podle politologa Víta Hlouška z Masarykovy univerzity je jejich úspěch kombinací dobré kampaně a ochoty voličů experimentovat. Výsledek těchto dvou subjektů je bolehlavem hlavě pro SPD. „Tomio Okamura by měl přemýšlet, co má dělat jinak. Roste mu konkurence,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 5:00 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr Přísahy a Motoristů Filip Turek a šéfka komunistů Kateřina Konečná | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / ČTK

Co jsou podle vás hlavní výsledky českých eurovoleb?

Asi nejvíc mě překvapil výsledek Přísahy s Motoristy, kteří získali výrazně víc, než bych předpokládal.

Ne že by mě to šokovalo, ale překvapilo mě také to, jak špatně skončili Piráti.

A kdybych měl udělit i bronzovou medaili, tak by to byl nečekaně špatný výsledek SPD a Trikolory.

Když to vezmeme postupně: zvítězilo ANO s 26 procenty hlasů, což odpovídá průzkumům. Koalici Spolu se comeback nepodařil a zaostali o necelé čtyři procentní body.

To se dalo čekat. Přiznám se, že jsem si myslel, že rozdíl mezi ANO a koalicí Spolu bude trochu menší, ale nemyslel jsem si, že Spolu volby může vyhrát.

ANO může být v klidu, volby nesporně vyhrálo, posílilo o jeden mandát a vyplatila se jim kampaň, ve které vsadili na kombinaci protivládní a protiimigrační rétoriky.

V klidu může být i Spolu, byť ve skrytu duše doufalo tváří v tvář posledním odhadům v lepší výsledek. Nicméně se to nedá označit za zklamání, tři roky jde o hlavní vládní sílu, takže druhé místo na pásce a o jeden mandát méně než vítěz je solidní výsledek.

Volič experimentoval

Když si sečteme hlasy pro sněmovní opozici, tak ANO a SPD dohromady získaly 32 procent hlasů a vládní strany 37 procent. Vedle toho je tady 20 procent pro nové neparlamentní subjekty Přísahu a Motoristy a koalici Stačilo! Rozhodli se voliči zaexperimentovat si, anebo sledujeme počátek větších změn české politické mapy?

Evropské volby jsou typické volby druhého řádu, což letošní české výsledky potvrdily. Ať už to bylo kampaní, která byla pro parlamentní i mimoparlamentní strany primárně ve znamení boje proti vládě.

Tím, že jde o druhořadé volby, tak se volič cítí méně svázán matematikou a pragmatickými úvahami a prostě experimentuje. To se jednoznačně potvrdilo v případě Přísahy a Motoristů a Stačilo!

Tyto dva subjekty, které nejsou zastoupené v parlamentu, skončily na třetím a čtvrtém místě. O čem výsledky Přísahy a Motoristů a koalice Stačilo! vypovídají?

K tomu mám dva komentáře. Zaprvé, z jejich procent bych zas tolik nevyvozoval. V této souvislosti bych připomněl výsledek Nezávislých z prvních eurovoleb z roku 2004. Tento subjekt vedený Vladimírem Železným získal přes osm procent hlasů, dva mandáty, ale byl to nakonec jen jednorázový úspěch.

Výsledek Motoristů a Stačilo! jsou ale dva rozdílné případy. První jmenovaní sice také ztělesňují protivládní postoje, ale především jim vyšla geniálně jedna věc. Rozhodli se vsadit vše na poměrně jasný, čitelný a pro řadu lidí palčivý problém, což je odpor proti elektromobilitě. V tomto měli z protestních stran vlastně nejvíce evropskou kampaň, protože si vzali Green Deal, otočili se proti němu a volba Filipa Turka jako lídra pro to byla ideální.

Stačilo! Kateřiny Konečné je jiný příběh. Předsedkyně komunistů předvedla v kampani výbornou práci, dokázala se dostat do povědomí televizních diváků, na Primě získala neúměrně velký prostor, který dokázala skvěle využít. A poté se dokázala povedeným rebrandingem geniálně odstřihnout od značky KSČM a spojila se s malými krajně pravicovými stranami.

Toto uskupení ale naopak nemělo hlavní kampaňové téma evropské. Postavila to tak, že pokud nemáte rádi vládu a ANO a SPD vám přijdou příliš měkcí nebo moc pravicoví, tak vám nabízím krajně levicovou alternativu a pojďte to vládě spočítat.

Úspěšní lídři

Je Filip Turek nová hvězda české politiky?

Není. Ne, Filip Turek není nová hvězda české politiky. Je to hvězda jedné volební kampaně, ve které dokázal velmi jednoduše komunikovat jednu pro řadu voličů důležitou věc. Tím, že je bývalým automobilovým závodníkem a jeho životní styl je spjatý s motorismem, tak je v tomhle věrohodný. Může působit zejména na některé mužské voliče jako macho vzor, že to je ten borec, který bude spalovací motory v Evropském parlamentu bránit do roztrhání těla.

A myslím si, že na tom nějakou další politickou kariéru asi nepostaví. Uvidíme, záleží na tom, jestli ho politika začne bavit a jestli a jak ho bude práce v Evropském parlamentu vyčerpávat. Nejsem si jistý, jestli jeho politická kariéra bude dál pokračovat, protože zájmů kromě politiky má spoustu a může zjistit, že politika je zbytečně vyčerpávající a brání mu dělat jeho další koníčky.

Všechny průzkumy k eurovolbám dávaly šanci koalici Stačilo! na překročení pětiprocentní hranice, nakonec dostala téměř deset procent a dva mandáty. Co stojí za jejich úspěchem?

