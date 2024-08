V protisměru už po čtyřech sekundách. Mikrospánek či únava za volantem může být fatální

Na českých silnicích přibývá nehod, které způsobí únava nebo mikrospánek. Za celý loňský rok jich bylo, jak ukazují data Centra dopravního výzkumu, přes 1600. Zhruba o 600 víc než rok předtím. A ve stovkách už se nehody způsobené únavou nebo mikrospánkem počítají i letos. Praha 10:42 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na českých silnicích přibývá nehod, které způsobí únava nebo mikrospánek (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mikrospánek je takový, můžeme říct, přechod mezi bdělostí a usnutím,“ říká ve spánkové laboratoři neurolog Martin Pretl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o mikrospánku

„Jeho trvání je definováno mezi třemi až patnácti sekundami. Když je to delší než patnáct sekund, tak už se to bere jako usnutí. Ztrácíme pozornost, zavírají se nám oči. Může dojít ke stržení volantu a potom už to může mít následky nehody, až klidně i fatální,“ dodává.

A fatální následky to mívá. Řidič v mikrospánku totiž neovládá svoje vozidlo a při rychlosti 90 kilometrů za hodinu urazí za pouhé tři vteřiny 75 metrů. Auto v takovém případě může snáz vjet do protisměru a tam například čelně narazit do protijedoucího vozu.

„Při 90 kilometrech rychlosti stačí pootočit kola o jeden jediný stupeň a auto se ocitne v protisměru za čtyři vteřiny,“ připomíná preventivní videospot jedné z pojišťoven nazvaný Řiďte s rozumem.

A podle policejních statistik letos mezi lednem a červencem zemřelo při náhlém přejetí do protisměru 39 lidí. Loni to bylo ve stejném období o čtyři víc. A podle policie je vjetí do protisměru jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé na silnicích umírají.

„Ale musíme si říct na rovinu, že tu máme také hromadu jiných nehod, kdy se velice těžko prokazuje to, jestli tam na vině například byl mikrospánek. Jsou to klasicky dopravní nehody, kdy řidič vyjede mimo komunikaci, kde se srazí s pevnou překážkou,“ pokračuje šéf dopravní policie Michal Hodboď.

Jak mikrospánku předcházet?

Předcházet mikrospánku se snaží třeba evropská legislativa. Od roku 2019 nařizuje automobilkám, aby nová auta měla povinně namontovaný systém na rozpoznání únavy řidiče. Pokud řidič nereaguje na upozornění v autě, samo po krátké chvilce zastaví.

Vypil láhev rumu, nadýchal čtyři promile. Policie v Ostravě zadržela opilého muže za volantem Číst článek

Řidiči by ale měli spoléhat hlavně na sebe a za volant usedat dostatečně odpočatí. Mikrospánek většinou přichází po dlouhé době řízení. Tradičně v létě při cestách na dovolenou.

„Když řídíme v kuse čtyři hodiny, tak riziko, že způsobíme dopravní nehodu, vzroste na dvojnásobek. A jestliže budeme sedět za volantem šest hodin v kuse, tak riziko vzrůstá až na osminásobek,“ pokračuje dopravní expert Roman Bucký z platformy Vize 0, která se snaží snížit nehodovost na minimum.

„A to už je tím, že nastupuje únava a je silnější a silnější,“ dodává.

Mikrospánek nejčastěji pociťují řidiči v noci mezi druhou a pátou hodinou. Málo kdo ale ví, že rizikový je i odpolední čas po obědě mezi jednou a třetí hodinou.

Ideální je podle Buckého při cestě na dovolenou zastavit a odpočinout si alespoň každé dvě až tři hodiny nebo se vystřídat v řízení se spolujezdcem.