V Česku padaly teplotní rekordy, na Jesenicku naměřili 17 stupňů. Na Štědrý den by mohlo nasněžit

V Česku ve čtvrtek padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Jesenicku ve Zlatých Horách, meteorologové tam naměřili 17,4 stupně Celsia. Tato stanice měří 11 let. Řekl to Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu. Rekordy podle něj zaznamenalo 22 ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, tedy 13 procent.

