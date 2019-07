‚Není to dobrý nápad.‘ Prezident Zeman chce znovu navrhnout Gerlocha na ústavního soudce

Prezident Miloš Zeman se chystá na uvolněné místo jednoho z ústavních soudců znovu navrhnout prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Řekl to předsedovi ústavně právního výboru Senátu Miroslavu Antlovi (za ČSSD). Gerlocha už přitom senátoři jednou odmítli. Ve hře ale může ještě být ústavní právník a bývalý poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka spojovaný s kontroverzní amnestií prezidenta Václava Klause. Ústavní soud pracuje v oslabení už půl roku. Praha 7:11 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Gerloch, právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V justici už se delší dobu proslýchalo, že by prezident Miloš Zeman mohl nominovat znovu právě ústavního právníka Aleše Gerlocha. Radiožurnálu to teď potvrdil předseda ústavně právního výboru Senátu Miroslav Antl za ČSSD. S prezidentem se viděl 31. května při příležitosti vyhlášení titulu policista roku.

„Pan prezident mi doslova řekl, že se chystá podat znovu návrh na pana profesora Gerlocha. Stačil jsem mu na to jen říct, že to nepovažuji za dobrý nápad. Pak se mi ozval pan profesor Gerloch a sám mi říkal, že tu nabídku znovu dostal, a já jsem se ho ptal, jestli to myslí opravdu vážně. Říkal mi, že právě o tom se chce poradit, že se mu to moc nelíbí, že je to moc brzo,“ popsal Antl Radiožurnálu.

Zemanova slova slyšelo podle Antla víc lidí. Na to, že Zeman uvažuje znovu o Gerlochovi, poukazoval nedávno týdeník Respekt.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček Radiožurnálu opětovnou nominaci Gerlocha nepotvrdil s tím, že nebude mluvit o personáliích. Komentovat nechtěl ani to, kdy prezident kandidáta na ústavního soudce navrhne. „Nebudu hovořit o žádných personáliích. Obecně platí, že ústavní akty v zásadě oznamujeme až v okamžiku, kdy jsou učiněny,“ dodal Ovčáček.

Vávra, Fiala, Šámal nebo Koudelka

Jestli ale Gerloch nominaci příjme, není jasné. Telefon nezvedal a nereagoval ani na otázku zaslanou SMS. Letos v březnu utrpěl v Senátu porážku, když dostal pouze 19 ze 64 odevzdaných hlasů. Část zákonodárců mu vytýkala podporu některých postojů prezidenta Zemana, nebo třeba vstup do KSČ v období normalizace.

Prezident Zeman po neúspěchu Gerlocha řekl, že má dva kandidáty, mezi kterými se rozhodne. Před první nominací se prezident rozhodoval ještě mezi předsedou městského soudu v Praze Liborem Vávrou a místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou. Oba Radiožurnál oslovil, žádný ale nabídku z Hradu nedostal.

V justičních kuloárech se mluví ještě o dalších dvou jménech. Jsou jimi předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a ústavní právník a bývalý poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka. Šámal jakýkoliv komentář prostřednictvím svého tiskového mluvčího odmítl.

Koudelka se otázce, jestli mu prezident kandidaturu nabízel, vyhnul. Na e-mail neodpověděl vůbec a příliš sdílný nebyl ani po telefonu. „Já jsem vám neodpovídal proto, že já se nebavím o takových věcech. Říkám, že se o takových věcech prostě nebavím. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct,“ dodal Koudelka a zavěsil.

O Koudelkovi se mluvilo jako o jednom z možných autorů kontroverzní amnestie prezidenta Václava Klause. Sám ale tvrdí, že s ním jen prý Hrad některé věci konzultoval. Koudelku už jednou na ústavního soudce neúspěšně navrhoval právě Klaus.

Představení v Senátu

Předseda horní komory Jaroslav Kubera z ODS si myslí, že prezident nakonec Gerlocha nenavrhne. Podle něj by ho Senát odmítl i napodruhé a hlavě státu to prý musí být jasné. „Asi bych mu poradil, aby teď hledal mezi soudci, vždycky je to samozřejmě vyvrcholení kariéry a myslím si, že ten kandidát by se dal najít. Ale co považuji za klíčové je, aby ho přišel do Senátu představit,“ řekl.

Kubera dodal, že pro Zemana bude obtížné navrhnout volitelného kandidáta vzhledem k tomu, jaký je aktuálně vztah Senátu k prezidentovi.

Za pár dní to bude půl roku, co je Ústavní soud v oslabení. Podle generálního sekretáře Ústavního soudu Vlastimil Göttingera to zatím nemá nějaké dopady na délku projednávání případů, ale jenom díky vyššímu nasazení ostatních soudců.

„Půl roku soudci intenzivně dělali práci za nepřítomného kolegu, pro každého z nich to bylo zhruba o deset věcí navíc a nyní nastává období letních dovolených, takže pro prázdninách vlastně je první okamžik, kdy by se to projevit mohlo,“ popsal Göttinger.

Plný počet soudců Ústavního soudu je 15. V současnosti je jich ale o jednoho méně, protože ke konci ledna rezignoval ze zdravotních důvodů a kvůli únavě sedmasedmdesátiletý Jan Musil.