Především to, že potlačili svůj komunistický původ. Komunisti už skoro nikoho nezajímají, ale protest proti vládě, který je vedený viditelnou a krajně levicovou údernou europoslankyní, to zabralo.

Případný úspěch do budoucna bude záviset i na tom, jak přistoupí třeba ke kampani ke sněmovním volbám, když nebude Konečná bojovat o své vlastní europoslanecké křeslo…

Ano, to je do budoucna důležitá otázka. Konečná dokázala na dalších pět let zabojovat o své existenční zajištění. Budoucnost koalice Stačilo! bude dost záležet na tom, jak se jí osobně bude chtít celý projekt zopakovat.

‚Hysterický‘ Okamura

Výsledky těchto dvou subjektů jsou velkou ranou především pro Tomia Okamuru a jeho SPD, která dopadla daleko za očekáváním. Získala jen lehce přes pět procent a jediné europoslanecké křeslo.

Je to tak. Bylo to hezky vidět i v poslední předvolební debatě na ČT, kde Okamura už trochu hystericky vyzýval voliče, že on je ta pravá krajní pravice, pravá antisystémová strana a pravá alternativa. To mu nevyšlo.

Co to znamená pro příští sněmovní volby, které jsou na programu na podzim 2025? Dojde v opozici k velkým přesunům?

Nedá se jednoduše říci, že by z těchto výsledků automaticky plynulo, že Motoristé a KSČM vstoupí do Poslanecké sněmovny. Stále bych si troufal tvrdit, že z těchto radikálních stran má největší šanci na parlamentní zastoupení Okamurova SPD.

Co si právě Okamura z výsledků eurovoleb musí vyvodit? On byl totiž vedle ANO tím hlavním protivládním hlasem. Znamená to, že bude mít další dva vážné konkurenty?

Okamura by neměl ani tak přemýšlet, co dělá špatně, protože dělá pořád to samé, ale co má začít dělat trochu jinak. Konkurence mu skutečně roste. V těchto volbách to nebylo tolik vidět, ale pořád je tu PRO Jindřicha Rajchla, které získalo přes dvě procenta.

Je dokonce i překryv mezi elektoráty SPD a komunistů. Okamura se jednak trochu okoukal a jeho konkurence už je trochu silnější, než byla kdykoliv předtím.

Ještě bych ho neodepisoval, ale měl by určitě zbystřit a přemýšlet, jak útočit nejen na vládu, ale i na své konkurenty v krajně pravicové části spektra. Něco bude muset vymyslet a svou stranu a její přístupy modernizovat.

Je pro něj klíčem ještě větší radikalizace?

Nevím, jestli dál radikalizovat. Nutně si nemyslím, že musí být ještě radikálnější, protože ti ještě více radikální neuspěli. Motoristé nejsou radikálnější než SPD a Konečná je podobně radikální.

Byla volba Petra Macha jako lídra SPD chybou? Leccos naznačili i sami voliči SPD, když jej z druhého místa díky preferenčním hlasům přeskočil dosavadní europoslanec Ivan David.

Petr Mach není charizmatický politik. Nikdo si moc nepamatuje jeho předchozí angažmá v evropském parlamentu. Udělal tam gesta typu, že stál zády, když hrála evropská hymna. Jinak tam neodvedl žádnou práci.

Není to ideální lídr. Na druhou stranu, těžko tam koho jiného vyslat. Ivan David má svoje léta, jeho charisma také není úplně dokonalé na lídra kandidátky. Nakonec se ukázalo, že voliči koalice SPD a Trikolory jsou spíš voliči SPD a tím pádem Ivana Davida do europarlamentu dostali. Nedá se říct, že by SPD byla strana oplývající kompetentními nebo alespoň přijatelnými kandidáty.

Tento nedostatek mohlo SPD vyřešit třeba tím, že by je do eurovoleb vedl sám Okamura…

Ano, jenže Okamura žádný zájem na Evropském parlamentu nemá. Když by tam byl on, tak by pár voličů navíc přesvědčili, ale nemyslím si, že ten skoro pětiprocentní rozdíl mezi Přísahou a SPD by sám Okamura dokázal vymazat. Takže je možná pro něj osobně dobře, že sám nekandidoval.

U liberálů se nejásá

Ještě bychom měli probrat dvě liberální vládní strany, které zaostaly za očekáváním. Starostové skončili pátí se ziskem dvou mandátů za 8,7 procenta hlasů a šestí Piráti s jediným křeslem za 6,2 procenta hlasů.

Starostové sice mohou být smutní, protože je přeskočili Turek a Konečná, ale když se podíváme na dlouhodobé preference, tak jejich výsledek jim odpovídá. Evidentně neudělali šťastnou volbu s Danuší Nerudovou, ale není to pro ně fatální. Eurovolby jsou pro ně málo zajímavé, jsou primárně v režimu komunálních, krajských a sněmovních voleb, takže jejich dva europoslanecké mandáty jsou bonusem.

Pro Piráty je to ale značný neúspěch. Ze tří obhajovaných europoslaneckých křesel klesli na jediné…

Ano, musí intenzivně přemýšlet o tom, co udělali špatně a co se pokazilo. Pokud je někdo velkým poraženým voleb, jsou to jednoznačně oni.

Dlouhodobě se profilují jako strana, pro kterou je evropská rovina důležitá, mají nezpochybnitelně kvalitní odborníky, kteří můžou v Evropském parlamentu Česko reprezentovat, ale projeli to rozdílem třídy. Upřímně nevím proč. Možná měli příliš nevýraznou kampaň. Nebo nejvíc tratili na tom, že se vytratila evropská dimenze a že se z voleb stalo hlasování o tom, jestli máme rádi vládu Petra Fialy, nebo ne.