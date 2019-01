Ústí nad Labem koupí čtyři byty pro matky s dětmi v krizi. Impulsem byl případ ženy žijící v garáži

Ústí nad Labem se rozhodlo koupit čtyři byty, které budou sloužit pro matky s dětmi v krizi. Primátor Petr Nedvědický (ANO) řekl, že impulsem k projektu krizového bydlení byl případ matky, která žila několik měsíců s dětmi v garáži. Ústí nad Labem 10:45 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případem ženy, která žila se svými dětmi v garáži, se bude zabývat ombudsmanka | Zdroj: Městská policie Ústí nad Labem

Ženu v garáži objevili loni v říjnu městští strážníci, které upozornil na pobyt lidí v objektu anonym. V garáži bez vody a elektřiny a toalety bydlela s dvěma dětmi a vnoučetem.

Dalším důvodem pro nákup krizových bytů byla podle Nedvědického situace po zrušení dvou ubytoven. Město společně s neziskovými organizacemi tehdy intenzivně hledalo bydlení pro 224 ubytovaných. Přes 20 lidí skončilo na několik týdnů v tělocvičně v základní škole v Předlicích.

Ubytovny Modrá a Klíšská se rozhodla jejich provozovatelka uzavřít k poslednímu červnu. Zavřená ubytovna Modrá se poté kvůli švábům několikrát deratizovala.

Obvod Střekov nyní zvažuje, že objekt od společnosti CPI koupí. Další jednání je v plánu podle Nedvědického v polovině února, město má podle něj připraveno 13 milionů korun na spolufinancování nákupu. „Střekov ale musí říci, co s ubytovnou zamýšlí,“ uvedl primátor, který je také členem obvodního zastupitelstva ve Střekově.

Správa čtyř krizových bytů, které budou v různých čtvrtích města, bude spadat podle primátora přímo pod magistrát. „Město vzalo nyní jako svůj úkol krizové byty zajistit,“ uvedl.

O příspěvek na nákup krizových bytů město požádalo Ústecký kraj. „Jsme připraveni tuto věc finančně podpořit. Je to pilotní projekt, uvidíme, zda se osvědčí,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Pokud se projekt osvědčí, mohl by kraj na nákup krizových bytů podle Kliky přispět i dalším městům. Podíl Ústí na nákupu by mohl být podle primátora zhruba milion korun, stejnou částku by mohl uvolnit kraj. Byty chce mít město k dispozici v polovině letošního roku.