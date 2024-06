Utekl od nehody na dálnici D1 a za chvíli znovu boural. Řidiči kamionu hrozí až 15 let vězení

Policie po středeční hromadné nehodě na 196. kilometru dálnice D1 v Brně obvinila řidiče kamionu, který havárii podle policistů zavinil, z loupeže a z obecného ohrožení ve stadiu pokusu. Hrozí mu až 15 let vězení. Soud jej poslal do vazby, uvedli mluvčí policie Pavel Šváb a brněnského městského soudu Petra Láníčková. Brno 15:16 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při nehodě na dálnici se zranili čtyři lidé. „Utrpěli lehká až středně těžká zranění.“ (ilustrační foto) | Foto: HZS Středočeského kraje

Na obvinění a vazbu řidiče upozornil server iDNES.cz. Kamion při nehodě podle prvotních informací narazil do vozů, které byly před ním. Řidičovo jednání mohlo být podle policie úmyslné. Muž poté utekl a zmocnil se jiného vozu, se kterým následně také boural.

Šváb řekl, že řidiče policisté obvinili ve čtvrtek večer. Soud muže poslal do vazby dnes. „Zdejším soudem bylo rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby, a to z důvodu obavy, že uprchne nebo se bude skrývat, a dále z obavy, že bude opakovat trestnou činnost. Obviněný i státní zástupce se práva stížnosti vzdali,“ uvedla Láníčková.

Nehoda se stala krátce ve středu po 7.00. Ve směru na Prahu se nedaleko exitu Brno-jih střetlo pět osobních aut, dvě dodávky a tři nákladní auta. Podle prvotních informací řidič nákladního auta narazil do vozidel, které byly před ním. „Řidič z kamionu vyskočil, následně se v ulici Kaštanová zmocnil osobního vozidla. Z místa ujel směrem na Rebešovice, kde havaroval. Tam ho policisté vypátrali. Muž měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky,“ řekl už dříve policejní mluvčí Petr Vala.

Při nehodě na dálnici se zranili čtyři lidé. „Utrpěli lehká až středně těžká zranění. Po ošetření jsme je převezli k další péči do brněnských nemocnic,“ doplnila Bothová. Následně podle ní přibyl ještě pátý zraněný, muž, který havaroval v Rebešovicích.