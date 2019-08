Gerloch by na Ústavní soud již kandidovat neměl, říká Rychetský. Přál by si právníka Zdeňka Kühna

Opakovat nominaci kandidáta, kterého už jednou Senát odmítl, není podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského moudré. Prezident by měl mít respekt před politickou vůlí horní komory. Rychetský to řekl Radiožurnálu. Jako vhodného kandidáta na jedno uvolněné místo ústavního soudce označil právníka a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Praha 7:06 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ústavní soudce Jan Musil rezignoval ze zdravotních důvodů na konci ledna. Prezident Miloš Zeman navrhl na jeho místo prorektora Univerzity Karlovy a ústavního právníka Aleše Gerlocha, který ale v Senátu získal pouze 19 z 64 odevzdaných hlasů. To bylo v březnu. Nový návrh zatím prezident do horní komory neposlal, ale kandidaturu nabídl opět Aleši Gerlochovi, který se zatím nerozhodl. Co říkáte na takový postup?

Je to věc, abych tak řekl, vzájemné koordinace prezidenta republiky se Senátem. Já těžko mohu hodnotit, jak probíhá tato komunikace, ale s ohledem na to, jak Senát v březnu rozhodl o kandidatuře pana profesora Gerlocha, si nemyslím, že by bylo moudré tu nominaci opakovat.

A byl by Aleš Gerloch dobrým ústavním soudcem?

Nechci to posuzovat, ale není pochyb o tom, že patří mezi ne příliš velkou skupinu nezpochybnitelných odborníků na ústavní právo v naší zemi.

Část zákonodárců Aleši Gerlochovi vytýká podporu některých postojů prezidenta Zemana nebo třeba vstup do KSČ v období normalizace. Jsou to podle vás překážky vstupu na Ústavní soud?

Protože máme ústavní model výběru soudce ústavního soudu sice v rukách prezidenta, ale současně podléhá jakémusi screeningu a politickému rozhodování horní komory parlamentu, je nepochybné, že Senát má právo posuzovat odbornost, ale i etický profil každého kandidáta a je jeho věcí, jak se pak rozhodne.

Jde tady ještě vůbec o osobu Aleše Gerlocha, nebo spíš o averzi části Senátu vůči prezidentovi? (O nedávném schválení návrhu ústavní žaloby na prezidenta v Senátu čtěte zde.)

To nemohu posuzovat, protože jsem se žádného z jednání ať už výboru, nebo klubu, nebo pléna Senátu nezúčastnil, ale není to zase nějaké příliš velké novum. Pokud si dobře pamatuji, tak někteří kandidáti - jak prezidenta Havla, tak posléze prezidenta Klause - prošli podobným martyriem a byli odmítnuti, a to opakovaně.

Objevila se i další jména, mezi kterými si prezident mohl vybírat. Jsou jimi předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, ale také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. To by byli vhodní kandidáti?

Pokud se nemýlím, tak ani jeden z těchto jmenovaných nikdy v oblasti ústavního práva nepůsobil ani nepublikoval. Takže si přeci jenom myslím, že i když výběr není zrovna neomezený, přece jen jsou v České republice odborníci na ústavní právo, kteří by byli nepochybně způsobilí funkci soudce Ústavního soudu zastávat.

Byl by takovým odborníkem bývalý poslanec ČSSD a ústavní právník Zdeněk Koudelka spojovaný s kontroverzní amnestií exprezidenta Václava Klause? O něm se totiž taky spekuluje jako o jednom z možných kandidátů. On sám odmítl říct, jestli nabídku dostal.

Nevím, jestli už za sebou neměl také marnou nominaci…

Ano, už byl jednou odmítnut. Navrhoval ho právě bývalý prezident Václav Klaus…

Takže to by taky nebylo úplně moudré, přeci jenom Hrad by měl mít jistý respekt před politickou vůlí vyjádřenou horní komorou parlamentu.

Koho byste si typově na Ústavní soud přál?

V každém případě bych byl rád, kdyby to kromě těch minimalistických požadavků, které klade Ústava, byl člověk, který ústavní právo nejen zná, ale který je skutečně nezpochybnitelnou autoritou. Těch je v České republice ještě několik. Mimo jiné pan profesor Zdeněk Kühn. Minulý rok byl jmenován profesorem teorie a filozofie práva právě prezidentem Zemanem. Je profesorem pražské právnické fakulty, je současně předsedou senátu Nejvyššího správního soudu, je už asi 12 let zastupujícím soudcem ad hoc Evropského soudu pro lidská práva. A pokud se nemýlím, tak je to jediný právník v celé České republice, který má takzvaný velký doktorát ze Spojených států, konkrétně z Michiganské univerzity v Ann Arboru.

Takže jeho byste tedy panu prezidentovi doporučil?

Myslím si, že by to byl v tuto chvíli asi skutečně velmi kvalitní kandidát.

Chtěl byste se s prezidentem sejít a nominaci dalšího kandidáta projednat?

Víte, před řekněme sedmi lety, když byl Miloš Zeman poprvé zvolen prezidentem republiky a byla vážná situace na Ústavním soudu... Prezident Václav Klaus asi poslední dva roky nejmenoval nikoho a Ústavní soud se začal hrozivým způsobem vyprazdňovat. Tenkrát pan prezident Zeman konzultoval kandidáty na uvolněná místa se mnou, s předsedou Nejvyššího soudu, s předsedou Nejvyššího správního soudu, prostě s kolektivem představitelů české justice, a podle mého soudu byly ty konzultace užitečné. Bohužel po několika letech skončily, a to z vůle pana prezidenta. Já si těžko dovedu představit, že bychom mu mohli, abych tak řekl nutit, aby se vrátil k této praxi.

Neobáváte se toho, že by se mohla částečná paralýza Ústavního soudu z roku 2004, kdy počet soudců klesl na 11, opakovat?

V tuto chvíli nám chybí pouze jeden soudce, a pokud se nemýlím, tak nehrozí v příštích několika letech, že by se Ústavní soud začal vyprazdňovat. Ze 14 soudců jsou všichni zhruba v polovině svého 10letého mandátu, ale samozřejmě, že absence jednoho z 15 soudců má vliv na efektivitu a rychlost rozhodování Ústavního soudu. Prostě je o jednoho soudce méně, takže zbývajících 14 soudců má o to zvýšený nápad věcí a o to větší zátěž.

Pane předsedo, už jste definitivně rozhodnutý, jestli dokončíte svůj druhý desetiletý mandát?

Mé rozhodnutí bude odvislé od toho, jak na tom budu jak fyzicky, tak mentálně. Zatím se mi tedy daří fungovat bez problémů.

Máte už konkrétní jméno, koho byste prezidentovi doporučil jako svého nástupce? Předpokládám, že bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, o kterém se v této souvislosti mluvilo, by to už asi vzhledem ke konfliktu s prezidentem ohledně údajného ovlivňování justice nebyl.

Obávám se skutečně toho, že pan doktor Baxa, který se projevil nejen jako skvělý právník, ale i skvělý manažer, když vybudoval Nejvyšší správní soud jako jedno z nejkvalitnějších soudních těles v naší zemi, by v tuto chvíli asi nebyl pro Pražský hrad přijatelným kandidátem.

A nějaké jiné jméno máte?

Zatím jsem o tom neuvažoval.